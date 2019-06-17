Keçeden pabuç yapıp, dünyaya satıyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (MUĞLA), (DHA) - MARMARİS'te yaşayan Ebru Mergen (42) doğadan topladığı bitkilerden organik boya ve köylülerden aldığı keçeden de pabuç yaparak Türkiye'nin birçok şehrinin yanısıra Hollanda, İngiltere, İsviçre, Almanya, İtalya ve Fransa'ya satıyor. Mergen, "Keçenin insan sağlığına şifa kaynağı olduğu uzun yıllardır bilinen bir şey. Bel ağrısı yaşayan insanlar keçe yataklarda uyurlardı. Ayak kokmasını engellediği gibi vücut ağırlığını alan özelliğe sahip" dedi.

Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'ne 6 yıl önce iki çocuğu ile yerleşen İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Ebru Mergen, geçimini keçe ve deriden yaptığı ürünlerden sağlıyor. Keçe ürünlerinden eşya yapan bir aileden gelen Ebru Mergen, kırsal mahallelerdeki köylülerden keçe ve deri satın alıyor. Doğadan topladığı çeşitli bitkileri evinin bahçesinde kaynatarak organik boya elde ediyor. Satın aldığı organik pamuk iplikleriyle keçe ve deriden diktiği pabuçları kendi yaptığı organik boya ile boyuyor. Mergen, sosyal medya hesaplarından kendisiyle bağlantıya geçen ve evine gelen dostlarının talebiyle isteğe ve renge göre pabuç ve çizmeler dikiyor. Bir pabucu 4 günde yapan Mergen, yine kendisinin kumaştan yaptığı bez torbalar içerisine koyup, kargo ile müşterilerine ulaştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinin yanısıra Hollanda, İngiltere, İsviçre, Almanya, İtalya ve Fransa'ya gönderiyor. Pabuç ve çizmenin yanısıra keçeden çanta, kilim ve çeşitli süs eşyalarını talebe göre yaparak alıcılara bir hafta içinde teslim ediyor. Mergen, müşterinin istekleri ve özel zevkine göre yaptığı keçe pabuçlar ve diğer ürünlerini 200 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.