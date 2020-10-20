Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu pekmezi hem bağışıklık sistemini güçlendirirken hem de bir sürü derde deva oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu şifa deposunu birlikte tanıyalım. Keçiboynuzu Nedir? Diğer bir adı “harnup” olan keçiboynuzu baklagiller familyasındandır. Akdeniz iklim bölgesinde sıklıkla yetişen bu bitkinin baklaları yenmektedir. Bunun yanında son zamanlarda keçiboynuzu pekmezi üretimde kullanılmaktadır. Çok faydalı bir bitki olan keçiboynuzunun pekmezi de çok faydalıdır. Peki keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir? Keçiboynuzu Pekmezi Faydaları Nelerdir? Keçiboynuzu bitkisi oldukça lifli bir yapıya sahiptir. Bu lifli yapısı sayesinde sindirimi oldukça kolaydır. Bu yönüyle keçiboynuzu bitkisi sindirim problemlerini gidermede oldukça başarılıdır. Bitkinin bu faydalarının yanında pekmez yapımında kullanılması pek çok hastalığa çare olmakta ve pek çok hastalığı önlemektedir. Keçiboynuzu pekmezi antioksidan özelliğe sahip olduğundan doğal bir antibiyotiktir. Bunun yanında şeker ve yağ oranı oldukça düşüktür. Bu özellikleri ile kalp ve damar hastalıkları ile mücadelede güçlü bir silahtır. Kanı temizleyerek damar tıkanıklıklarını önler. Keçiboynuzu pekmezinin bir diğer özelliği doğal bir balgam söktütücü olmasıdır. Astım atakları, şiddetli öksürük ve bronşite iyi gelir. Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlık ve kabız gibi rahatsızlıkları önler. Kalsiyum açısından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesini sağlar. Şeker oranı çok yüksek olmadığından vücudun şeker dengesini sağlar. Tam bir enerji deposudur diyebiliriz. Bu özelliği ile cinsel gücü artırır. En önemli özelliklerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bu sayede pek çok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Sigaranın zararlarını azaltarak akciğere yardımcı olur. Vücudu korur ve arındırır. Peki keçi boynuzu pekmezi nasıl tüketilir? Tüketilirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Keçiboynuzu Pekmezi Nasıl Tüketilir? Keçiboynuzu pekmezini pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Bağışıklık sistemini korumak ve kan şekerini dengelemek için kahvaltıdan önce bir ya da iki kaşık keçiboynuzu pekmezi faydalı olacaktır. Gündelik hayatta çok daha farklı alanlarda da bu pekmezi kullanabilirsiniz. Örneğin kahvaltılık gevreklerde sütün içine şeker yerine pekmez koyabilirsiniz. Tatlılarınızı, keklerinizi keçiboynuzu pekmezi ile hazırlayabilirsiniz. Bu sayede vücudunuza işlenmiş şeker almazsınız. Doğal bir tatlandırıcı olan keçiboynuzu pekmezi ile hem sağlığınızı korur hem de fazla şeker ve kilodan kurtulmuş olursunuz. Ancak her şeyde olduğu gibi keçiboynuzu pekmezini de fazla tüketmek faydadan çok zarara yol açabilir. Bu sebeple günlük aldığınız miktara dikkat etmenizde fayda olacaktır. Bunun yanında alerjik bir durum yaratıp yaratmayacağından emin olmak için kullanmadan önce doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır. Doğal bir tatlandırıcı olması sebebiyle keçiboynuzu diyetisyenlerin sık sık şeker yerine önerdiği bir besindir. Keçiboynuzu pekmezi kalori olarak ele alındığında ise 1 tatlı kaşığında 22 kalori, 1 çorba kaşığında 41 kalori olduğunu söyleyebiliriz. Doğal ve faydalı bu besin bu yararları sebebi ile oldukça sık tercih edilmektedir. Bu sebeple piyasada pek çok ürün bulunmaktadır. Keçiboynuzu pekmezi fiyatı da üründen ürüne değişkenlik gösterir.