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Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Özellikle mevsim geçişlerinde virüs ve bakterilere açık hale gelen vücudumuzun dayanıklılığını bağışıklık sistemimize borçluyuz. Bu sistemi güçlendirecek sihirli formül ise keçiboynuzu pekmezinde gizli.

Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Keçiboynuzu Nedir?
  • Keçiboynuzu Pekmezi Faydaları Nelerdir?
  • Keçiboynuzu Pekmezi Nasıl Tüketilir?
  • Keçiboynuzu Pekmezi Fiyatı
  • Keçiboynuzu Pekmezi Alırken Nelere Dikkat Etmeli

Keçiboynuzu pekmezi hem bağışıklık sistemini güçlendirirken hem de bir sürü derde deva oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu şifa deposunu birlikte tanıyalım.

Keçiboynuzu Nedir?

Diğer bir adı “harnup” olan keçiboynuzu baklagiller familyasındandır. Akdeniz iklim bölgesinde sıklıkla yetişen bu bitkinin baklaları yenmektedir. Bunun yanında son zamanlarda keçiboynuzu pekmezi üretimde kullanılmaktadır. Çok faydalı bir bitki olan keçiboynuzunun pekmezi de çok faydalıdır. Peki keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu Pekmezi Faydaları Nelerdir?

Keçiboynuzu bitkisi oldukça lifli bir yapıya sahiptir. Bu lifli yapısı sayesinde sindirimi oldukça kolaydır. Bu yönüyle keçiboynuzu bitkisi sindirim problemlerini gidermede oldukça başarılıdır. Bitkinin bu faydalarının yanında pekmez yapımında kullanılması pek çok hastalığa çare olmakta ve pek çok hastalığı önlemektedir. Keçiboynuzu pekmezi antioksidan özelliğe sahip olduğundan doğal bir antibiyotiktir. Bunun yanında şeker ve yağ oranı oldukça düşüktür. Bu özellikleri ile kalp ve damar hastalıkları ile mücadelede güçlü bir silahtır. Kanı temizleyerek damar tıkanıklıklarını önler. Keçiboynuzu pekmezinin bir diğer özelliği doğal bir balgam söktütücü olmasıdır. Astım atakları, şiddetli öksürük ve bronşite iyi gelir. Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlık ve kabız gibi rahatsızlıkları önler. Kalsiyum açısından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesini sağlar. Şeker oranı çok yüksek olmadığından vücudun şeker dengesini sağlar. Tam bir enerji deposudur diyebiliriz. Bu özelliği ile cinsel gücü artırır. En önemli özelliklerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bu sayede pek çok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Sigaranın zararlarını azaltarak akciğere yardımcı olur. Vücudu korur ve arındırır. Peki keçi boynuzu pekmezi nasıl tüketilir? Tüketilirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Keçiboynuzu Pekmezi Nasıl Tüketilir?

Keçiboynuzu pekmezini pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Bağışıklık sistemini korumak ve kan şekerini dengelemek için kahvaltıdan önce bir ya da iki kaşık keçiboynuzu pekmezi faydalı olacaktır. Gündelik hayatta çok daha farklı alanlarda da bu pekmezi kullanabilirsiniz. Örneğin kahvaltılık gevreklerde sütün içine şeker yerine pekmez koyabilirsiniz. Tatlılarınızı, keklerinizi keçiboynuzu pekmezi ile hazırlayabilirsiniz. Bu sayede vücudunuza işlenmiş şeker almazsınız. Doğal bir tatlandırıcı olan keçiboynuzu pekmezi ile hem sağlığınızı korur hem de fazla şeker ve kilodan kurtulmuş olursunuz. Ancak her şeyde olduğu gibi keçiboynuzu pekmezini de fazla tüketmek faydadan çok zarara yol açabilir. Bu sebeple günlük aldığınız miktara dikkat etmenizde fayda olacaktır. Bunun yanında alerjik bir durum yaratıp yaratmayacağından emin olmak için kullanmadan önce doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır. Doğal bir tatlandırıcı olması sebebiyle keçiboynuzu diyetisyenlerin sık sık şeker yerine önerdiği bir besindir. Keçiboynuzu pekmezi kalori olarak ele alındığında ise 1 tatlı kaşığında 22 kalori, 1 çorba kaşığında 41 kalori olduğunu söyleyebiliriz. Doğal ve faydalı bu besin bu yararları sebebi ile oldukça sık tercih edilmektedir. Bu sebeple piyasada pek çok ürün bulunmaktadır. Keçiboynuzu pekmezi fiyatı da üründen ürüne değişkenlik gösterir.

Keçiboynuzu Pekmezi Fiyatı

Keçiboynuzu pekmezi fiyatını değiştiren pek çok farklı etken vardır. Bunlardan en önemlisi bitkinin kalitesidir. İyi bakılmış ağaçlardan toplanan keçiboynuzları pekmez haline getirdikleri zaman oldukça faydalı olurlar. Elbette fiyat da buna bağlı olarak değişir. Fiyatları değiştiren bir diğer önemli özellik ise pekmez yapımı sırasında başka malzemelerin ya da katkı maddelerinin pekmeze girip girmediği detayıdır. Bazen bazı firmalar raf ömrünün uzun olmasını sağlamak amacıyla pekmezlere kıvam arttırıcılar ya da katkı maddeleri etkilemektedirler. Bu da pekmezin kalitesini düşürür. Tüm bu değişkenler göz önüne alındığında keçi boynuzu pekmezi fiyatı 45 TL ile 140 TL arasında değişmektedir.

Keçiboynuzu Pekmezi Alırken Nelere Dikkat Etmeli

Keçiboynuzu pekmezi alırken dikkat edecek en önemli özellik pekmezin elde ediliş şeklidir. Normalde pekmez büyük kazanlarda hammaddenin kaynatılması ile elde edilir. Fakat son zamanlarda soğuk sıkım yöntemi de pekmez elde etmede önemli bir teknik halini aldı. Bunun yanında keçiboynuzu pekmezi alırken ürünün nereden elde edilen bitkilerden üretildiğine bakmak faydalı olacaktır. Çünkü en kaliteli keçiboynuzları genellikle Akdeniz iklim bölgesinde bulunur. Bu sebeple hammade buradan olursa pekmez daha kaliteli olacaktır. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta pekmezin içeriğidir. Bazı firmalar pekmez daha kıvamlı olsun diye bazı katkı maddeleri kullanabilmektedirler. Bu katkı maddeleri pekmezden fayda sağlamanıza engel olabilir. Keçiboynuzu pekmezi çok tatlı bir yiyecek değildir. Bu sebeple bazı ürünlere dışardan şeker takviyesi yapılabilir. Bu da oldukça tehlikelidir. Çünkü yine aynı şekilde fayda görmenize engel olabilir. Keçiboynuzu pekmezinin kıvamı yoğun kokusu da biraz farklı olabilir. Ayrıca içerken boğazınız ve genziniz yanabilir. Bunlar sizi yanıltmasın. Az şekerli olması ürünün kalitesiz değil, aksine kaliteli olduğunu gösterir. Boğaz yanması yapması ürünün en önemli özelliğidir. Bu da ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Ünlü markaların yanında ev yapımı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz hususlar yine aynıdır. Keçiboynuzu pekmezi yapımı zor bir işlem değildir. Dilerseniz bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Pek çok rahatsızlığa iyi gelmesi ve bağışıklık güçlendirici özelliği ile keçiboynuzu pekmezine sofralarınızda mutla yer açmalı, seçerken de kalitesinden emin olduğunuz ürünleri tercih etmelisiniz.

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