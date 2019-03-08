Keçi çobanı kadın 8 Mart'ta gelen çiçekle sevindi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesi kırsalında yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Çal Belediyesi ekipleri, ilçede yaşayan kadınlara günün önem ve anlamından ötürü 34 mahallede çiçek dağıtımı gerçekleştirdi. Kadınlar Günü'nde kırsal kesimde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan emektar kadınlar da unutulmadı.

Program kapsamında Belediye Başkanı Fethi Akcan, Baklançakırlar Mahallesi'nde kadınlarla kahvaltı yaptı, ardından da eşi Sema Akcan ile kadınlara çiçek takdim etti.

Kırsalda ailesiyle yaşayan ve keçi çobanlığı yapan Şengül Delibaş'ı da ziyaret eden Akcan, Delibaş'ın Kadınlar Günü'nü kutlayıp, kendisine çiçeğini verdi.

Hediyesi karşısında duygulanan Delibaş, "50 yaşındayım, hayatımda ilk kez çiçek alıyorum. Çok mutluyum. Başkanım beni duygulandırdı." ifadesini kullandı.

Başkan Akcan da kadınların yanında olduklarını ve onlara verdikleri değeri bu özel günde hissettirmeye çalıştıklarını belirterek, "Çallı, Denizlili, Türkiyeli kısacası tüm dünya kadınlarının günü kutlu olsun. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana her kadınlar gününde onlara çiçek veriyoruz. Bu yıl çiçek dağıtımına bizzat kendim de katıldım. Üreten, tarlada çalışan, eli nasırlı kadınlarımıza çiçek vererek bu özel günde yanlarında olmak bana da ayrı bir mutluluk verdi." diye konuştu.

