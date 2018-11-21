HABER

Keçi hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki ağıldan 8 keçi çaldıkları belirlenip, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keçi hırsızlığına 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki ağıldan 8 keçi çaldıkları belirlenip, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Tombak'ın ağılından 18 Kasım günü sabaha karşı 8 keçi çalındı. Keçilerinin çalındığı fark eden Tombak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Tombak'ın komşularının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, sabah saatlerinde araçla gelen S.U. ve E.E. olduğunu belirledi. İkili, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. S.U. ve E.E., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Çalınan keçiler ise ağıllarında bulunup, tutanakla Mustafa Tombak'a teslim edildi. S.U. ve E.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Keçi hırsızlığına 2 tutuklamaKeçi hırsızlığına 2 tutuklama

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndüSokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü
Kamyonette 20 kilo skunk ele geçirildi: 4 tutuklamaKamyonette 20 kilo skunk ele geçirildi: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.