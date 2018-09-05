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Keçi hırsızlığına 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 21:03 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde, İ.B.’nin çalınan 50 keçisinden 45’i jandarmanın çalışması sonucu bulundu.

Keçi hırsızlığına 8 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde, İ.B.’nin çalınan 50 keçisinden 45’i jandarmanın çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, İ.B. keçilerini bulan jandarmaya teşekkür etti.
Elmalı’ya bağlı Bozüyük Mahallesi’nde oturan İ.B.’ye (45) ait 50 keçinin çalınması üzerine Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüpheliler sorguda keçileri Finike ilçesinde bir kişiye sattıklarını söyledi.
Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiye yönelik Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanırken, İ.B.’ye ait 45 keçi de ele geçirildi.
Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 keçiyi İ.B.’ye teslim ederken, 5 keçinin kesilmiş olabileceği belirtildi. Hayvanlarını teslim alan İ.B. jandarma ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Keçi hırsızlığına 8 gözaltı

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