HABER

Keçi kıl kırkımı şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 21:19 | Son Güncelleme

Isparta'da Davraz Dağı eteklerinde gerçekleştirilen şölende, renkli anlar yaşandı

Isparta'da, yörük kültürünün bir geleneği olan ve tarihi, yüz yıllar öncesine dayanan keçi kıl kırkımı şöleni düzenlendi.

Unutulmaya yüz tutmuş yörük geleneğini yaşatmaya çalışan çobanlar, Sav beldesi Davraz Dağı eteklerindeki Olukbeli Yaylası'nda çadır kurdu.

Keçilerin imece usulü ile kırkıldığı şölende, sürüden kesilen keçi kesilip pişirildi ve katılan vatandaşlarla ikram edildi. Etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı.

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelenekleri genç nesillere aktarmak amacıyla böyle bir şölen düzenlediklerini söyledi.

Kıl kırkım şöleninin gelecek yıllarda daha kapsamlı yapılacağını belirten İpekçi, "Önümüzdeki etkinliklerde Isparta'daki tüm büyüklerimizi davet edeceğiz. Bu geleneği sürekli yapacağız." dedi.

Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman da Yörük Türkmen geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu etkinliğin Türk kültüründeki bir gelenek olduğuna işaret eden Küçükyaman, "Hayvan olmazsa olmazımız, keçinin kılından evimizi, çadırımızı yaptık, yününden elbisemizi yaptık, sütünden ise beslendik." diye konuştu.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Veysel Pala ise amaçlarının dede mesleği olan keçi besiciliğini devam ettirmek ve Türk kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
’Devlet Ana’ 738. kez anıldı’Devlet Ana’ 738. kez anıldı
Esenyurt'ta otomobilin bir kadına çarpma anı kameradaEsenyurt'ta otomobilin bir kadına çarpma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta Keçi kıl kırkımı Olukbeli Yaylası Sav kasabası

En Çok Okunan Haberler

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.