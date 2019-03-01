Keçi otlatırken kayalıklara düşen çobana kurtarma operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keçilerini otlatırken 5 metre yüksekten aşağıya düşen çoban, köylüler tarafından kurtarıldı. İtfaiye, 112 acil, AFAD ve UMKE ekipleri dağlık bölgede yaklaşık 5 kilometrelik yolu aştıktan sonra çobanı sedye ile ambulansa getirdi.

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde Çaltepe Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıkta dağlık bölgede keçi otlatan Hasan Belkız, ayağının kayması sonucu 5 metre yüksekten aşağıya düştü,

Düştüğü yerden telefonla arkadaşını arayan Hasan Belkız, olay yerine gelen köylüler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çaltepe Mahallesi’ne gelen kurtarma ekipleri dağlık bölgede yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Hasan Belkız’ın bulunduğu yere ulaştı. Köylüler tarafından düştüğü yerden çıkarılan Belkız, ekipler tarafından yine aynı yol üzerinden sedye ile mahalle merkezine getirildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan Belkız’ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

