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Keçi sürüleri adaya balıkçı tekneleriyle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Keçi sürüleri adaya balıkçı tekneleriyle taşındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde keçi sürüleri, kış mevsimini geçirecekleri Beyşehir Gölü'ndeki adaya balıkçı tekneleriyle nakledildi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Yeşildağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan besiciler, sonbahar döneminde balıkçı tekneleriyle Hacıakif Adası'na taşıdıkları keçileri doğal ortama bırakıyor.

Besici Yakup Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsimi yaklaşırken Hacıakif Adası'na aralarında yavruların da olduğu 200 keçiyi taşıdıklarını söyledi.

Yerleşim merkezinde hayvancılık yaptıklarını anlatan ve atalarından kalma bu geleneği uzun yıllardır devam ettirdiklerini belirten Eren, kışın adaya saldıkları keçilerin yem ve saman maliyetinden de kurtulduklarını, o yüzden daha iyi kazanç elde edebildiklerini belirtti.

Her tekneye yaklaşık 20 keçi yerleştirerek taşıma işini gerçekleştirdiklerini söyleyen Yakup Eren, şöyle devam etti:

"Adaya et ve süt kalitesini artırması ve yem maliyetlerinden kurtulmak maksadıyla saldığımız küçükbaş hayvanlarımız burada gözlerden, gürültüden uzak doğal yaşam alanında özgürce beslenmenin tadını çıkarıyor. Ekim ayı sonlarında balıkçı tekneleriyle adaya taşıdığımız hayvanlarımızı bahar dönemine kadar burada tutuyor ve doğal ortamda beslenmesine imkan sağlıyoruz. Kuzulama dönemi ile birlikte ilkbahar mevsiminin başlangıcında ise tekrar adaya giderek, balıkçı teknelerimizle yeniden mahallemizdeki ağıllarına taşıyoruz. Küçükbaş hayvanlarımızı kulak küpelerinden, yapısı ve cüssesinden tanıyoruz ve bu tanımada fazla zorluk çekmiyoruz. Adalarda 3-4 ay süreyle doğal ortamda beslenen keçileri ise dönüş yolculuğunun ardından daha Kurban Bayramı gelmeden gelen yoğun talep nedeniyle hemen satabiliyoruz. Doğal bitki örtüsü ile beslenip adada serbest olarak otladığı için eti, sütü ve süt ürünleri değerlenen keçilerimiz vatandaşlarımızdan çok fazla rağbet görüyor, taleplere yetişemiyoruz."

Eren, keçileri kontrol etmek için zaman zaman adaya gittiklerini de sözlerine ekledi.

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Beyşehir Beyşehir Gölü Hacıakif Adası nakil Yeşildağ Mahallesi

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