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  4. Keçi sürüsüne saldıran kurtlar 6 keçiyi parçalayarak telef etti

Keçi sürüsüne saldıran kurtlar 6 keçiyi parçalayarak telef etti

24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Demre ilçesinde, keçi sürüsüne saldıran kurtlar 6 keçiyi parçalayarak telef etti, bir keçiyi ise yaraladı.

Antalya’nın Demre ilçesinde, keçi sürüsüne saldıran kurtlar 6 keçiyi parçalayarak telef etti, bir keçiyi ise yaraladı. Daha önce de birçok keçisinin kurtların telef ettiğini belirten çoban Yunus Kolak, “Ses fişeğinden, çoban köpeklerinden korkmuyorlar. Bize saracaklar. 3 çoban, 6 köpek bunun hakkında gelemiyorsa bu mesleğin sona erme zamanı geldi” dedi.
Olay, geçtiğimiz gün Demre’ye bağlı Yavu Mahallesi’ndeki Kyani Antik Kenti’nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Yunus Kolak (43), sabah kalktığında çoban köpeklerinin havlamalarını duydu. Köpeklerin olduğu yere giden Kolak, keçi sürüsünden 6 keçinin parçalanarak telef olduğunu, 1 keçisinin de yaralandığını gördü. Şubat ayında da kurtların saldırısı sonrası 3 keçisi telef, 8 keçisi kaybolan Kolak, saldırıyı yine kurtların yaptığını ve tedirgin olduklarını söyledi.

“Ses fişeğinden, çoban köpeklerinden korkmuyorlar”
Senede 100 ila 150 arasında hayvanını kurtların yediğini belirten Kolak, “Elimizde bir tüfek var. Av koruma, karakol bu ne diye soruyor. Biz çobanız belli. İnternette. ‘Köpek besle salak çoban’ diye yorum yapıyorlar. Asıl salak olan onlar. 6 tane köpeğim var. 3 çoban, 6 köpek bunun hakkında gelemiyorsa bu mesleğin sona erme zamanı geldi. Bu yaban kurtları, hayvancılığın sonunu getirdi. Bize saracaklar. Ses fişeğinden, köpekten, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Biz Türkiye’de tarım ve hayvancılık yaparak bu mesleği sürdürüyoruz. Yurt dışından ihracat olmasın, kendi etimizi yetiştirelim diye yapıyoruz, ‘bu densizler köpek beslesinler’ diye yorum yapıyor. Yazık, günah emeklerimize. Yetkililerin buna çare bulmasını istiyoruz” dedi.

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