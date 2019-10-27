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Keçi ve koyun yünlerini nesnelere resmederek sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yaklaşık 4 yıl önce bir mozaik sanatçısından öğrendiği Keçe Sanatı’nı şimdilerde Trabzon’da öğretmeye çalışıyor.Keçi ve Koyun yünlerinden oluşan iplikleri nesneler üzerinde resimleyerek sanata dönüştüren Zehra Atalay, Keçe Sanatı’ nın Trabzon’da yeterince ilgi görmemesinden yakınıyor.Dört yıl önce Mazaik Sanatçısı Rus bayan Liliya Gorbatsevich’den öğrenerek hobi olarak başladığı Keçe sanatını şimdilerde Trabzon’da sanatseverlere öğretmeye çalışan Zehra Atalay bu sanatın tarihinin M.Ö 300’lü yıllara dayandığını söylüyor.Söz konusu sanatın büyük şehirlerde çok ilgi gördüğünü ancak Trabzon’da pek bu ilginin olmadığını belirten Atalay, sanatın sakinleştirici özelliğinden dolayı rehabilitasyon merkezlerinde de kullanıldığını ifade ederek “Bu sanatı, 4 yıl önce mozaik sanatçısı Rus uyruklu bayan Liliya Gorbatsevich’den öğrendim.

Yaklaşık 4 yıl önce bir mozaik sanatçısından öğrendiği Keçe Sanatı’nı şimdilerde Trabzon’da öğretmeye çalışıyor.
Keçi ve Koyun yünlerinden oluşan iplikleri nesneler üzerinde resimleyerek sanata dönüştüren Zehra Atalay, Keçe Sanatı’ nın Trabzon’da yeterince ilgi görmemesinden yakınıyor.
Dört yıl önce Mazaik Sanatçısı Rus bayan Liliya Gorbatsevich’den öğrenerek hobi olarak başladığı Keçe sanatını şimdilerde Trabzon’da sanatseverlere öğretmeye çalışan Zehra Atalay bu sanatın tarihinin M.Ö 300’lü yıllara dayandığını söylüyor.
Söz konusu sanatın büyük şehirlerde çok ilgi gördüğünü ancak Trabzon’da pek bu ilginin olmadığını belirten Atalay, sanatın sakinleştirici özelliğinden dolayı rehabilitasyon merkezlerinde de kullanıldığını ifade ederek “Bu sanatı, 4 yıl önce mozaik sanatçısı Rus uyruklu bayan Liliya Gorbatsevich’den öğrendim. Kendisi o dönem Trabzon Sanat evinde keçe kursu açmıştı. Ben de bu sanatı orada kendisinden öğrendim. Önceleri hobi olarak başlayarak bugünlere kadar geldim. Malzeme olarak genelde yün keçeyi kullanıyorum. Bu sanatın tarihçesi M.Ö 300’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Eskiden çadırlarda soğuk ve sıcaktan koruyucu yaygı olarak kullanılan keçe, şimdilerde estetik amaçlı kullanılabiliyor. Bayanlar için şal, çizme, çanta, eldiven gibi aklınıza gelebilen her türlü aksesuar yapılabiliyor. Keçeyi ipekle de birleştirip çok güzel şallar yapabiliyoruz. İpekle birleşebilmesi için su ve sabunla ovalayarak yün ve ipeğin kaynaşması sağlanarak böylelikle ortaya çok zarif şal çıkıyor. Çok sağlıklı ürünler olduğu gibi keçe, yalıtım malzemesi olarak da kullanılıyor. Radyasyonu emici özelliği var. İnsan bedeninde negatif yüklü elektriği alabiliyor. Sakinleştirici özelliği sayesinde de rehabilitasyon merkezlerinde kullanılabiliyor. Gerek engelli çocuklar osun gerekse hiperaktif çocuklar olsun çok faydalı sakinleştirici yönü var. Aynı zamanda sabrı öğretiyor” dedi.

Trabzon’da yeterli ilgiyi görmedi
Keçe Sanatının Doğu Karadeniz Bölgesinde şuana kadar uygulanmadığını belirten Atalay, “Bildiğim kadarıyla bu sanat şu ana kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde şu ana kadar pek uygulanmadı. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından olan ve büyük çabalar sonucu tekrar canlandırılan keçe sanatı büyük şehirlerde çok ilgi görüyor. Önceden insanlar keçe hakkında pek bilgi sahibi değildi. Sadece internetten gördükleri hazır suni keçe ile yetiniyorlardı. Kurslar sayesinde keçe sanatı daha çok bilinmeye başladı. Aslında Keçe sanatı büyük bir bağımlılık yapıyor, terapi oluyor. Son 4 yıldır keçeye olan ilgi bayağı arttı ve değeri anlaşıldı. Trabzon’da nedense bu sanata pek rağbet yok. Büyükşehirlerde kursa gitmek için sıra bekliyorsunuz. Trabzon’da maalesef böyle bir ilgi yok. Şu an İMECE Halk Oyunları Derneğinde özel kurs veriyorum. Herkese tavsiye edebileceğim bu sanata özellikle bayanların ilgi göstermesini bekliyorum” diye konuştu.

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