Keçi ve koyun yünlerini nesnelere resmederek sanata dönüştürüyor

Yaklaşık 4 yıl önce bir mozaik sanatçısından öğrendiği Keçe Sanatı’nı şimdilerde Trabzon’da öğretmeye çalışıyor.

Keçi ve Koyun yünlerinden oluşan iplikleri nesneler üzerinde resimleyerek sanata dönüştüren Zehra Atalay, Keçe Sanatı’ nın Trabzon’da yeterince ilgi görmemesinden yakınıyor.

Dört yıl önce Mazaik Sanatçısı Rus bayan Liliya Gorbatsevich’den öğrenerek hobi olarak başladığı Keçe sanatını şimdilerde Trabzon’da sanatseverlere öğretmeye çalışan Zehra Atalay bu sanatın tarihinin M.Ö 300’lü yıllara dayandığını söylüyor.

Söz konusu sanatın büyük şehirlerde çok ilgi gördüğünü ancak Trabzon’da pek bu ilginin olmadığını belirten Atalay, sanatın sakinleştirici özelliğinden dolayı rehabilitasyon merkezlerinde de kullanıldığını ifade ederek “Bu sanatı, 4 yıl önce mozaik sanatçısı Rus uyruklu bayan Liliya Gorbatsevich’den öğrendim. Kendisi o dönem Trabzon Sanat evinde keçe kursu açmıştı. Ben de bu sanatı orada kendisinden öğrendim. Önceleri hobi olarak başlayarak bugünlere kadar geldim. Malzeme olarak genelde yün keçeyi kullanıyorum. Bu sanatın tarihçesi M.Ö 300’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Eskiden çadırlarda soğuk ve sıcaktan koruyucu yaygı olarak kullanılan keçe, şimdilerde estetik amaçlı kullanılabiliyor. Bayanlar için şal, çizme, çanta, eldiven gibi aklınıza gelebilen her türlü aksesuar yapılabiliyor. Keçeyi ipekle de birleştirip çok güzel şallar yapabiliyoruz. İpekle birleşebilmesi için su ve sabunla ovalayarak yün ve ipeğin kaynaşması sağlanarak böylelikle ortaya çok zarif şal çıkıyor. Çok sağlıklı ürünler olduğu gibi keçe, yalıtım malzemesi olarak da kullanılıyor. Radyasyonu emici özelliği var. İnsan bedeninde negatif yüklü elektriği alabiliyor. Sakinleştirici özelliği sayesinde de rehabilitasyon merkezlerinde kullanılabiliyor. Gerek engelli çocuklar osun gerekse hiperaktif çocuklar olsun çok faydalı sakinleştirici yönü var. Aynı zamanda sabrı öğretiyor” dedi.