Keçiboynuzu unu nedir, faydaları nelerdir? Keçiboynuzu unu ne işe yarar?

Çayı, pekmezi, kuru hali ve yenilebilir tohumları ile bilinen keçiboynuzu ya da harnup, az kalorili olan ve doğal şeker içeren bir bitkidir. Kurutulmuş hali direkt yenilebildiği gibi toz hali ile de çeşitli yiyecek ya da içeceklerde kullanılabilir.

Keçiboynuzu unu nedir?

Farklı formlarda tüketilebilen keçiboynuzu çeşitli işlemlerden geçirilerek un haline getirilir. Ortaya çıkan keçiboynuzu unu hem çok faydalı hem de kullanım alanı oldukça geniş bir üründür. Keçiboynuzunun öğütülüp toz haline getirilmesi ile keçiboynuzu unu elde edilir.

Un ve toz halinde tüketilmesi ile besin değerinin yükseldiği bilinen keçiboynuzu özellikle kış aylarında çeşitli hastalıkların önüne geçmek için faydalanılan bitkilerden biridir. Ancak yine de bilinçsizce ve doktora danışılmadan düzenli kullanılmamalıdır.

Keçiboynuzu unu faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu ununun faydaları çeşitlilik gösterir. Son yıllarda en çok da diyabet hastalığı bulunan kişiler tarafından tercih edilen keçiboynuzu unu ve bu undan üretilen mamuller faydaları ile bilinir. En bilinen faydaları ise şunlardır:

Kalsiyum açısından zengindir.

Kemik hastalıkları ile savaşmaya yardımcıdır.

Bağırsak sağlığını destekler.

Enerji kazandırır.

Kansızlığa iyi gelir.

Akciğerleri temizler.

Solunum ile ilgili rahatsızlıkları gidermeye yardımcıdır.

Hücre yenilemeyi destekleyicidir.

Kanser ile savaşmada etkili olduğu bilinir.

Keçiboynuzu unu ne işe yarar?

Keçiboynuzu un formunda çeşitli ürünlerle birlikte kullanılabilir. Düşük şeker ve yağ oranına sahip olduğu için diyet listelerinde de yer alır. Uzman bir doktor onayı ile düzenli şekilde de kullanılabilir. Fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Altıncı ayını dolduran bebeklere de önerilebilen keçiboynuzu unu çölyak, obez, bağırsak sorunları yaşayan kişiler tarafından da çok sık tercih edilir.

Sütlü tatlılarda, kek, kurabiye, bisküvi gibi ürünler ile ekmek yapımında keçiboynuzu unu kullanılabilir. Diğer un türlerinden çok daha az kalorili ve sağlıklı olduğu için özellikle son zamanlarda hamur işi ürünlerde daha çok keçiboynuzu unu tercih edilmektedir.