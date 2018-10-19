Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu, içerisinde bulunan vitaminler ve minareller nedeniyle tüketilmesi çok faydalı bir besindir. Fakat sadece kendisi değil aynı zamanda keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu tozu ve çayının da faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık açısından birçok yararı olan bu mucizevi besin aynı zamanda farklı kullanım alanları da mevcuttur. Sizler için hazırladığımız bu haberde keçiboynuzunun faydaları, keçiboynuzu pekmezi faydaları, keçiboynuzu tozu ve çayının faydaları, keçiboynuzu kullanımı, bileşimi konularını detaylıca inceledik. KEÇİBOYNUZU Keçiboynuzu ya da harnup bitkisi, Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişen, yaprakları sert ve yeşil renkte olan maki türü bir bitkidir. Çalı veya ağaç şeklinde yetişen keçiboynuzu, ülkemizde daha çok Antalya, Mersin, Muğla çevrelerinde civarlarında görülür. Keçiboynuzu, pekmez yapımı dışında öksürük ilaçların yapımında, çikolataların yapımında tatlandırıcı olarak kullanımı mevcuttur. Keçiboynuzu tohumlarından elde edilen balsam, tekstilde apreleme için tercih edilir.

KEÇİBOYNUZU BESİN DEĞERLERİ Keçiboynuzu bileşim açısında çok zengin bir bitkidir. İçerdiği vitaminler, minareller nedeniyle birçok faydası vardır. Keçiboynuzu içinde K vitamini, B2 vitamini ve E vitamini vardır. Aynı zamanda kalsiyum, çinko, potasyum ve fosfor gibi vücut için gerekli minarelleri de içerir. Antioksidan olan keçiboynuzu, karbonhidrat oranı da yüksektir. 100 gram keçiboynuzu için ölçülen kalori miktarı 540 kcal’dır. 100 gram keçiboynuzunun diğer besin değerleri ise şu şekildedir; Karbonhidrat → 56,29 gram Protein → 8,15 gram Yağ → 31,36 gram Lif → 3,8 gram Potasyum → 633 miligram Kalsiyum → 303 miligram Sodyum → 107 miligram Demir → 1,29 miligram A vitamini → 10 miligram C vitamini → 0,5 miligram KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI Keçiboynuzu, doğal bir antikoksidan olması nedeniyle hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi bulunmakta ve metobolizmayı desteklemektedir. Bu özellikleri nedeniyle genellikle kış aylarında soğuk algınlıkları, grip gibi hastalıkların çok olduğu dönemlerde tercih edilir. Keçiboynuzunun başlıca faydaları şunlardır;

1 - ANTİOKSİDAN OLMASI Keçiboynuzu içinde bulunan antioksidan ile serbest radikaller ile savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bu özelliği ile keçiboynuzu öksürüklerin giderilmesinde etkilidir. Zaten öksürük şurubu yapımından kullanılması bu nedenledir. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı keçiboynuzunun antioksidan özelliği çok faydalıdır. Astım ataklarını sakinleştiren keçiboynuzu, alerjik astımdan dolayı oluşan solunum yolları tıkanıklıklarını da giderir. Keçiboynuzunun bu özelliğinin bir faydası da kanser hücrelerinin büyümesini engellemesidir. Bu yüzden bazı araştırmalar akciğer kanseri oluşumunu önlediğini ortaya koymuştur. 2. ENFEKSİYONLARI ÖNLEMESİ Zengin vitamin ve minarel içeriği ile keçiboynuzu, vücudumuza enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlar. Grip, nezle ve soğuk algınlığı türevi hastalıklara yakalanmamak veya iyileşme sürecini azaltmak için keçiboynuzu tüketilmesi tavsiye edilir. 3. DİYABETE KARŞI Keçiboynuzunda bulunan şeker ve kalori miktarı, çikolataya oranla daha düşüktür. Bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önleyen ve kan şekeri değerlerini düzenleyen keçiboynuzu, diyabet hastaları için güvenli bir besin olarak kabul edilir. Yine de şeker düzeyiniz yüksek ise doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

4. KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Keçiboynuzu, lifli yapısı nedeniyle kötü kolesterol olarak adlandırılan LSD seviyesini düşürmeye yarar. Aynı zamanda trigliserid miktarını da düşüren bu özelliği ile keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı bir besindir. Kandaki LSD oranının düşürülmesi ile kardiyovasküler hastalıklar, tansiyon, damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların oluşma riski de olur. 5. SİNDİRİME ETKİSİ Bağırsak hareketlerini destekleyen liflerin keçiboynuzu içinde olması onun sindirim hareketlerini düzenlenmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli yapısı nedeniyle mide sıvılarının salgılanmasını da destekler. Liflerin bir faydası da sıvı emili sağlaması. Vücut içinde çözünmeyen lifler, bu özelliği ile ishal oluşumunu azaltır. 6. KİLO VERMENİZİ SAĞLAR Lif içeriği zengin olan keçiboynuzu açlık hormonu olan ghrelinin salgılanmasını önler. Bu hormonun inhibe edilmesi ise tokluk hissi vereceğinden iştahı önler ve kilo vermenizi sağlar. 7. KANSERLE SAVAŞI

Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesini antioksidan ve polifenol özelliği ile sağlar. Bu ise kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Toksin özelliği ile özellikle rahim ağzı kanserine neden olacak hücreleri engeller. 8. HÜCRELERİ YENİLER Hasar gören hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan keçiboynuzu, böylece vücudun hücre kaybını önlemiş olur. Böylece kişinin bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara karşı vücut direnç kazanmış olur. 9. CİNSEL GÜCE ETKİSİ Keçiboynuzun faydaları arasında ilk akla gelen cinsel gücü artırması gelir. Sperm sayısını artıran keçiboynuzu iktidarsızlık hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat doymuş yağ asidi nedeniyle fazla tüketilmesi fayda yerine zarar sağlar. 10. KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER Keçiboynuzunda bulunan kalsiyum miktarı, süte oranla 3 kat daha fazladır. Kemikler için önemli olan kalsiyumun bolca bulunması keçiboynuzunun kemikleri güçlendirmesini ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar. 11. YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Keçiboynuzu, antibakteriyel olması nedeniyle yaraların ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. 12. DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR Zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler (A, B, B2, B3, D) içeriği dolayısıyla keçiboynuzu, dişlerin güçlenmesini sağlar, diş etlerini korur. KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ FAYDALARI Pekmezin ülkemizde birçok çeşidi vardır ve hepsinin ayrı ayrı faydaları bulunmaktadır. Keçiboynuzu pekmezi de içeriği nedeniyle sağlığımız için birçok yararı vardır. Keçiboynuzu pekmezinin başlıca faydaları şunlardır; Bol miktarda kalsiyum içermesi nedeniyle kemikleri güçlendirir, kemik erimesini önler. Astım, bronşit, grip, nezle gibi hastalıklara karşı savaşır. Öksürüğü giderir ve Balgam söktürücü özelliği vardır. Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir, şişkinliği giderir, bağırsakları temizler. Karaciğere çok faydası olan sodyum ve potasyumdan yüksek miktarda bulunur. Kansere yakalanma oranını büyük oranda düşürür. Kalp sağlığına iyi gelir, çarpıntıları ve kalp krizlerini önler. Yüksek enerji sağlar ve cinsel gücü artırır.

Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarını giderir. Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır. KEÇİBOYNUZU TOZU FAYDALARI Eskisi kadar çok tüketilmeyen keçiboynuzu tozu, eski zamanlarda tatlandırıcı olarak kullanılmıştır. Birçok hastalığa şifa olan keçiboynuzu tozu, yüksek şeker içeriği ile çikolata yapımında da kullanılmaktadır. Çikolata kadar yüksek kalorisinin ve yan etkilerinin olmaması nedeniyle diyet listelerinde yer almaktadır. KEÇİBOYNUZU ÇAYI YAPIMI VE FAYDALARI Yapımı çok kolay olan keçiboynuzu çayı ile soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklardan kısa sürede kurtulmanız mümkün. Bu çay ile akciğerleriniz temizlenecektir. Aşağıdaki verilen tarife göre hazırladığınız çayı, sabah ve akşam olmak üzere bir hafta boyunca içmeniz halinde faydasını göreceksiniz. Fakat önemli olan nokta, bu dönemde eğer içiyorsanız sigaradan uzak durmanız gerekiyor. Gereken malzemeler; 500 ml (alkali) içme suyu ve 7-8 adet keçiboynuzu. Nasıl yapılır? Kaynatılan suyun içerisine 7-8 adet keçiboynuzunu küçük parçalar halinde kırarak atın. Kısık ateşte 5 dakika da kapağı kapalı olarak kaynatın. Sonra ocaktan alın ve 15 dakika kadar dinlendirin. En son olarak keçiboynuzlarını sudan çıkarın. Ve çayınız hazır.