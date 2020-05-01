Keçileri kaçırmaya son: Apple Watch Series 6 akıl sağlığımızı da kontrol edecek!

Apple Watch, Apple'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor. İstatistiklere göre akıllı saat sektöründe de satışların büyük bir kısmını Apple Watch oluşturuyor. Ancak Apple, son tanıttığı akıllı saat modeli Apple Watch Series 5 ile beklediği çıkışı pek yakalayamadı. Zira, Apple Watch Series 5 ile Series 5 arasında çok büyük farklar yoktu. Series 4 kullanıcıları bu yüzden Series 5'e geçmeyi düşünmemişti. Nitekim, sızıntı kaynağı Nikias Molina'nın iddialarına göre Apple Watch Series 6, tüm Apple Watch kullanıcılarının geçmek istediği bir saat olabilir.

APPLE WATCH SERİES 6 AKIL SAĞLIĞIMIZI KONTROL EDECEK

Nikias Molina, resmi Twitter hesabından Apple Watch Series 6 hakkında bir tweet paylaştı. Molina tweet'inde 6. seri Apple Watch'ta yer alacak özellikleri listeledi. Molina'nın iddialarına göre yeni Apple Watch'ta s6 işlemci, uyku takibi, daha uzun batarya, nabız oksimetresi gibi özellikler olacak. Tüm bunların yanında ise diğer hiçbir akıllı saatte bulunmayan zihinsel sağlık kontrolü de Apple Watch Series 6'da bulunacak. Yani, Apple Watch tabiri caiz ise delirip delirmediğimizi kontrol edecek.