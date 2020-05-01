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Keçileri kaçırmaya son: Apple Watch Series 6 akıl sağlığımızı da kontrol edecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Apple Watch Series 6 hakkında yeni, ilgi çekici bir özellik sızdırıldı. Nikias Molina'nın iddialarına göre, 'şimdi keçileri kaçıracağım' dediğimiz noktada Apple Watch Series 6 bizlere müdahale edecek.

Keçileri kaçırmaya son: Apple Watch Series 6 akıl sağlığımızı da kontrol edecek!

Apple Watch, Apple'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor. İstatistiklere göre akıllı saat sektöründe de satışların büyük bir kısmını Apple Watch oluşturuyor. Ancak Apple, son tanıttığı akıllı saat modeli Apple Watch Series 5 ile beklediği çıkışı pek yakalayamadı. Zira, Apple Watch Series 5 ile Series 5 arasında çok büyük farklar yoktu. Series 4 kullanıcıları bu yüzden Series 5'e geçmeyi düşünmemişti. Nitekim, sızıntı kaynağı Nikias Molina'nın iddialarına göre Apple Watch Series 6, tüm Apple Watch kullanıcılarının geçmek istediği bir saat olabilir.

APPLE WATCH SERİES 6 AKIL SAĞLIĞIMIZI KONTROL EDECEK

Nikias Molina, resmi Twitter hesabından Apple Watch Series 6 hakkında bir tweet paylaştı. Molina tweet'inde 6. seri Apple Watch'ta yer alacak özellikleri listeledi. Molina'nın iddialarına göre yeni Apple Watch'ta s6 işlemci, uyku takibi, daha uzun batarya, nabız oksimetresi gibi özellikler olacak. Tüm bunların yanında ise diğer hiçbir akıllı saatte bulunmayan zihinsel sağlık kontrolü de Apple Watch Series 6'da bulunacak. Yani, Apple Watch tabiri caiz ise delirip delirmediğimizi kontrol edecek.

APPLE WATCH SERİES 6 NE ZAMAN TANITILACAK?

Molina'nın tweeti sonrası zihinsel sağlık kontrolü özelliğine ayrı bir pencere açılma başlandı. Ancak bu konuda Molina'nın tweet'inden başka herhangi bir bilgi yok. Apple Watch Series 6'nın iPhone 12 lansmanı ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Yani diğer bir deyiş ile yeni Apple Watch ile tanışmamıza daha 4 ay var.

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