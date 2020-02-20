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Keçileri kavga edince çözümü boynuzlarına hortum takmakta buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

4 keçisi boynuzlanarak telef olan Şırnaklı çiftçi, çözümü kavgacı keçilerin boynuzlarına hortum takmakta buldu. Hayvanların her birini tek tek yakalayarak boynuzlarına hortum takan çiftçi, yaşanacak yaralanmaların önüne geçti.

Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış aylarından dolayı 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen keçilerin kavgası çiftçileri ilginç bir yöntem bulmasına neden oldu. Çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralanmalarına neden olan hayvanlarını bir bir yakalayıp boynuzlarına hortum taktı. Boynuzlara takılan hortum ve borular sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavgalar nedeniyle boynuzlanarak telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
keçi kavga şırnak

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