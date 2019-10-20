Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da üniversite mezunu Fevzi Metin, bir taraftan öğretmenlik için sınavlara hazırlanırken, bir taraftan da çobanlığını yaptığı keçileri otlatırken çocuklara masal okuyor, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden dört yıl önce mezun olan 26 yaşındaki Fevzi Metin, Elmalı ilçesindeki eskiden köy statüsünde bulunan Bayındır Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

Edebiyat öğretmenliği için sınavlara hazırlanan Metin, boş zamanını değerlendirmek ve ailesine destek olmak için çobanlık yapmaya başladı.

Sabah ezanıyla güne uyanan Metin, eline asasını alıp, gün doğmadan 250 keçiyi ahırdan çıkarıyor, meraya salıyor. Hayvanları otlattıktan sonra sağdığı sütü "peynirlik", "yoğurtluk" ve "satmalık" olarak ayıran Metin, gün boyunca keçileriyle vakit geçiriyor.

Keçilerini otlatırken sınavlara hazırlanmayı da ihmal etmeyen Metin, nisan, mayıs gibi yaylalara gidiyor. Eylüle kadar şehirden ve teknolojiden uzak bir yaşam süren Metin, keçileri ve kitaplarıyla zamanını geçiriyor.