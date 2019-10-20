HABER

Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olan Fevzi Metin, çobanlığını yaptığı 250 keçiyi otlatırken bir yandan da yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretip, öğretmenlik için sınavlara hazırlanıyor - Çocuklara masal okuyan, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğreten Metin, yardımsever ve samimi davranışlarıyla mahalle sakinlerinin takdirini topluyor - Fevzi Metin: - "Atamam yapılsa bile hayvanlarla ilgilenmeye devam edeceğim. Küçüklüğümden bu yana çobanlık yapıyorum. Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da üniversite mezunu Fevzi Metin, bir taraftan öğretmenlik için sınavlara hazırlanırken, bir taraftan da çobanlığını yaptığı keçileri otlatırken çocuklara masal okuyor, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden dört yıl önce mezun olan 26 yaşındaki Fevzi Metin, Elmalı ilçesindeki eskiden köy statüsünde bulunan Bayındır Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

Edebiyat öğretmenliği için sınavlara hazırlanan Metin, boş zamanını değerlendirmek ve ailesine destek olmak için çobanlık yapmaya başladı.

Sabah ezanıyla güne uyanan Metin, eline asasını alıp, gün doğmadan 250 keçiyi ahırdan çıkarıyor, meraya salıyor. Hayvanları otlattıktan sonra sağdığı sütü "peynirlik", "yoğurtluk" ve "satmalık" olarak ayıran Metin, gün boyunca keçileriyle vakit geçiriyor.

Keçilerini otlatırken sınavlara hazırlanmayı da ihmal etmeyen Metin, nisan, mayıs gibi yaylalara gidiyor. Eylüle kadar şehirden ve teknolojiden uzak bir yaşam süren Metin, keçileri ve kitaplarıyla zamanını geçiriyor.

Diğer çobanlara göre de sıra dışı bir yaşam süren Metin, masal okuduğu çocukların ödevlerine yardım ediyor. Yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğreten Metin, mahalle muhtarlığının çalışmalarına da destek veriyor.

Yardımsever ve samimi davranışlarıyla köy sakinlerinin takdirini toplayan, çalışkanlığıyla dikkati çeken Metin, topladığı üzümlerden yaptığı pekmezin de satışını yapıyor.

- "Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım"

Fevzi Metin, hayatı boyunca çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Üniversitenin ardından da boş durmamak için ailesinin yanında hayvanlarla ilgilenmeye başladığını aktaran Metin, yaptığı işi avantaja dönüştürerek mahallede bir nevi gönüllü öğretmenlik yaptığını dile getirdi.

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini aktaran Metin, şunları kaydetti:

"Burada elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Onların mutluluğuyla mutlu olmayı biliyorum. En çok da ilgilendiğim çocuklar mutlu oluyor. Atamam yapılsa bile hayvanlarla ilgilenmeye devam edeceğim. Küçüklüğümden bu yana çobanlık yapıyorum. Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım.Şimdi de KPSS'ye hazırlanıyorum. Çobanlığı severek yapıyorum, bu işle de gurur duyuyorum. Çobanlık yeri geldiğinde rezillik, yeri geldiğinde vezirliktir."

Metin, insanlara faydalı olabilmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turistAntalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist
Antalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldüAntalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya çoban edebiyat öğretmeni Elmalı Fevzi Metin

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

Vatandaşlar tek tek uyarıldı! Orada da teröristlere göz açtırılmıyor

Teröristlere orada da göz açtırılmıyor

Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.