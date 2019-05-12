Keçiören Belediye Başkanı Altınok Anneler Günü’nde gül dağıttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana sevgisinin bir tarifi yoktur, kelimeler bu sevgiyi anlatamaz” dedi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Anneler Günü Kutlama Programında, “Ana sevgisinin bir tarifi yoktur. Kelimeler bu hissi ve sevgiyi anlatamaz. Yaşadığımız coğrafyanın adı Anadolu’dur. Anadolu, analar diyarıdır, aynı zamanda yiğitliğin bir timsalidir. Analarımız, devletimizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda, devletimizin kurtuluşunda cepheye lojistik destek sağlamıştır. Allah hepsinden razı olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, Hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Çiçekli Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda düzenlenen Anneler Günü Kutlama Programında yaşlısından gencine alanda bulunan tüm annelere, beraberinde AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte 1000 adet gül fidanı dağıtarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Başkan Altınok, Anneler Günü Kutlama Programında yaptığı konuşmada, “Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnsanlar cenneti başka yerde arıyor ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ buyuruyor. Anamız, babamız varsa onların duası ve Allah’ın rızası cennetin kapılarını açan veya cennetin kapılarını kapatan bir maneviyata sahiptir. Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Biliyorsunuz yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu’dur. Anadolu, analar diyarıdır, aynı zamanda yiğitliğin bir timsalidir. Analarımız devletimizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda, devletimizin kurtuluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Allah hepsinden razı olsun. Deniyor ya, ‘Ana gibi yar olmaz Bağdat gibi diyar olmaz; ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar’ diye işte tüm bu sözler boş değildir. Ana yüreğini, ana sevgisini anlatan sözlerdir. Ana sevgisinin bir tarifi yoktur. Kelimeler bu hissi ve sevgiyi anlatamaz. Dolayısıyla bugün Anneler Günü dolayısıyla gül dağıttık. Anayı kalem yazmaz, ama gül Peygamber Efendimizin (s.a.v) kokusudur. Gül gibi olan annelerimize en güzel hediyedir. Bu yüzden annelerimize yine kalemin yazamayacağı bir güzellik olan gül hediye ettik. Dolayısıyla bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Duaların kabul olduğu bu ay mübarek bir ayda Allah sağlık, birlik, dirlik versin. Sıkıntılarınızı kolaylaştırsın, sevince çevirsin.”

Altınok, ailesiyle birlikte huzurevini ziyaret etti

Başkan Altınok daha sonra eşi, çocukları, gelini ve torunlarıyla birlikte Keçiören Belediyesi Huzurevi’ne geçerek, burada bulunan yaşlı annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Huzurevi sakini yaşlı annelerin tek tek ellerinden öpen ve sohbet eden Başkan Altınok, “Bizlerden büyük olan analarımızın ellerinden öpüyorum. Allah’ın rahmetine kavuşan analarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

"Huzurevimiz, bizim sevap merkez bankamızdır"

Altınok, huzurevini ziyarete gelen vatandaşlara ve huzurevi sakinlerine hitaben şöyle konuştu:

“Keçiören Belediyesi çok şanslı bir belediyedir. Huzurevimizde bulunan bu kadar anamızın duasını aldığımız zaman inşallah cennetin en güzel yerinde olacağız. Burası bizim ‘sevap merkez bankamızdır.”



