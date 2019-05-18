Keçiören Belediyesi Ovacık Oto pazarı ruhsatını iptal etti

Keçiören Belediyesi 2001 yılında ilk ruhsatını verdiği Ovacık Oto Pazarı’nın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını iptal etti. Oto Pazarı’nın bulunduğu alan imarda spor kompleksi olarak yer almakta.

Başkentte uzun yıllardır açık oto pazarı olarak bilinen ve özellikle hafta sonları aracını satmak isteyenlerin uğrak yeri olan oto pazarı artık kapatılıyor. Keçiören Belediyesi Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan ve Oto Pazarı faaliyeti gösteren alanın ruhsatını iptal etti. Çalışma ruhsatının verildiği tarihte oto pazarı alanının bulunduğu yerin imara açık olmadığı ancak daha sonraki yıllarda yapılan imar çalışması ile söz konusu alanın spor alanı olarak belirlendiği ifade edildi. Ayrıca alanın çalışma sahasının genişletildiği bilgisine yer verildi. Keçiören Belediyesi Zabıta ekipleri ekipleri Pazar yerine gelerek alana girişi hafriyat dökerek kapattı. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 hafta önce pompalı silahlı kavga

Diğer taraftan, oto pazarına 3 hafta önce pompalı silahlı çatışma çıkmıştı. Silahlı kavganın nedeninin oto pazarına gelen 4 kişinin alanın yüzde 50’sine ortak olmak istedikleri olduğu ileri sürüldü. Bundan dolayı çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 14 adet boş kovan bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

