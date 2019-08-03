HABER

Keçiören Belediyesinden toplu sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:36 | Son Güncelleme

Düzenlenen toplu sünnet şöleninde 1500 çocuk sünnet ettirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki toplu sünnet şöleninde 1500 çocuk sünnet ettirildi.

Keçiören Belediyesince Fatih Stadı'nda 1500 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sünnet olan çocukların ailelerine gönderdiği tebrik mesajını iletti.

Altınok, 1994'te Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildiği dönemde sünnet törenini yaptığı çocukların, bugün nikah törenlerini de gerçekleştirdiğini anlattı.

Keçiören Belediyesince yapılan hizmetlere de değinen Turgut Altınok, "İlçemizde güvenlik ve asayiş sorununu çözeceğiz. Belediyemize 90'a yakın araç aldık, temizlik işini biz yapacağız. Belediyemiz bunu kendi personeli ve kendi iş makineleri ile yapacak. Sokaklarımızı seneye gül suyuyla yıkayacağız. Keçiören'i bu seviyeye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sünnet şöleninde, Türk halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla da bir konser verdi.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!
Antalya’da eşekli Yörük futboluAntalya’da eşekli Yörük futbolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok keçiören belediyesi sünnet töreni

En Çok Okunan Haberler

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.