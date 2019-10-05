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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Emzirme Haftası” etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen “Emzirme Haftası” etkinliğinde annelere emzirmenin ve anne sütünün önemi anlatıldı.Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Emzirme Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen “Emzirme Haftası” etkinliğinde annelere emzirmenin ve anne sütünün önemi anlatıldı.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Emzirme Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Anne sütünün ve emzirmenin önemine yönelik farkındalık oluşturulmanın hedeflendiği etkinlikte, annelere sağlık çalışanları tarafından eğitimler verildi. Anneler ve anne adayları tarafından yoğun ilgi gören eğitimlerde; anne sütünün ve emzirmenin faydaları, doğru emzirme yöntemleri, lohusalık döneminde doğru beslenme gibi konular anlatıldı. Eğitim sonrası ise annelere, içinde bebek bezi, bebek ayakkabısı, bebek takımları, yelek, bere gibi eşyaların bulunduğu paketler hediye edildi.
Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, burada yaptığı açıklamada, 1-7 Ekim’in Emzirme Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, “Bizim de bununla ilgili değişik aktivitelerimiz oldu. Şu an şehirde 7 ayrı noktada emzirmeyle ilgili danışmanlık stantları var ayrıcı 4 gün önce Türkiye’de ilk kez hizmete giren emzirme danışma timimiz var. Bunun üzerinden annelerimiz çok rahatlıkla telefonla ulaşarak ücretsiz 7/24 hizmet alabiliyorlar” diye konuştu.
Öte yandan, Gülüm, annelerin emzirmeyle ilgili yaşadığı sorunların cevabını bu hizmetle çok hızlı şekilde alabileceklerini kaydetti.
İlk 6 ay sadece anne sütü
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebesi Kamile Coşkun da bu eğitimle amaçlarının bebeklere ilk 6 ay içerisinde sadece anne sütünü vermek ve 6 aydan sonra devamında da ek gıdalarla 2 yaşına kadar anne sütüyle bebekleri beslemek konusunda anneleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi.
Besin değeri yüksek, ekonomik ve hijyenik
Anne sütünün eşsiz olduğunu belirten Coşkun, “Anne sütünün bebeği birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır, bağışıklık görevi yerine getirir. Anne sütünün içinde bütün besinler yer alır. Ekonomik, hazırlanması kolay, hijyenik ve hazırlanma telaşı yoktur” şeklinde konuştu.
Bebeği her istediğinde emzirin
Coşkun, emzirmenin anne ve bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirdiğini söyleyerek, “Emzirmenin anneyi meme ve rahim kanserinden koruyucu etkisi vardır. Anne, bebeği emziriyorsa doğumdan sonraki kilolarını atmasına fayda sağlar. Emzirmede saate bağlı kalınmamalı, bebek her istediğinde emzirilmeli. Anne beslenmesine dikkat etmeli ve bol bol sıvı almalı. Her emzirmeden sonra 1 bardak su içmeli. Hamur işi, yağlı ve kızartmalardan uzak durmak gerekiyor. Protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Anne önce beyinde ‘benim sütüm yeterli’ diye düşünürse sütü yetecektir” ifadelerini kullandı.
Anne sütü cebi yakmıyor
8 aylık hamile Tuğçe Kükner, anne sütü üzerine eğitim aldığını söyleyerek, “Bebeğimin anne sütü aldığında hem benim vücudumun daha hızlı toparlanmasını hem bebeğimin çeşitli hastalıklardan korunduğunu, bebeğimin vücudunun daha sağlıklı olduğunu öğrendim. Bunları mutlaka hayata geçireceğim. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda bebeğim sadece ihtiyaç duyduğu için sadece anne sütü vermem gerektiğini öğrendim. Üstelik cebi de yakmıyor, ekonomik. Sağlıklı. Anne sütünün içinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Anne sütü eğiti her gebenin alması gereken bir eğitimdir” dedi.

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