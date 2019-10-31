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Keçiören Kent Konseyi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşu, siyasi parti, üniversite temsilcileri ile esnaf gruplarının bulunduğu Keçiören Kent Konseyi kuruldu.

Keçiören Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşu, siyasi parti, üniversite temsilcileri ile esnaf gruplarının bulunduğu Keçiören Kent Konseyi kuruldu. Başkanlığa, oy birliğiyle Dede Hayrettin Hasgül seçildi.
Kurulda konuşan ve Yerel yönetimlerin şehirlerle ilgili alınan kararlarda vatandaşın da söz hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kent konseyi gönüllülerinin apartman ve mahallelerde olmasının işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

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