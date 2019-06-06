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Keçiören’de belediye temizlik aracı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesine ait temizlik aracı çalışmak için girdiği alanda alev aldı.

Keçiören Belediyesine ait temizlik aracı çalışmak için girdiği alanda alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Başkentte Keçiören Belediyesine ait temizlik aracı alev alev yandı. Olay, Keçiören’de Aşık Paşa Caddesi üzerinde bulunan Anamur Sokak’ta meydana geldi. Keçiören Belediyesi Fen İşlerine ait iş makinelerinin bulunduğu yeri temizlemek için alana giren temizlik aracı burada alev aldı. Olayı fark eden şoför ve fen işleri çalışanları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Keçiören Belediyesinin sulama aracı da itfaiyeye destek verdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını yaptı. Binalarda bulunan vatandaşlar da balkonlara çıkarak olayı meraklı gözlerle izledi. Belediye aracı söndürüldükten sonra kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

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