Keçiören’de ramazan etkinlikleri başlıyor

Keçiören Belediyesi, Ramazan’da 15 Hemşehri Derneğini buluşturarak, kardeşlik, birlik mesajı vermeye ve ilahi konserleri ile de Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatmaya hazırlanıyor.

Ramazan boyunca sürecek etkinliklere Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Bolu, Samsun, Çankırı, Çorum, Nevşehir, Elazığ, Erzurum, Kars -Ardahan-Iğdır, Erzincan, Yozgat, Kar-der Hemşehri Dernekleri katılırken, Kadir Gecesinde de Keçiören Müftülüğü özel bir program yapacak. Ayrıca bestekâr ve ses sanatçısı Murat Emirhan, ses sanatçıları Ensar Kardeşler, Adem Karabey, Ender Tekin, Hakan Çolak, İbrahim Çuşan, Hasan Özer, Savaş Talha, Kemal Faruk, Ali Toprak, Hakan Çolak, Fatih Çalımlı sahne alacak.

Her gün çocuklara özel orta oyunun sahneleneceği Ramazan Etkinliklerinin ilk gecesinde ise “Çırpınırdı Karadeniz” Türküsü ile tanınan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne alacak.

