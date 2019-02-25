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Keçiören’de yaşam kalitesi üst seviyeye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi, 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programıyla Keçiören’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor.

Keçiören Belediyesi, 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programıyla Keçiören’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor. Program kapsamında, yeşil alanların artırılması başta olmak üzere Gönül belediyeciliğiyle de sosyal belediyeciliğin üst seviyeye ulaştırılması bekleniyor.
Gönül belediyeciliği verimli ilerliyor
Keçiören Belediyesinin 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı birçok yeni projeyle Keçiören’de vatandaşlara rahat nefes aldıracak. İlçeye, imara açılan ve açılması beklenen yerlerle, devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm projeleriyle, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, ağaçlandırma ve yeşil alan projeleriyle modern kent havası katılacak. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da yeni yılın ilk günlerinde açıkladığı 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programıyla Keçiören’in yaşanabilir kent sıralamasında üst sıraları zorlayacağını ifade etmişti. Devam eden ve yapılması planlanan projelerle daha yeşil bir Keçiören silueti ortaya çıkaracaklarını kaydeden Ak, Gönül Belediyeciliğiyle de sosyal belediyecilik anlayışını gayet verimli yürüttüklerini belirtmişti.
Yeşil alan 2023’te 10 metrekareye ulaşacak
2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ak, Keçiören’de vatandaşların rahat nefes alabileceği mesire alanlarını artırmaya yönelik projelerin önemli olduğuna değindi. Bağlum’da mesire alanı olarak düşünülen vadinin ve Kösrelik Göleti’nde yürütülmesi planlanan mesire alan çalışmalarının tamamlanması durumunda Keçiören’de mesire alan sıkıntısının kalmayacağını da sözlerine ekledi. Ak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son 10 yılda Keçiören’de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2.2 metrekareden 7 metrekareye çıkardık. Ağaç dikimi azimle devam ettiği takdirde bu oranın 2023’te 10 metrekareye ulaşacak. 2019’da yapılacak hizmetler Keçiören’i ilçeler nezdinde daha üst sıralara taşıyacak.”

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