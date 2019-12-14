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Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Erdoğan köyünde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Şerif Demir, eve döndüğünde bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

Dağlık alanda iki günlük aramanın ardından keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören Demir, kendi çabalarıyla hayvanı indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak keçiyi kurtardı.

Besici Demir, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kayalıklar keçi

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