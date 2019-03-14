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Keçisinin dördüz doğurması mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, saanen cinsi keçi, dördüz doğurdu.

Keçisinin dördüz doğurması mutlu etti

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, saanen cinsi keçi, dördüz doğurdu. Keçinin sahibi Hayrettin Kırtay (54), dördüz doğumla ilk kez karşılaştığını belirterek, hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadığını söyledi.
Kırsal Osmancık Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası çiftçi Hayrettin Kırtay'a ait saanen cinsi keçi, dördüz doğurdu. Keçilerinden birinin ilk kez dördüz doğurduğunu gören Kırtay, anne keçinin sütünün yetersiz gelmesi nedeniyle yavruları evinin oturma odasındaki sobanın başında, karton kutu içinde, biberonla beslemeye başladı. Yavrulara saat başı süt veren Kırtay, birkaç gün içinde anne keçinin süt veriminin artacağını söyledi. Geçen yıl üçüz, bu sene de dördüz doğumla karşılaştığını belirten Hayrettin Kırtay, "Anne keçi, yavrularına çok iyi bakıyor; ancak sütü yetmediği zamanlarda biberonla hem anneyi hem de yavruları besliyoruz. Gayet sağlıklı ve iyi durumdalar. Bakımları için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.
Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız ise "Saanen cinsi keçilerde, ikiz ve üçüz doğumlar oluyor. İkizlik oranı yüksek olan bir ırk. Dördüz doğumlar ise binde 40 oranında görülüyor. Çok fazla karşılaşılmaz. Hayvanın iyi beslenilmesiyle de alakalı. Anne keçi için dört yavruyu beslemek zordur. Burada aileye de bir iş düşüyor. İyi gözlem altında tutulması gerekiyor" diye konuştu.

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Keçisinin dördüz doğurması mutlu ettiKeçisinin dördüz doğurması mutlu ettiKeçisinin dördüz doğurması mutlu ettiKeçisinin dördüz doğurması mutlu etti

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