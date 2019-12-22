MAGAZİN

Kedi "Boziş" okulun maskotu oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki okulun bahçesinde 3 ay önce bitkin halde bulunan ve "Boziş" adı verilen kediye öğrenci ve öğretmenler sahip çıktı - Öğrenci Mina Kıran: -"Kedi sınıftayken çok mutlu oluyorum. Birlikte ders dinliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir okulun bahçesinde 3 ay önce hasta halde bulunan kediyi öğrenci ve öğretmenler besliyor.

Bağlar Arif Eminoğlu İlkokulunun bahçesinde bitkin halde bulunan kedi, okul yönetimi tarafından tedavisi yaptırıldıktan sonra yeniden okul bahçesine getirildi. Öğretmen ve öğrencilerin "Boziş" adını verdikleri kediyi sahiplenmesi üzerine bahçeye kulübe yapıldı.

Öğrencilerin okulda bulunmadığı zamanlarda kulübesinde barınan "Boziş", derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında hem öğrenciler hem de öğretmenlerden ilgi görüyor.

Derslerde sıraların üzerine çıkan kimi zaman da masa aralarında gezinen kedi, ders dışında öğrencilerle okul koridorunda ve bahçede oynuyor.

- "Okulumuzu renklendirdi"

Okul müdürü Meral Bozokalfa, AA muhabirine, bakımı ve beslenmesi, öğrenci ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan kedinin, kısa sürede okulun maskotu haline geldiğini söyledi.

Bu sayede öğrencilerin sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini vurgulayan Bozokalfa, "Boziş okulumuza yaklaşık 3 ay önce geldi, çok hastaydı. Tedavisini yaptırdık. Sınıflarımıza giriyor, ders dinliyor. Çocuklar onu çok sevdi, o da çocukları çok sevdi. Okulumuzu renklendirdi. Öğrenciler evden mama, süt, peynir getirip veriyor. Zil sesiyle koridorları geziyor. Temizlik yapıldığı zaman merdivenlere basmıyor. Ders aralarında odamın kapısı açık olduğu için gelip koltukta oturuyor. Zil çaldığı zaman da sınıfa gidip ders dinliyor." diye konuştu.

- "Bize alıştı"

Öğretmen Mahmut Duran ise sokak hayvanlarının sayısının fazla olduğuna dikkati çekerek, "Boziş, okulumuzun maskotu gibi, sürekli sınıfımıza gelir öğrencilerle beraber vakit geçirmeye çalışır. Öğrenciler Boziş'i gördüğü zaman mutlu oluyor. Sınıfımızda kedi beslediğimiz için çok mutluyuz. Dersi anlatırken pür dikkat dersi dinliyor. Biz ona, o da bize alıştı." ifadelerini kullandı.

- "Kedi sınıftayken çok mutlu oluyorum"

Öğrencilerden Mina Kıran da kediyi çok sevdiğini belirterek, "Sokakta bulduğumuzda hastaydı. Bahçeye getirdik, önce onu besledik. Bahçede ona sıcak bir yuva yaptık. Ne zaman hasta olsa veterinere götürüyoruz. Kedi sınıftayken çok mutlu oluyorum. Birlikte ders dinliyoruz." dedi.

Öğrenci Dilvin Narlayan ise evden kediye süt ve mama getirdiğini anlatarak, "Kedi beni görünce hemen masama çıkıyor, beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum." diye konuştu.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Bir dünya aynı sofrada buluştuBir dünya aynı sofrada buluştu
Tarkan Köln'de konser verdiTarkan Köln'de konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boziş isimli kedi diyarbakır ilk okul Öğrenciler öğretmenler

En Çok Okunan Haberler

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir dünya aynı sofrada buluştu

Bir dünya aynı sofrada buluştu

Tarkan Köln'de konser verdi

Tarkan Köln'de konser verdi

"2019 Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

"2019 Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

İzmirliler Zuhal Olcay konseriyle coştu

İzmirliler Zuhal Olcay konseriyle coştu

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.