Kedi "Boziş" okulun maskotu oldu

Bu sayede öğrencilerin sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini vurgulayan Bozokalfa, "Boziş okulumuza yaklaşık 3 ay önce geldi, çok hastaydı. Tedavisini yaptırdık. Sınıflarımıza giriyor, ders dinliyor. Çocuklar onu çok sevdi, o da çocukları çok sevdi. Okulumuzu renklendirdi. Öğrenciler evden mama, süt, peynir getirip veriyor. Zil sesiyle koridorları geziyor. Temizlik yapıldığı zaman merdivenlere basmıyor. Ders aralarında odamın kapısı açık olduğu için gelip koltukta oturuyor. Zil çaldığı zaman da sınıfa gidip ders dinliyor." diye konuştu.

Okul müdürü Meral Bozokalfa, AA muhabirine, bakımı ve beslenmesi, öğrenci ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan kedinin, kısa sürede okulun maskotu haline geldiğini söyledi.

Derslerde sıraların üzerine çıkan kimi zaman da masa aralarında gezinen kedi, ders dışında öğrencilerle okul koridorunda ve bahçede oynuyor.

Öğrencilerin okulda bulunmadığı zamanlarda kulübesinde barınan "Boziş", derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında hem öğrenciler hem de öğretmenlerden ilgi görüyor.

- "Bize alıştı"

Öğretmen Mahmut Duran ise sokak hayvanlarının sayısının fazla olduğuna dikkati çekerek, "Boziş, okulumuzun maskotu gibi, sürekli sınıfımıza gelir öğrencilerle beraber vakit geçirmeye çalışır. Öğrenciler Boziş'i gördüğü zaman mutlu oluyor. Sınıfımızda kedi beslediğimiz için çok mutluyuz. Dersi anlatırken pür dikkat dersi dinliyor. Biz ona, o da bize alıştı." ifadelerini kullandı.

- "Kedi sınıftayken çok mutlu oluyorum"

Öğrencilerden Mina Kıran da kediyi çok sevdiğini belirterek, "Sokakta bulduğumuzda hastaydı. Bahçeye getirdik, önce onu besledik. Bahçede ona sıcak bir yuva yaptık. Ne zaman hasta olsa veterinere götürüyoruz. Kedi sınıftayken çok mutlu oluyorum. Birlikte ders dinliyoruz." dedi.

Öğrenci Dilvin Narlayan ise evden kediye süt ve mama getirdiğini anlatarak, "Kedi beni görünce hemen masama çıkıyor, beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum." diye konuştu.

