HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedi 'Çiko' görenleri şaşırtıyor! Yaşıtlarından 'farklı bir hale' gelince sahibi çareyi bunda buldu: "Hala yiyeyim diyor"

Kedi 'Çiko' görenleri şaşırtıyor! Yaşıtlarından 'farklı bir hale' gelince sahibi çareyi bunda buldu: "Hala yiyeyim diyor"

08.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da hobileri yemek yemek ve uzanıp televizyon izlemek olan 2 yaşındaki kedi Çiko görenleri gerçekten şaşırtıyor. Çiko'nun kilosu kendi yaşıtlarının üstünde. Çiko normalin 3 katını yiyip 9 kiloya ulaşınca sahibi çareyi kedisini diyete başlatmakta buldu. Şimdiye kadar 700 gram zayıflayan kedinin diyetle arasının iyi olmadığı öğrenildi. Sahibi ise "Niyetimiz 6 buçuk -7 kilo bandına çekmek. Tabi kendisinin de biraz istikrarlı olması ve diyet konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Elazığ’da yaşayan Türk Tesbih Sanatı Tesbih Sanatçısı Turgut Uğur Duman’ın 'Çiko' adlı British Shorthair cinsi kedisi 9 kilo ağırlığıyla dikkatleri üzerine topluyor. 2 yaşındaki Çiko'nun hobisi, yemek yemek ve uzanıp televizyon izlemek. Duman, kendi cinslerinden kat kat daha iri durumda olan kedisinin mamasını yetişemeyince diyet uygulamaya başladı. Şimdiye kadar 700 gram zayıflayan Çiko’nun diyetle arasının iyi olmadığı öğrenildi.

"DİYETLE PEK ARASI YOK HALA YİYEYİM DİYOR"

Çiko’nun kendi yaşıtlarına göre kilosunun fazla olduğu ve bundan dolayı diyet uyguladıklarını dile getiren sahibi Turgut Uğur Duman," Çiko adından bir kedimiz var. Beni her sabah kapıda karşılar. Burada ben çalışırken beni izler, sıkıldığında televizyonda dizileri var onları izler. Yalnız kedimizin şöyle bir sorunu var. Çiko çok fazla yemek yiyor. Kendisi yiyor, geliyor biraz dizi izliyor. Ondan sonra bir daha gidiyor yemeğini yiyor. Geliyor biraz daha dizi izliyor. Eğer o anda kendisini sevdirmek isterse gelir benimle biraz uğraşır severim ondan sonra gider yine yemeğini yer" dedi.

AW798984_02

"MADDİ YÖNDEN DE BİRAZ SIKINTI OLUYOR"

Çiko'nun 2 yaşında olduğunu aktaran Duman, "Kendi yaşıtlarına göre kilosu baya fazla. Yani 6-7 yaşındaki kedilerle hemen hemen aynı kiloda. 9 kilo civarındaydı. Çip taktırmaya gittiğimizde ölçmüştük. Diyet uygulamamızı istediler. Şuanda 8 kilogram 300 grama kadar düşürdük. Niyetimiz 6 buçuk -7 kilo bandına çekmek. Tabi kendisinin de biraz istikrarlı olması ve diyet konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Mamaya saldırıyor, onu da en yakın zamanda halledeceğiz.

AW798984_04

"NORMAL BİR KEDİNİN YEMESİ GEREKENİN 3 KATINI YİYOR"

Çiko’yu eski günlerdeki gibi hoplayıp, zıplayan bir kedi olmasını istiyoruz. Sadece dediğim gibi yiyeyim, içeyim, yatayım Alparslan’ı izleyeyim, o hafta hangi dizi varsa izler. İyi bir Galatasaray taraftarıdır. Galatasaray maçlarını çok sever. Birlikte Galatasaray maçı izleriz. Ama dediğim gibi bir şekilde zayıflatacağız, inşallah yine eski günlerine geri döndüreceğiz. Normal bir kedinin yemesi gerekenin 3 katını yiyor. Bu bize hem maddi yönden de biraz sıkıntı oluyor o yüzden kendisini de çalıştırıyorum. Yakın zamanda paspas çektireceğim yapacak bir şey yok, o da haneye destek olacak" diye konuştu.

AW798984_05

AW798984_07

AW798984_09

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"
Gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandıGözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandı
Herkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başkaHerkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başka
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kedi

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.