Kedi dili tarifi: İster tiramisu yapın ister yaş pasta!

İster sade yiyin, ister yaş pastalarınızda ya da tiramisulerinizde kullanın artık kedi dili kurabiyelerinizi kendiniz yapabileceksiniz. İşte evde olan malzemeyle kısa sürede pişirebileceğiniz kedi dili tarifi.

KEDİ DİLİ TARİFİNİN MALZEMELERİ

Kedi dili kurabiyeler hazırlık ve pişirme aşamasıyla sadece 28 dakikanızı alacak. Gelin, yarım saatten az zamanınızı alan kedi dili tarifi malzemelerine bakalım.

125 gram tuzsuz tereyağı yumuşatılmış

125 gram pudra şekeri

1/2 çay kaşığı vanilya özü ya da vanilin

3 yumurta akı

125 gram un

İsteğe göre limon veya portakal kabuğu rendesi

KEDİ DİLİ BİSKÜVİLERİNİN YAPILIŞI

Fırını 200 C'ye ısıtın.

Büyük bir kapta şekeri tereyağına hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Vanilya özü ile karıştırın.

Orta bir kapta, sert beyazlar oluşana kadar yumurta aklarını çırpın. Hafifçe tereyağı karışımına katlayarak karıştırın. Unu da ilave edin ve aynı yöntemle karıştırın.

Bir sıkma torbasına alın ve bildiğimiz kedi dili şeklinde kurabiyeleri tepsiye dizin.

Her bir şerit arasında 5 cm bırakarak 7 cm uzunluğunda şeritler oluşturun.

Önceden ısıtılmış fırında, kenarlarda altın rengi olana kadar 5-8 dakika pişirin.

KEDİ DİLİ PASTA TARİFİ YAPMAK İSTERSENİZ…

Ev yapımı kedi dili tarifini verdik ve nasıl yapıldığını anlattık. Sıra geldi nefis kedi dili pasta tarifine.

Önce pastayı yapacağınız borcam içine süte batırılmış kedi dili bisküvilerini dizin.

Kedi dili tatlısı için gereken malzemeler: Yarım litre süt, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, 2 buçuk yemek kaşığı nişasta, yarım pakett vanilya ve yarım paket krem şanti.

Kedi dili pastanın yapılışı: Tüm malzemeleri krem şanti hariç bir tencere içine alın. Muhallebi kıvamı elde edene dek pişirin. Piştikten sonra krem şantiyi ilave edin ve tekrar çırpın.

Muhallebiyi kedi dili bisküvilerinin üzerinde gezdirin.

Üzerine çikolata sosu ya da sevdiğiniz bir sosu koyarak servis edin.