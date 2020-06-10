Kedi dili tarifi: İster tiramisu yapın ister yaş pasta!

İster sade yiyin, ister yaş pastalarınızda ya da tiramisulerinizde kullanın artık kedi dili kurabiyelerinizi kendiniz yapabileceksiniz. İşte evde olan malzemeyle kısa sürede pişirebileceğiniz kedi dili tarifi.
Kedi dili kurabiyeler hazırlık ve pişirme aşamasıyla sadece 28 dakikanızı alacak. Gelin, yarım saatten az zamanınızı alan kedi dili tarifi malzemelerine bakalım.
Ev yapımı kedi dili tarifini verdik ve nasıl yapıldığını anlattık. Sıra geldi nefis kedi dili pasta tarifine.
Önce pastayı yapacağınız borcam içine süte batırılmış kedi dili bisküvilerini dizin.
Kedi dili tatlısı için gereken malzemeler: Yarım litre süt, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, 2 buçuk yemek kaşığı nişasta, yarım pakett vanilya ve yarım paket krem şanti.
Kedi dili pastanın yapılışı: Tüm malzemeleri krem şanti hariç bir tencere içine alın. Muhallebi kıvamı elde edene dek pişirin. Piştikten sonra krem şantiyi ilave edin ve tekrar çırpın.
Muhallebiyi kedi dili bisküvilerinin üzerinde gezdirin.
Üzerine çikolata sosu ya da sevdiğiniz bir sosu koyarak servis edin.
Nefis bir kedi dili tiramisu için gereken malzemeler: 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, yarım su bardağı şeker, 3 su bardağı süt, yarım paket vanilya ve 350 gram labne peyniri.
Nefis tiramisu yapılışı: Un, yumurta, vanilya ve şekeri tencerede karıştırın. Isınınca sütü yavaş yavaş ilave edin. Koyulaşınca ocaktan alın. İçine peyniri ekleyip mikserle birleşene kadar iyice çırpın.
Kahve ve sulu karışıma kedi dili bisküvilerini batırın. Muhallebiyi üzerlerine dökün. Muhallebi bitene kadar bisküviler iki ya da üç kat olana kadar aynı işleme devam edin.
Buzdolabında en 5 saat dinlendirin. Sunum esnasında üzerine kahve serpin.
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