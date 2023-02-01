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Kedi düşmanının görüntüleri büyük tepki toplamıştı! İfadesi pes dedirtti: Fırça olsaydı dışarıya çıkaracaktım

01.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sitenin girişindeki kedilere akılalmaz bir muamele uyguladığı görüntüler tüyler ürperten Aytuğ K.'nin ifadesi ortaya çıktı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ K., "Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu" ifadelerini kullandı.

Kedi düşmanının görüntüleri büyük tepki toplamıştı! İfadesi pes dedirtti: Fırça olsaydı dışarıya çıkaracaktım

Kedilere tekme attığı anların görüntüleri ortaya çıkan Aytuğ K. ifadesinde "Site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildikleri için bilinçli olarak kediler üzerinden beni tahrik ediyorlar. Aslında site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi" diyerek kendini savundu. Adliyenin önüne gelen hayvanseverler ise Aytuğ K.'nin serbest bırakılmasına isyan ederek "O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

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GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atan Aytuğ K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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"SİTE YÖNETİMİNE KARŞI VERMİŞ OLDUĞUM BİR TEPKİYDİ"

Aytuğ K. savcılıkta verdiği ifadede şunları söyledi:

"Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm."

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"BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Aytuğ K.'nin adliyeye getirileceğini öğrenen hayvanseverler adliye önüne geldi. Hayvansever İnci Demirer, "2016 yılından beri bu suçları işlediğini kendi ağzıyla itiraf eden bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

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(DHA)

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