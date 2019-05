Kedi evine dönüştürülen karavan, siteyi karıştırdı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki emekli öğretmenin, kedilerin olumsuz hava koşullarından korunması için satın aldığı ve kedi evine dönüştürdüğü karavan, 2 bin 500 kişinin yaşadığı siteyi ikiye böldü.

Konyaaltı'nda yaşayan emekli öğretmen Serap Gürcüm (55), Mimoza Sitesi'nde yaşayan çok sayıda kediye bakabilmek için geçen yıl 3 bin 500 liraya karavan aldı. Gürcüm, karavanı 580 dairenin bulunduğu, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitesinin bahçesine yerleştirdi. Kendisi gibi emekli öğretmen olan Suzan Güven ile her sabah karavana giderek kedilere mama verip su kaplarını dolduran Gürcüm, aynı zamanda mahalledeki diğer can dostları için de belirli noktalara mama bırakıyor.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Karavandaki kedileri sahiplendirmeye de çalışan hayvanseverler, hastalanan kedileri kendi bütçeleriyle tedavi ettirmeye çalışıyor. Ancak bir süre sonra sitedeki bazı yaşayanlar ve karavandaki kedilere sahip çıkanlar arasında tartışmalar başladı. Site yönetiminin de dahil olduğu tartışmalar, sitede yaşayanları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar, kedilerin kokuya neden olduğunu belirterek karavanın kaldırılmasını istedi. Karavanı ve kedileri sahiplenenler de temizliklerini aksatmadıklarını kaydetti. Hayvanseverler, karavanın yerinde kalmasına yönelik imza toplarken, site yönetimi karavanın kaldırılmasına yönelik resmi girişimlerde bulunmak için hazırlıklara başladı

'KEDİLER İÇİN EMEKLİ MAAŞIMIZI HARCIYORUZ'

Karavanı satın alan ve kedileri besleyen emekli öğretmen Serap Gürcüm, karavanda sakat, yaşlı ve ameliyat geçirmiş kedilere baktıklarını söyledi. Emekli öğretmen oldukları için maddi açıdan bu canlılara bakarken zorlandıklarını dile getiren Gürcüm, "Karavan 'koku yapıyor' demesinler diye koku giderici mendiller kullanıyoruz. Her gün karavanı temizliyoruz. İnsan sağlığına zarar vermiyoruz, kuru mamalar kullanıyoruz. Bu karavanı istemeyenlerin mantıklı nedenleri yok. Sadece kedi ve köpek istemiyorlar. Hayvan sevmemeye dayanan bir zihniyet var" dedi.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Psikolojik şiddete maruz kaldıklarını ileri süren Gürcüm, "Karavanın yanından geçerken, 'Bunlar deli, kediler için karavan almış' diyorlar. Site yönetimi bilerek karavanın altına su bıraktırdı. O suyun neden olduğu kokunun karavandan çıktığını iddia ediyorlar. Site yönetiminde bizi şikayet eden biri de büyük kafeste güvercin besliyor. Yasalara göre yasak olan bu aslında. Bize baskı uygulamaya çalışıyor. Kedileri evinize alın deniliyor, bu mantıklı bir şey değil. Sitede yılan var, kedilerin o yılanları öldürdüğünü gören var. Anormal büyüklükteki farelerle mücadele ediyorlar. Hayvanlar için koyduğumuz su kaplarını görevliler vasıtasıyla attırıyorlar" diye konuştu.

YÖNETİCİ: BAŞKA BİR KOMŞU İNEK BESLERSE NE OLACAK

Sitenin yöneticisi Satılmış Şahin, kedi ve köpekten rahatsız olmadıklarını, ancak bu hayvanlardan korkan ve rahatsız olan site sakinleri olduğunu söyledi. Şahin, "Burası bir site, ortak alan olduğu için herkes istediği gibi davranamaz. Buraya her isteyen kedi ve köpek kulübesi koyamaz. Özellikle karavan konulmasını uygun bulmuyoruz. Binaların her köşesine mama konulması nedeniyle haşereler oluşmaya başladı. Balkonlarımız karıncadan geçilmiyor. Komşularımız rahatsız. Başka bir komşumuz da o zaman getirir inek besler, bu olacak şey mi. Valiliğe suç duyurusunda bulunup bu karavanı kaldıracağız" dedi.