Kedi evine dönüştürülen karavan, siteyi karıştırdı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki emekli öğretmenin, kedilerin olumsuz hava koşullarından korunması için satın aldığı ve kedi evine dönüştürdüğü karavan, 2 bin 500 kişinin yaşadığı siteyi ikiye böldü.

Konyaaltı'nda yaşayan emekli öğretmen Serap Gürcüm (55), Mimoza Sitesi'nde yaşayan çok sayıda kediye bakabilmek için geçen yıl 3 bin 500 liraya karavan aldı. Gürcüm, karavanı 580 dairenin bulunduğu, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitesinin bahçesine yerleştirdi. Kendisi gibi emekli öğretmen olan Suzan Güven ile her sabah karavana giderek kedilere mama verip su kaplarını dolduran Gürcüm, aynı zamanda mahalledeki diğer can dostları için de belirli noktalara mama bırakıyor.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Karavandaki kedileri sahiplendirmeye de çalışan hayvanseverler, hastalanan kedileri kendi bütçeleriyle tedavi ettirmeye çalışıyor. Ancak bir süre sonra sitedeki bazı yaşayanlar ve karavandaki kedilere sahip çıkanlar arasında tartışmalar başladı. Site yönetiminin de dahil olduğu tartışmalar, sitede yaşayanları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar, kedilerin kokuya neden olduğunu belirterek karavanın kaldırılmasını istedi. Karavanı ve kedileri sahiplenenler de temizliklerini aksatmadıklarını kaydetti. Hayvanseverler, karavanın yerinde kalmasına yönelik imza toplarken, site yönetimi karavanın kaldırılmasına yönelik resmi girişimlerde bulunmak için hazırlıklara başladı