İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÇALIŞTIĞI bankadan emekli olduktan sonra gününün büyük bölümünü sokak hayvanları için çalışarak geçiren, ‘Patilerin annesi’ olarak da nitelendirilen Yıldız Urhan, Avcılar’daki bir parkta bulunan kedi evinin gönüllü bakıcısı oldu. Eşini kaybedince Beylikdüzü’nden Avcılar’a gelip yerleşen Yıldız Urhan, evinde baktığı ve oturduğu sokaktaki hayvanlara sabah yiyeceklerini verdikten sonra Avcılar Belediyesi’nin Merkez Mahallesi’ndeki Öğretmen Hakkı Doğan Parkı’nda monte ettiği kedi evinin yolunu tutuyor. Elindeki süpürge ile 30'a yakın sokak kedisinin barındığı kedi evinin içi ve dışını temizleyen Urhan, “Günümün büyük bölümünü buradaki kedilerle geçiriyorum. Bazen insanlar bakmadıkları kedileri koli halinde bırakıyorlar. Ancak, koli içinde nefessizlikten ölen hayvanlar var. İnsanların hayvanlara acımasını duyarlı olmalarını istiyorum. Bir kap su, bir kap mama çok değil. Buradaki büyük bölümü yavru olan kedilere ev ortamı yaratıyorum” dedi. Bir başka hayvansever kadın ile birlikte günün neredeyse büyük bölümünü sahipsiz sokak kedileri ile bizzat ilgilenerek geçiren Yıldız Urhan, sahipsiz hayvanların, belediyede kısırlaştırıldığını, kendisi gibi tüm hayvanseverlerin belini veteriner ücretlerinin yüksek olmasının büktüğünü söyledi. Her ay kredi kartından sokak hayvanları için önemli para harcadığını ifade eden Urhan, çevrede sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıkan bir iki ailenin zaman zaman ağır hakaretlerine maruz kaldıklarını da söyledi. YAVRU KEDİLERİ DE SAHİPLENDİRİYOR Kedi evine sık uğrayarak mama ve benzeri ihtiyaçlarından bir bölümünü karşılayan hayvanseverlerden Nurdan Kıryaz da “Yıldız hanım sayesinde buradaki kedilerle daha fazla ilgilenmeye başladık. Hatta buradan bir yavru kedi aldık. 5 ay bizimle beraberdi. Maalesef, pencerenin arasında sıkıştı. Bize çok büyük acı yaşattı. Yıldız hanım burada o kadar can kaybediyor ki… Biz bir can için çok üzüldük. Hayvan sevgisi bazı insanlara garip gelebilir; ‘İnsanlar aç neden onlara yardım edilmiyor’ denilebilir. Ama kediler bambaşka bir duygu.. Eliniz değince bırakmak istemiyorsunuz. ” diye konuştu.