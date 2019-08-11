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Kedi evinin onarımını yaparak ceza almaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

Manisa’da bir kadın ve erkek arasında yaşanan tartışma uzlaştırıcı eşliğinde tatlıya bağlandı.

Kedi evinin onarımını yaparak ceza almaktan kurtuldu

Manisa’da bir kadın ve erkek arasında yaşanan tartışma uzlaştırıcı eşliğinde tatlıya bağlandı. E.Ç. isimli kadın şikayetçi olduğu adamın kedi evi yaptırma sözüne karşılık şikayetinden vazgeçerek hem adamın ceza almasını engelledi hem de kedilerin daha geniş ve rahat bir kedi evine kavuşmasını sağladı.
Manisa’da hayvansever bir kadın, çıkan tartışma sonrası şikayetçi olduğu adamla kedi evinin onarımını yaptırması karşılığında uzlaştı. Şüpheli A.Ç., kedi evinin bakım ve onarımını yaptırarak ceza almaktan kurtulurken yenilenen kedi evi 8 Ağustos Dünya Kediler Günü’nde kedilerin hizmetine girmiş oldu.
Manisa’da bir hayvansever olan müşteki E.Ç. isimli kadın yaşanan tartışma sonrası A.Ç. isimli adamdan şikayetçi oldu. Konu, dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı tarafından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırmacı Mücahid Kubat tarafından yürütülen görüşmeler sonrası, A.Ç.’den şikayetçi olan, hayatını sokak hayvanlarının beslenmesi, bakım ve tedavisine adayan ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden hayvan koruma gönüllüsü belgesi olan hayvansever E.Ç., Manisa İŞKUR otoparkının bitişiğinde yer alan kedi evinin genişletilmesi ve açık olan alanların kapatılması karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti.
Böyle güzel bir girişime katkı sunacağı için mutlu olacağını ifade eden şüpheli A.Ç. yapılan teklifi kabul etti. 8 Ağustos Dünya Kedi Gününde, kediler yenilenmiş, genişletilmiş, üzeri kapatılmış evlerine kavuştu.
Uzlaştırmacı Kubat, "Yanlış bir anlama ve yanlış anlaşılma kaynaklı yaşanan tatsız bir hadise sonucu geldiğimiz noktada uzlaşılarak hayırlı bir işe vesile olundu. Toplumsal barışa örnek olması ümidiyle taraflara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uzlaştırmaların yüzde 85’i olumlu sonuçlanıyor
Uzlaştırmanın, hızlı sonuca ulaşılan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu kaydeden Kubat, "Uzlaştırma kapsamındaki dosyaların yüzde 85’e yakını olumlu sonuçlanmaktadır. Uzlaşma sonucu şikayetçi tarafın talebi çabucak yerine getirilirken, şüpheli taraf da ceza almaktan ve adli sicil kaydının bozulmasından kurtulmaktadır. Devlet ise gereksiz adli süreçler ile zaman, emek ve işgücü kayıplarının önüne geçmektedir. Uzlaşma ile tüm taraflar kazanmaktadır.” dedi.

Kedi evinin onarımını yaparak ceza almaktan kurtuldu

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