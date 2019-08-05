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Kedi, girdiği aracın motorundan 2 saatte çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, girdiği hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, AKUT ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kedi, girdiği aracın motorundan 2 saatte çıkarıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, girdiği hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, AKUT ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Çorlu'da yaşayan Nizam Sürgüt, hafif ticari aracını Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi'nde park ettikten sonra kafeye gitti. Bir süre sonra yanına geldiği aracından kedi sesleri duyan Sürgüt, kaputu açtığında hayvanın motor kısmına sıkıştığını gördü. Çabasına rağmen kediyi çıkaramayan Sürgüt, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmakta güçlük çekince bu kez AKUT ekibinden yardım istendi. AKUT ekibinin de gelmesiyle motora sıkışan kedi, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak, sabine teslim edildi.
Nizam Sürgüt, "Arkadaşımla birlikte kahve içmeye gittim. Bir süre sonra aracın başına geldiğimde kedi sesi duydum ve motorun bulunduğu kaputu açtığımda kedinin sıkıştığını görüp, hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekibi, kısa sürede geldi. İtfaiyeciler zorlanınca AKUT ekibine haber verdik. Onlarda kısa sürede gelerek, sıkışan kediyi 2 saatte kurtardılar. Ekiplere teşekkür ediyorum, çok büyük emek harcadılar" dedi.

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Kedi, girdiği aracın motorundan 2 saatte çıkarıldıKedi, girdiği aracın motorundan 2 saatte çıkarıldı

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