Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir vatandaş tarafından kedi ile yavru yılanın kavgası saniye saniye görüntülendi. Kedi bir süre sonra etkisiz hale getirdiği yılanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nin kırsal Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Memduh Kara (27) yol kenarında kedi ile bir yavru yılanın kavga ettiğini fark etti. Otomobilinden inen Kara, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kedi, bir süre sonra avladığı yılanı ağzına alarak uzaklaştı. İlk kez böyle bir olaya şahit olduğunu ifade eden Kara, Facebook'ta paylaştığı videonun kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendiğini söyledi.
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