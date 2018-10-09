Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Evinize bir evcil hayvan alacaksanız tabii onun ismini de karar vermek gerekiyor. Ülkemizde sadece evlerdeki değil sokaklardaki kedilere de isim verilir ki bu yüzden kedi isimleri ile ilgili fikir almak isteyen çok kişi oluyor. Biz de sizler için en popüler dişi ve erkek kedi isimleri listesi hazırladık. Listede gerek kedilerin renkleri ve desenleri ile ilgili olan klasik isimler, gerekse de son dönemlerin yeni ve ilginç isimlerini bulabilirsiniz.

KEDİ İSMİ NASIL KONUR?

Kedinize isim koyarken ilham alabileceğiniz çeşitli şeyler vardır. Örneğin kedinizin tüylerinin deseni isim belirlemede yardımcı olabilir. Fıstık, portakal, karbeyaz vb isimler tüylerinin rengi Maske, çorap, smokin, kaplan zorro gibi isimler de genellikle tüylerinin renk dağılımı ile ilgilidir.

İsim seçerken ailede herkesin onayladığı bir isim olmasına dikkat etmek te fayda vardır. Yani çocuğunuz varsa onun da fikrini alın. Herkesten öneriler alıp ortaklaşa karar verin ki kedi herkesin sevdiği bir isimle çağrılsın.

Bazen yeni bir kediye isim vermek için bir süre beklenebilir. Özellikle kedi henüz yavruysa bir süre hareketleri izlenip, kedinin karakterine göre şimşek, uykucu, avcı, yastık, tortor gibi bir bir isim bulunabilir.