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Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Yeni bir kedi sahibi olmanın en heyecanlı kısımlarından biri de kedinize isim verme kısmıdır. Dişi veya erkek kediniz için bir isim arıyorsanız en popüler, hem klasik hem de farklı kedi isimleri haberimizde. Listeden kedinize verecek ilginç bir isim bulabilirsiniz.

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Evinize bir evcil hayvan alacaksanız tabii onun ismini de karar vermek gerekiyor. Ülkemizde sadece evlerdeki değil sokaklardaki kedilere de isim verilir ki bu yüzden kedi isimleri ile ilgili fikir almak isteyen çok kişi oluyor. Biz de sizler için en popüler dişi ve erkek kedi isimleri listesi hazırladık. Listede gerek kedilerin renkleri ve desenleri ile ilgili olan klasik isimler, gerekse de son dönemlerin yeni ve ilginç isimlerini bulabilirsiniz.

KEDİ İSMİ NASIL KONUR?

Kedinize isim koyarken ilham alabileceğiniz çeşitli şeyler vardır. Örneğin kedinizin tüylerinin deseni isim belirlemede yardımcı olabilir. Fıstık, portakal, karbeyaz vb isimler tüylerinin rengi Maske, çorap, smokin, kaplan zorro gibi isimler de genellikle tüylerinin renk dağılımı ile ilgilidir.

İsim seçerken ailede herkesin onayladığı bir isim olmasına dikkat etmek te fayda vardır. Yani çocuğunuz varsa onun da fikrini alın. Herkesten öneriler alıp ortaklaşa karar verin ki kedi herkesin sevdiği bir isimle çağrılsın.

Bazen yeni bir kediye isim vermek için bir süre beklenebilir. Özellikle kedi henüz yavruysa bir süre hareketleri izlenip, kedinin karakterine göre şimşek, uykucu, avcı, yastık, tortor gibi bir bir isim bulunabilir.

DİŞİ KEDİ İSİMLERİ ile ERKEK KEDİ İSİMLERİ

Aşağıdaki listede hem dişi hem de erkek kediler için pek çok isim derledik. Bu insanların kedilerine koydukları gerçek isimler içinden derlenmiştir. Bazı isimler hem dişi hem de erkek kedilere uygun olabilir. Tabii aslında dişi erkek fark etmez siz ne yakıştırıyorsanız onu koyabilirsiniz.

Dişi Kedi isimleri Erkek Kedi isimleri
abanoz aaren
adry aaron
afacab abbas
afet abidin
afitab adonis
afitap afacan
afro ağa
afrodit ajan
ahçik akira
ahri alanna
ahu alaska
aigina aleks
ajda alene
akçakız alesia
aksen aleta
aksi alex
ala alfa
alaca ali nazik
alaska ali osman
albeni ali rıza
alice alien
alila alisia
alina aliş
alinaş alivia
alisa allegria
alisi altın
alisya alvin
aloş alysha
altez amir
alya-lisa amy
amara anakin
amatis anemone
amazon angora
amelia ani
amira anima
amora aniyah
amy anten
ananas antonette
aneane apollo
anex arap
angel aras
angela archi
angie archie
anita ares
anna arif
annesi armİn
anora arpa
anya arsız
april artemis
apsi arteo
arap arthur
ares arya
aria asi
ariel asil
arife aslan
arin aso
armi aston
armut astro
arsiz aşil
artemis aşk
arty aşkım
arven aşur
arwen ata
arwin atahan
arya ateş
arzu atiba
asalet atlantis
asel atlas
asena atmaca
asi atom
asil atos
aslı aubree
aspirin audrey
asta avcı
asuman avery
asya ayaz
aşk ayazcan
aşkım azir
aşure azman
atantan baba
ateş babi
atike babu
atiye babuş
atos babür
atuş baby
audrey bade
avcı badem
avges badİ
awges bagi
aya bağcık
ayka bahtİyar
aykız baileys
aylin baks
ayran bal
aysel bal küpü
aysun bal oğlan
ayşe balbal
ayşe hatun balım
ayşe kadın balköpüğü
ayşegül ball
ayten ballı
ayza ballısüt
ayzek balu
azman balzemic
azu bambam
baby bambi
bada
bade bambu
badem baran
badiş barbunya
baget barfi
bahar barış
baileys barney
bakla barni
bal baron
bal bıdık barut
bal sultan bast
bal surat batman
balbadem batman
balcan baxi
bale bay pedro
balım baybenek
baliş baylee
balkız bea
ballı beatrice
balon bebe
bambi bebek
bambina bebeto
bamboo bebiş
bambu beckham
bamsı becks
banu behçet
barbara behlul
barbi behlül
barni behzat
başak bekir
batikon bekki
bayan belinda
baykuş bella
beatrice belo
bebeğim bely
bebek benek
bebek kızım benekli
bebiş benjamin
bediş berat
bella berduş
bella rose berenice
bellatrix berke
bendis berlin
benek bernetta
benekli bernhard
bergen bernie
beti beşir
betiş betony
betty bev
beverly beyaz
beyaz beyazıt
beyda bıcırık
beyonce bıdık
bıbı bıdır
bıcır bıdış
bıcırık bırıcık
bıdık bıyık
bıdırık bıyık
bıdış bızdık
bıldırcın bia
bıngıl biber
bızdık biciriks
bia bidik
bianca bilbo
biber bitter
bibi bizu
biblo black
bicir black jack
bicirik blacknight
bidi blacky
bidik blade
bido blue
bidon bob
bihter bobbi
bilge bobby
biloş bobi
bimba bobin
binnaz bobo
binti bocuk
biricik bodrum
biryoş bolton
bisküvi bombay
bistik bombi
bitlet bombir
bitter bomonti
blaze bonbon
boçii boncuk
bodi boncuk/ponçik
bokçuk boncukbey
bomonti bond
bon bon bonibon
bonbon bonya
bonci boris
boncuk boss
boncuk minnoş boyka
boncukellam boyoz
boncuknaz boz
boni bozkır
bonibon bozo
bonjour böcek
bonnie breana
bordo british
boyo brittani
bozca brownie
bozi bruce
boziş bruno
böcek brutus
böcük bubble
böğürtlen buddy
bubble buğday
bubble gum bulut
bubbles bunny
buggy burbur
bugido burhan
buğday buz
buhur bücürük
buki büdü
bulanık cabbar
bulgur cabbarcan
bulut cabo
burçak cafer
burçin cailin
busya cambaz
bücük can
bücür cancan
büdü canfeza
cacık canıtın
cadı capie
caitlyn caprice
calypso carbon
calyy cari
camille carlisa
canan carlos
candy carlyn
canikom caroline
cankız caryl
canpare cash
cansın casper
cansu castiel
cappy caz
caramella ceara
carla cedi
carmen cedric
cassy ceku
cat celeste
catsy cemil
caty cemşİt
cavidan cenci
cazgır cennet
cazibe cesi
ceday cesur
ceharm cevdet
cemile cevi
cemre ceviz
cerceı cezmi
ceren chanel corç
cesur chaplin
ceviz chappie
ceyda charlie
ceylan cheddar
chanel chedi
charlot cheetos
chelsea cherry
cheri chia
cherry chicho
chia chivas
chicho chiwas
chika chocolate
chiko christal
chila christian
chivas christie
chocomell chucky
cici cırnik
cicoş cİcİler
ciklet ciko
cilvenaz cimbom
cimcik cimşit
cimcim cingöz
cimcime cio
cincır claribel
cincon clarice
cindy coco
cingöz coffee
cinnah concon
cinnamon cookie
cips cool
cipsi corap
clementine coriander
cleo costa
cleopatra crispy
coco crookshanks
coco chanel cuguli pati
coconut cumali
cocoş cymone
cocu çaka
cookie çakıl
crema çakılcan
cuci çakır
cucu çaki
cudi çapkın
cücü çapkın
cücük çarli
cümbürtü çarpılmış
çaça çarşamba
çakalım çarşı
çakıl çatı
çeçilya çavuş
çekirdek çayan
çençün çekirdek
çepiş çelebi
çerez çerez
çıngıraklı çılgın
çıt çıt çınar
çıtır çıtçıt
çiçek çıtır
çikolata çiço
çilek çiko
çimen çilek
çipil çilli
çirkef çinko
çirkin çirkin
çiroz çiroz
çita çita
çitlembik çito
çitos çitos
çizgi çoga
çonçik çomar
çorap çorap
çörek çörek
daçmin daffodil
dadi daisy
daesy dali
daisy dalin
daizy danita
dali dante
dalin darcy
dama darwin
dandik davut
darcy dayı
dark debi
darl delaney
datlı delia
defne delikanlı
değerlimis demir
demet deniz
deniz dennis
derman deonne
dersim derviş
derya destan toprak
despina devyn
destina dexter
deyzi diablo
dıbık diann
diana didier
diba dido
didi diego
dido dijon
didoş dingil
dila dino
dilber diojen
dilbernaz diren
dilek. disco
dimitra divina
dino dixie
dipsi django
dipsy dobby
disket dobi
diva dobili
dobby doktor
dodo dollie
doli dolma
dolly dominic
dolunay dominica
dombili dominik
domino donki
donna donkişor
dora donna
dory doretta
dost dottie
doti dotty
duda douglas
dudu dozzyi
duduş duman
duman dumbledore
dumaniko dumdum
dumiş dumik
dumy dumrul
düğme dut
düşes düğme
dyna dünür
ece dünya
eclipse düşes
edoş e.t.
eevee ebba
eftalya edi
ege ediz
ekim efe
ekler efes
ekmek effie
ela ege
elektra egi
elen ekim
elf eko
elga ekpe
elif ekrem
elifiko elf
elis ella
elisabeth elvis
ella emanet
elmas emenike
elsa ercü
emily erik
emine eros
emma escobar
emmoş esmaralda
ena eşkiya
endamlı eşref
eowyn eti
era everest
eskiz evfa
esma evie
esmer evlat
esmeralda fabri
etna fadıl
eva fafi
eylül faik
eyşan fare
eywa fasulye
ezgi faysal
ezo fefe
fadik felis
fadime felix
fadiş ferhat
fahriye ferit
farya fernando
fasulye ferro
fati fıçı
fatmagül fındık
fatme fırtına
fatoş fıstık
favori fiko
faya fikret
felicia fİkrİ
félixus filip
feliza filit
fendi filya
feraye finn
ferhunde firfir
feri fisun
feride fişek
feriş flannery
feryja flash
fındığım flexi
fındık flick
fındık hanım floki
fırfır fluffy
fıstık foggy
fibi foks
fidan foucault
fikriye francis
fimo frank
finduk freddy
finto fredy
fiona freud
firdevs frigg
firuze frona
fiskos fuat
fistan füfü
fistik gae
fişek gandalf
fişkiye ganja
fiti garfi
fiyonk garfield
floki garip
fluff garnett
foxy gatito
foya gazoz
freya gazoz osman
frida gecce
furby gece
fuska geo
füme georgeanna
gaga georgie
gaia gezgin
gaile gırgır
gala gilbert
gali gillian
garona gimli
gayana ginger
gazel gingivit
gazoz girpik
gece gİzmo
gerda gloria
gevrek gloyi
geyşa gofret
ghini gogol
ghost gold
gıdış gomez
gımı gomİs
gırgır göbüş
ginger gölge
ginny grey
girgir gri
gizmo grobi
glory gucci
godik gumball
gofret gunes
gondol gusto
gopsil guşav
goşi güçlü
gökçe güdük
gölge hatun gümüş
gömlek gündüz
grey güneş
gri gürbüz
griffin güveç
gumball gypsy
gumus hades
gurbet hagrid
gülbeyaz hailee
gülistan hamdi
gülizar hamur
güllaç hardal
güllü harrietta
gümüş hasan
güneş haspa
güzel haşmet
güzelim hattie
güzeller havuç
güzellik hayat
gypsy haydar
hafif haydut
hamur hayko
hande haylaz
handuş hayri
hanfendi hayta
hannah haze
happy haziran
hardal hector
hatun heiter
havuç hektor
hayal helios
hayat hemi
haydut henry
haylaz hera
haziran herkül
heaven hermes
hecate hero
hediye hilmi
heidi hina
helen hiro
helga hodor
helva holly
hena holmes
hera holy
hırçın honda
hikari hoya
hilal hugo
hime hulusi
hira hureyre
hiromi hurşit
hiva husnu
hiyori huysuz
holly huzur
hona lulu hürrem
hostes hüsamettin
hotcik hüsnü
humus hüsü
hurma ıspanak
huysuz ibbie
huzur İbo
hüma ice
hürrem ida
hürrem sultan İgor
hypatia İnci
ırmak incir
ışıl india
ıtır indiana
ice iona
ice queen ione
icy irma
iffet İrmik
ilda ironman
ilma İsimsiz
imroz isimsiz
imsi iskender
inci İskoç
incir İsmet
infiniti istanbul
ipek izzet
iplik jack
irem jae
iris jaki
irma jameika
irmik janna
isabel jantİ
isabella jason
istanbul jaws
izabel jeannine
izebella jeff
izmir jelibon
jelibon jerry
jessica jesi
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jüliet jocelin
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kader joe
kadife joetta
kadriye joey
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kali jon snow
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kamuran jora
kamuş jordji
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karabiber kacey
karabocuk kaçak
karaböcü kadayıf
karaca kadir
karacık kafi
karadut kafka
karakız kahraman
karam kahve
karamel kailyn
karamela kaiser
karamık kaitlyn
karanfil kaju
karapençe kaley
karaşın kamil
karbon kandi
kardelen kanis
karemel kant
karen kaplan
karmen kaptan barbaros
karsu kaptan ve bidik
kartanesi kar
kasım kara
kasya karabas
kaşife karabiber
kaşmir karam
katana karamel
katherine karaoğlan
katmer karbeyaz
kavun karbeyazı
kayısı karemel
kayla karfuj
kaymak karlos
kedicik karpuz
kedinaz kartal
kediş kartopu
kedoş kasırga
kehribar kaşık
kekik kaşmer
kelly kaşmir
kerim katherine
kestane katheryne
keşkül kathie
keşkül kavun
ketçap kaye
keten kaymak
kettle kayra
kezban kayran
kezo kedi
khaleesi kedi karam
kınalı kedibey
kıpır kedicik
kırçıl kediş
kırpık kefir
kısmet keighley
kıtır kekik
kıvrık keko
kıymet kelda
kız kelebek
kız kedim kemos
kızçe keny
kiara kerem
kibrit kerena
kido kerensa
kiki kereviz
kiko kerri
kimyon kesh
kira kestane
kiraz keşkül
kirli keto
kirloş kınalı
kirpik kırlent
kiti kırpık
kito kısmet
kitty kıtır
kivi kıtmir
kleopatra kiki
koful kimyon
koko kinley
kokomel kinsley
kokonat kipir
kokoro kirli
kokoş kirpik
komili kiska
kontes kitty
konyes kivi
kookie kiwi
kopuk koç
korsan koko
kostok kola
koşa koll
kozalak koniver
kozmo kont
kozmonot kontes
kozy kopuk
köfte kōpük
kömür korkusuz
köpük korsan
köri kozmos
köşe köfte
kraker kömür
kraliçe köpük
krej körbican
krema kraker
krep krakos
kuki kral
kum kreş
kumpir kripton
kumru kris
kumsal kristal
kumul kuki
kunduz kukla
kunis kumpir
kupa kumsal
kurabiye kuntiz
kurin kurabiye
kurt kurt
kushina kuşi
kutup kuşti
kuymak kuymak
kuyruk kuyu
kuzu kuzey
kuzucuk kuzu
kuzum kuzucuk
küba küçük
küçük kül
küçük aslan küllü
küf kyleigh
kül la bebe
kül kedisi laky
küllü laraine
küllük latte
küspe lauren
kybele laverne
kyrie lay
ladu lazlo
lady leblebi
lady bal legolas
lady bibi leith
ladybug lena
lafa lenore
lahana leo
laila leon
lal leonardo
lali leto
lalin lexia
lara likör
latte limon
latte mocha limon
lavi lizzy
lavinya logan
layla loki
leah lokma
leblebi lokum
leda lolo
leia lord
lekeli loui
leman louise
lena luci
leo lucifer
lesi lucky
lexa luffy
leya luigi
leydi luis
leyka luka
leyl luke skywalker
leyla luna
leyloş lupi
licky luvinia
lido lütfü
lidya lynne
likör mabel
lila maça
lili madlyn
lilith mahmut
lilo mahur
liloş mainchini
lilu maki
lily maks
lima mandi
limo marcel
limon marco
limon naz mario
lina marko
linda marlo
lisa mars
livy marsel
liya marshmallow
liz mart
liza martin
lizzie maru
loco marul
lodi marva
lodos marvel
lokum marwin
lokumnaz marylu
lola masa
lola kim maske
loli maskot
lolita masum
lolly maşa
lollypop matta
lolo maura
lopi mavi
lora mavibere
lori maviş
lorin max
lory may
lost maya
lotus mayıs
love maykıl
loya maylo
luccy mayno
luci mazlum
lucia mecnun
lucky meftun
lucy meka
lulu mela
luna melo
lusi memati
lusy memnun
lux meraklı
luya mercan
lülü merkür
lüsi merlin
lydia merlot
mabel mert
maça meru
maçka mesi
madam messi
madame coco mestan
madonna mestan
mafin mesto
maggie metin
mahmure mıncık
mai mıncır
mai felis mırdar
maia mırmır
makara mırnav
makarna mırra
makbuş mısır
malinka mıstık
malis mışıl
mamakoko mıymıy
mami michael
mamiş micho
mamito mickey
mamoş micky
mango micu
mannak miço
mantar mİdas
manti miel
manuş mika
manya mikayla
marceline mike
mardy miko
mari mikrop
maria milas
marie jane miley
marilyn milka
marji miller
marla milo
marlin miloç
marlyn milos
marmelat mimi
marry mindy
mart minik
maru minik oğlan
marul minik rakı
marusya miniş
marvelsu minişim
mary minnak
mary jane minnoş
masal mino
masha minok
maskara minoş
maske minou
maskeli minti
maskot mio
masum miraç
maşa miril
mati mirmir
matilda mirnak
matiz mis
matmazel miscat
mav misi
mavi misket
mavili miskin
maviş mismis
maxel mispir
maya missisiphi
maydonoz mista
mayıs mişa
mayla miu
maylo mix
maysa mİya
mazlum miyav
meçhul miyavsu
medusa miyo
mei miyoo
mekito miyu
melahat mocha
melanie moco
melehat mojo
melek moka
meli momo
melian monci
meliha monşer
melis moonie
melisa mori
meliş morris
mello morty
melodi moylo
meloş mozart
menekşe mr. magnum
meraklı muammer
mercan muaz
mercimek muffin
meri muhittin
merida muhtar
merirose murphy
meris murroo
merkür murzik
merry mustafa
merve mutlu
mesi muzaffer
messy muzo
mestan muzur
meşk müco
meyve müdür
mındık müdür bey
mır mır müfit
mırtık mühür
mısra mülayim
mıstık münir bey
mışka münüş
mıymışık mya
mızmız mylo
mia nadia
micha nane
michelle nannuş
micra narcos
mihra nayino
miiler nazlı
mika nebula
miki neko
miko nekochan
mikrop nevaeh
mila nichole
milena nicole
miley nidas
milk nigga
milka niki
milly niko
miloş niks
mimi nilgüş
mina ninja
minçov nisan
mindy niyazi
mine nohut
minerva nomu
mini noodle
minibüs nora
miniğim nova
minik nox
minik kız nu nu
minik kuş nugget
miniko nuri
minion obama
minis obi wan catnobi
miniş obi-wan
minişo obur
minito odi
minnak odin
minnaz oğlum
minni oğlus
minnik oğlusu
minniş oktay
minnok okyanus
minnoş olaf
mino oliver
minola olusu
minoş oluş
minör oralet
mintaks orange
minti orçun
minyon oreo
mira orman
mireu oscar
miri oscar odin
mirmir oskar
misa osman
misafir oyuncu
misha ozan
misi ozi
misket ökkeş
miskin öksüz
miso öküz
missi ömüş
missvan pabicik
missy pablo
mistan pabuç
misti paco
mistik pafy
mişa paklava
mişi pala
mişka pambık
mişti pamko
miti pamucuk
miu pamuk
miwka pan
miya panço
miyak panda
miyaset panduf
miyav panky
miyo panter
miyu panti
mocha papi
moda papy
moe papyon
mofy parantez
moi pardeck
mojo parker
moka pars
mokka partos
moli pasa
molly pasaklı
momo pascal
mona pasha
mona lisa paskal
monçik paspas
moni pastel
monika paşa
moon paşam
morfin paşoş
morî patates
mualla pate
muazzez patır
mucize pati
muezza pati ayak
muffin patik
mumoş patiș
mumu patiş
munchy patrick
mûnis patron
munya pattis
mur patty
mutlu paytak
mübeccel peggy
mücella pekmez
mücver pelus
müde pepe
müdüç pepper
müezza pera
müjgan percy
mülayim pers
mümü persie
münü pertev
münüş peru
müsfette petir
müstesna petra
müzeyyen petrov
myra peynir
myrtle peyniriko
naaru philipa
nadia pıdık
naga pırlanta
nairobi pırtık
nakla pısdak
nami pıstık
nancy pıtır
nane pıtış
nani pier romeo
naomi pierre
nar pika
narin pikaçu
natali piklo
natalia piko
natasha pilav
natsume pincir
naz pingu
naz kız pink
nazar pipet
nazife pirinç
nazlı pisi
nazlım pisican
nazmiye pisik bey
nebahat pispis
nebty pistan
necla pişo
necmiye pişti
nefes piti
nefi pitir
neko piyo
neli pleasance
neriman poe
nermin pofi
nes pofidik
nescafe pofik
nesrin pofuduk
neşe poğça
neşem poker
neşet poko
neva polat
nez polo
night poncik
nikita ponç
nil ponçik
nimet poni
nimy ponpon
nina poochi
ninja popi
nino popik
nira porsche
nirvana porsuk
nisan portakal
nissim portakal
nix porti
nohut porto
nokta potter
nola pou
nomnom poyraz
nonik pörsi
nora pöti
norda precious
norris prens
nova prens
novus probis
nugget puchy
numi puding
nuniş pudra
nurten puff
nutella puffy
nünü pufi
nünük pufy
nyusha puka
nyx puki
obiş pulsar
obur puma
oddish pumpkin
odetta pupi
odie puppy
oje pussy
ojo putin
okyanus püskül
oli quaresma
olivia radar
oreo rafık
orman ragnar
osho rakı
ossas ramiz
oti ramo
oya ramtha
öksüz randi
öpücük rapi
öykü rasko
özgür raskoln
özgürkız recai
pafsi reçel
paki redkit
pakize regan
pakizesu regana
pakoş rego
pala rehsen
pale reis
palet rengar
palmiye renk
pamira reşat
pamirsu reyis
pampam rıfkı
pampers rıza
pamuk riba
pamuk şeker rico
pamuş rikiş
pamuşuk riko
pancar ringo
panda rio
panky roberta
panpiş robin
panter robinson
papatya rocky
papi rodos
papyon roket
parinaz rolex
paris rollo
partanaz roma
pasa romeo
pasaklı romİş
paspas ronald
pasta roni
pastel ronin
paştonik ronnie
patapat rosco
patates rozy
patema ruhi bey
pateşu rüzgar
pati ryuk
patibal sabri
paticik sabun
patik safari
patili safir
patinaz safran
patisu sakal
patiş sakar
patoş sakız
patpat sakin
patrişya salça
patso salem
paytak salep
peanut saman
pekmez samet
pelinsu samim
pelte samir
peluş șanssız
penty sapık
pepe sarı
pera sarı tarçın
percy sarıı
peri sarıoğlan
persian sarışın
pestil sarlo
pesto sarloo
pete sarman
petek saruman
peti scot
petibör scottie
petit selami
petra serseri
petruşka sesam
petty setsu
peture settar
peynir seyfo
phoebe seyid
pıncır seymistat
pır pır sezai
pırıl sezar
pırpık shadow
pırpır shaggy
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