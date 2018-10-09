Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Evinize bir evcil hayvan alacaksanız tabii onun ismini de karar vermek gerekiyor. Ülkemizde sadece evlerdeki değil sokaklardaki kedilere de isim verilir ki bu yüzden kedi isimleri ile ilgili fikir almak isteyen çok kişi oluyor. Biz de sizler için en popüler dişi ve erkek kedi isimleri listesi hazırladık. Listede gerek kedilerin renkleri ve desenleri ile ilgili olan klasik isimler, gerekse de son dönemlerin yeni ve ilginç isimlerini bulabilirsiniz.
KEDİ İSMİ NASIL KONUR?
Kedinize isim koyarken ilham alabileceğiniz çeşitli şeyler vardır. Örneğin kedinizin tüylerinin deseni isim belirlemede yardımcı olabilir. Fıstık, portakal, karbeyaz vb isimler tüylerinin rengi Maske, çorap, smokin, kaplan zorro gibi isimler de genellikle tüylerinin renk dağılımı ile ilgilidir.
İsim seçerken ailede herkesin onayladığı bir isim olmasına dikkat etmek te fayda vardır. Yani çocuğunuz varsa onun da fikrini alın. Herkesten öneriler alıp ortaklaşa karar verin ki kedi herkesin sevdiği bir isimle çağrılsın.
Bazen yeni bir kediye isim vermek için bir süre beklenebilir. Özellikle kedi henüz yavruysa bir süre hareketleri izlenip, kedinin karakterine göre şimşek, uykucu, avcı, yastık, tortor gibi bir bir isim bulunabilir.
Aşağıdaki listede hem dişi hem de erkek kediler için pek çok isim derledik. Bu insanların kedilerine koydukları gerçek isimler içinden derlenmiştir. Bazı isimler hem dişi hem de erkek kedilere uygun olabilir. Tabii aslında dişi erkek fark etmez siz ne yakıştırıyorsanız onu koyabilirsiniz.
|Dişi Kedi isimleri
|Erkek Kedi isimleri
|abanoz
|aaren
|adry
|aaron
|afacab
|abbas
|afet
|abidin
|afitab
|adonis
|afitap
|afacan
|afro
|ağa
|afrodit
|ajan
|ahçik
|akira
|ahri
|alanna
|ahu
|alaska
|aigina
|aleks
|ajda
|alene
|akçakız
|alesia
|aksen
|aleta
|aksi
|alex
|ala
|alfa
|alaca
|ali nazik
|alaska
|ali osman
|albeni
|ali rıza
|alice
|alien
|alila
|alisia
|alina
|aliş
|alinaş
|alivia
|alisa
|allegria
|alisi
|altın
|alisya
|alvin
|aloş
|alysha
|altez
|amir
|alya-lisa
|amy
|amara
|anakin
|amatis
|anemone
|amazon
|angora
|amelia
|ani
|amira
|anima
|amora
|aniyah
|amy
|anten
|ananas
|antonette
|aneane
|apollo
|anex
|arap
|angel
|aras
|angela
|archi
|angie
|archie
|anita
|ares
|anna
|arif
|annesi
|armİn
|anora
|arpa
|anya
|arsız
|april
|artemis
|apsi
|arteo
|arap
|arthur
|ares
|arya
|aria
|asi
|ariel
|asil
|arife
|aslan
|arin
|aso
|armi
|aston
|armut
|astro
|arsiz
|aşil
|artemis
|aşk
|arty
|aşkım
|arven
|aşur
|arwen
|ata
|arwin
|atahan
|arya
|ateş
|arzu
|atiba
|asalet
|atlantis
|asel
|atlas
|asena
|atmaca
|asi
|atom
|asil
|atos
|aslı
|aubree
|aspirin
|audrey
|asta
|avcı
|asuman
|avery
|asya
|ayaz
|aşk
|ayazcan
|aşkım
|azir
|aşure
|azman
|atantan
|baba
|ateş
|babi
|atike
|babu
|atiye
|babuş
|atos
|babür
|atuş
|baby
|audrey
|bade
|avcı
|badem
|avges
|badİ
|awges
|bagi
|aya
|bağcık
|ayka
|bahtİyar
|aykız
|baileys
|aylin
|baks
|ayran
|bal
|aysel
|bal küpü
|aysun
|bal oğlan
|ayşe
|balbal
|ayşe hatun
|balım
|ayşe kadın
|balköpüğü
|ayşegül
|ball
|ayten
|ballı
|ayza
|ballısüt
|ayzek
|balu
|azman
|balzemic
|azu
|bambam
|baby
|bambi
|bada
|bade
|bambu
|badem
|baran
|badiş
|barbunya
|baget
|barfi
|bahar
|barış
|baileys
|barney
|bakla
|barni
|bal
|baron
|bal bıdık
|barut
|bal sultan
|bast
|bal surat
|batman
|balbadem
|batman
|balcan
|baxi
|bale
|bay pedro
|balım
|baybenek
|baliş
|baylee
|balkız
|bea
|ballı
|beatrice
|balon
|bebe
|bambi
|bebek
|bambina
|bebeto
|bamboo
|bebiş
|bambu
|beckham
|bamsı
|becks
|banu
|behçet
|barbara
|behlul
|barbi
|behlül
|barni
|behzat
|başak
|bekir
|batikon
|bekki
|bayan
|belinda
|baykuş
|bella
|beatrice
|belo
|bebeğim
|bely
|bebek
|benek
|bebek kızım
|benekli
|bebiş
|benjamin
|bediş
|berat
|bella
|berduş
|bella rose
|berenice
|bellatrix
|berke
|bendis
|berlin
|benek
|bernetta
|benekli
|bernhard
|bergen
|bernie
|beti
|beşir
|betiş
|betony
|betty
|bev
|beverly
|beyaz
|beyaz
|beyazıt
|beyda
|bıcırık
|beyonce
|bıdık
|bıbı
|bıdır
|bıcır
|bıdış
|bıcırık
|bırıcık
|bıdık
|bıyık
|bıdırık
|bıyık
|bıdış
|bızdık
|bıldırcın
|bia
|bıngıl
|biber
|bızdık
|biciriks
|bia
|bidik
|bianca
|bilbo
|biber
|bitter
|bibi
|bizu
|biblo
|black
|bicir
|black jack
|bicirik
|blacknight
|bidi
|blacky
|bidik
|blade
|bido
|blue
|bidon
|bob
|bihter
|bobbi
|bilge
|bobby
|biloş
|bobi
|bimba
|bobin
|binnaz
|bobo
|binti
|bocuk
|biricik
|bodrum
|biryoş
|bolton
|bisküvi
|bombay
|bistik
|bombi
|bitlet
|bombir
|bitter
|bomonti
|blaze
|bonbon
|boçii
|boncuk
|bodi
|boncuk/ponçik
|bokçuk
|boncukbey
|bomonti
|bond
|bon bon
|bonibon
|bonbon
|bonya
|bonci
|boris
|boncuk
|boss
|boncuk minnoş
|boyka
|boncukellam
|boyoz
|boncuknaz
|boz
|boni
|bozkır
|bonibon
|bozo
|bonjour
|böcek
|bonnie
|breana
|bordo
|british
|boyo
|brittani
|bozca
|brownie
|bozi
|bruce
|boziş
|bruno
|böcek
|brutus
|böcük
|bubble
|böğürtlen
|buddy
|bubble
|buğday
|bubble gum
|bulut
|bubbles
|bunny
|buggy
|burbur
|bugido
|burhan
|buğday
|buz
|buhur
|bücürük
|buki
|büdü
|bulanık
|cabbar
|bulgur
|cabbarcan
|bulut
|cabo
|burçak
|cafer
|burçin
|cailin
|busya
|cambaz
|bücük
|can
|bücür
|cancan
|büdü
|canfeza
|cacık
|canıtın
|cadı
|capie
|caitlyn
|caprice
|calypso
|carbon
|calyy
|cari
|camille
|carlisa
|canan
|carlos
|candy
|carlyn
|canikom
|caroline
|cankız
|caryl
|canpare
|cash
|cansın
|casper
|cansu
|castiel
|cappy
|caz
|caramella
|ceara
|carla
|cedi
|carmen
|cedric
|cassy
|ceku
|cat
|celeste
|catsy
|cemil
|caty
|cemşİt
|cavidan
|cenci
|cazgır
|cennet
|cazibe
|cesi
|ceday
|cesur
|ceharm
|cevdet
|cemile
|cevi
|cemre
|ceviz
|cerceı
|cezmi
|ceren
|chanel corç
|cesur
|chaplin
|ceviz
|chappie
|ceyda
|charlie
|ceylan
|cheddar
|chanel
|chedi
|charlot
|cheetos
|chelsea
|cherry
|cheri
|chia
|cherry
|chicho
|chia
|chivas
|chicho
|chiwas
|chika
|chocolate
|chiko
|christal
|chila
|christian
|chivas
|christie
|chocomell
|chucky
|cici
|cırnik
|cicoş
|cİcİler
|ciklet
|ciko
|cilvenaz
|cimbom
|cimcik
|cimşit
|cimcim
|cingöz
|cimcime
|cio
|cincır
|claribel
|cincon
|clarice
|cindy
|coco
|cingöz
|coffee
|cinnah
|concon
|cinnamon
|cookie
|cips
|cool
|cipsi
|corap
|clementine
|coriander
|cleo
|costa
|cleopatra
|crispy
|coco
|crookshanks
|coco chanel
|cuguli pati
|coconut
|cumali
|cocoş
|cymone
|cocu
|çaka
|cookie
|çakıl
|crema
|çakılcan
|cuci
|çakır
|cucu
|çaki
|cudi
|çapkın
|cücü
|çapkın
|cücük
|çarli
|cümbürtü
|çarpılmış
|çaça
|çarşamba
|çakalım
|çarşı
|çakıl
|çatı
|çeçilya
|çavuş
|çekirdek
|çayan
|çençün
|çekirdek
|çepiş
|çelebi
|çerez
|çerez
|çıngıraklı
|çılgın
|çıt çıt
|çınar
|çıtır
|çıtçıt
|çiçek
|çıtır
|çikolata
|çiço
|çilek
|çiko
|çimen
|çilek
|çipil
|çilli
|çirkef
|çinko
|çirkin
|çirkin
|çiroz
|çiroz
|çita
|çita
|çitlembik
|çito
|çitos
|çitos
|çizgi
|çoga
|çonçik
|çomar
|çorap
|çorap
|çörek
|çörek
|daçmin
|daffodil
|dadi
|daisy
|daesy
|dali
|daisy
|dalin
|daizy
|danita
|dali
|dante
|dalin
|darcy
|dama
|darwin
|dandik
|davut
|darcy
|dayı
|dark
|debi
|darl
|delaney
|datlı
|delia
|defne
|delikanlı
|değerlimis
|demir
|demet
|deniz
|deniz
|dennis
|derman
|deonne
|dersim
|derviş
|derya
|destan toprak
|despina
|devyn
|destina
|dexter
|deyzi
|diablo
|dıbık
|diann
|diana
|didier
|diba
|dido
|didi
|diego
|dido
|dijon
|didoş
|dingil
|dila
|dino
|dilber
|diojen
|dilbernaz
|diren
|dilek.
|disco
|dimitra
|divina
|dino
|dixie
|dipsi
|django
|dipsy
|dobby
|disket
|dobi
|diva
|dobili
|dobby
|doktor
|dodo
|dollie
|doli
|dolma
|dolly
|dominic
|dolunay
|dominica
|dombili
|dominik
|domino
|donki
|donna
|donkişor
|dora
|donna
|dory
|doretta
|dost
|dottie
|doti
|dotty
|duda
|douglas
|dudu
|dozzyi
|duduş
|duman
|duman
|dumbledore
|dumaniko
|dumdum
|dumiş
|dumik
|dumy
|dumrul
|düğme
|dut
|düşes
|düğme
|dyna
|dünür
|ece
|dünya
|eclipse
|düşes
|edoş
|e.t.
|eevee
|ebba
|eftalya
|edi
|ege
|ediz
|ekim
|efe
|ekler
|efes
|ekmek
|effie
|ela
|ege
|elektra
|egi
|elen
|ekim
|elf
|eko
|elga
|ekpe
|elif
|ekrem
|elifiko
|elf
|elis
|ella
|elisabeth
|elvis
|ella
|emanet
|elmas
|emenike
|elsa
|ercü
|emily
|erik
|emine
|eros
|emma
|escobar
|emmoş
|esmaralda
|ena
|eşkiya
|endamlı
|eşref
|eowyn
|eti
|era
|everest
|eskiz
|evfa
|esma
|evie
|esmer
|evlat
|esmeralda
|fabri
|etna
|fadıl
|eva
|fafi
|eylül
|faik
|eyşan
|fare
|eywa
|fasulye
|ezgi
|faysal
|ezo
|fefe
|fadik
|felis
|fadime
|felix
|fadiş
|ferhat
|fahriye
|ferit
|farya
|fernando
|fasulye
|ferro
|fati
|fıçı
|fatmagül
|fındık
|fatme
|fırtına
|fatoş
|fıstık
|favori
|fiko
|faya
|fikret
|felicia
|fİkrİ
|félixus
|filip
|feliza
|filit
|fendi
|filya
|feraye
|finn
|ferhunde
|firfir
|feri
|fisun
|feride
|fişek
|feriş
|flannery
|feryja
|flash
|fındığım
|flexi
|fındık
|flick
|fındık hanım
|floki
|fırfır
|fluffy
|fıstık
|foggy
|fibi
|foks
|fidan
|foucault
|fikriye
|francis
|fimo
|frank
|finduk
|freddy
|finto
|fredy
|fiona
|freud
|firdevs
|frigg
|firuze
|frona
|fiskos
|fuat
|fistan
|füfü
|fistik
|gae
|fişek
|gandalf
|fişkiye
|ganja
|fiti
|garfi
|fiyonk
|garfield
|floki
|garip
|fluff
|garnett
|foxy
|gatito
|foya
|gazoz
|freya
|gazoz osman
|frida
|gecce
|furby
|gece
|fuska
|geo
|füme
|georgeanna
|gaga
|georgie
|gaia
|gezgin
|gaile
|gırgır
|gala
|gilbert
|gali
|gillian
|garona
|gimli
|gayana
|ginger
|gazel
|gingivit
|gazoz
|girpik
|gece
|gİzmo
|gerda
|gloria
|gevrek
|gloyi
|geyşa
|gofret
|ghini
|gogol
|ghost
|gold
|gıdış
|gomez
|gımı
|gomİs
|gırgır
|göbüş
|ginger
|gölge
|ginny
|grey
|girgir
|gri
|gizmo
|grobi
|glory
|gucci
|godik
|gumball
|gofret
|gunes
|gondol
|gusto
|gopsil
|guşav
|goşi
|güçlü
|gökçe
|güdük
|gölge hatun
|gümüş
|gömlek
|gündüz
|grey
|güneş
|gri
|gürbüz
|griffin
|güveç
|gumball
|gypsy
|gumus
|hades
|gurbet
|hagrid
|gülbeyaz
|hailee
|gülistan
|hamdi
|gülizar
|hamur
|güllaç
|hardal
|güllü
|harrietta
|gümüş
|hasan
|güneş
|haspa
|güzel
|haşmet
|güzelim
|hattie
|güzeller
|havuç
|güzellik
|hayat
|gypsy
|haydar
|hafif
|haydut
|hamur
|hayko
|hande
|haylaz
|handuş
|hayri
|hanfendi
|hayta
|hannah
|haze
|happy
|haziran
|hardal
|hector
|hatun
|heiter
|havuç
|hektor
|hayal
|helios
|hayat
|hemi
|haydut
|henry
|haylaz
|hera
|haziran
|herkül
|heaven
|hermes
|hecate
|hero
|hediye
|hilmi
|heidi
|hina
|helen
|hiro
|helga
|hodor
|helva
|holly
|hena
|holmes
|hera
|holy
|hırçın
|honda
|hikari
|hoya
|hilal
|hugo
|hime
|hulusi
|hira
|hureyre
|hiromi
|hurşit
|hiva
|husnu
|hiyori
|huysuz
|holly
|huzur
|hona lulu
|hürrem
|hostes
|hüsamettin
|hotcik
|hüsnü
|humus
|hüsü
|hurma
|ıspanak
|huysuz
|ibbie
|huzur
|İbo
|hüma
|ice
|hürrem
|ida
|hürrem sultan
|İgor
|hypatia
|İnci
|ırmak
|incir
|ışıl
|india
|ıtır
|indiana
|ice
|iona
|ice queen
|ione
|icy
|irma
|iffet
|İrmik
|ilda
|ironman
|ilma
|İsimsiz
|imroz
|isimsiz
|imsi
|iskender
|inci
|İskoç
|incir
|İsmet
|infiniti
|istanbul
|ipek
|izzet
|iplik
|jack
|irem
|jae
|iris
|jaki
|irma
|jameika
|irmik
|janna
|isabel
|jantİ
|isabella
|jason
|istanbul
|jaws
|izabel
|jeannine
|izebella
|jeff
|izmir
|jelibon
|jelibon
|jerry
|jessica
|jesi
|jolly
|jesse
|jorch
|jessi
|julia
|jet
|julide
|jillian
|juliet
|jira
|junior
|jiraiya
|jülide
|joanne
|jüliet
|jocelin
|kadayıf
|jodi
|kader
|joe
|kadife
|joetta
|kadriye
|joey
|kahve
|jojo
|kaju
|joker
|kalabak
|jon
|kali
|jon snow
|kalp
|jools
|kamuran
|jora
|kamuş
|jordji
|kaplan
|jorie
|kar
|joseph
|kar tanem
|josie
|kar topu
|jpeg
|kara
|judy
|kara bal
|junior
|kara ipek
|justice
|karabenek
|jüpiter
|karabiber
|kacey
|karabocuk
|kaçak
|karaböcü
|kadayıf
|karaca
|kadir
|karacık
|kafi
|karadut
|kafka
|karakız
|kahraman
|karam
|kahve
|karamel
|kailyn
|karamela
|kaiser
|karamık
|kaitlyn
|karanfil
|kaju
|karapençe
|kaley
|karaşın
|kamil
|karbon
|kandi
|kardelen
|kanis
|karemel
|kant
|karen
|kaplan
|karmen
|kaptan barbaros
|karsu
|kaptan ve bidik
|kartanesi
|kar
|kasım
|kara
|kasya
|karabas
|kaşife
|karabiber
|kaşmir
|karam
|katana
|karamel
|katherine
|karaoğlan
|katmer
|karbeyaz
|kavun
|karbeyazı
|kayısı
|karemel
|kayla
|karfuj
|kaymak
|karlos
|kedicik
|karpuz
|kedinaz
|kartal
|kediş
|kartopu
|kedoş
|kasırga
|kehribar
|kaşık
|kekik
|kaşmer
|kelly
|kaşmir
|kerim
|katherine
|kestane
|katheryne
|keşkül
|kathie
|keşkül
|kavun
|ketçap
|kaye
|keten
|kaymak
|kettle
|kayra
|kezban
|kayran
|kezo
|kedi
|khaleesi
|kedi karam
|kınalı
|kedibey
|kıpır
|kedicik
|kırçıl
|kediş
|kırpık
|kefir
|kısmet
|keighley
|kıtır
|kekik
|kıvrık
|keko
|kıymet
|kelda
|kız
|kelebek
|kız kedim
|kemos
|kızçe
|keny
|kiara
|kerem
|kibrit
|kerena
|kido
|kerensa
|kiki
|kereviz
|kiko
|kerri
|kimyon
|kesh
|kira
|kestane
|kiraz
|keşkül
|kirli
|keto
|kirloş
|kınalı
|kirpik
|kırlent
|kiti
|kırpık
|kito
|kısmet
|kitty
|kıtır
|kivi
|kıtmir
|kleopatra
|kiki
|koful
|kimyon
|koko
|kinley
|kokomel
|kinsley
|kokonat
|kipir
|kokoro
|kirli
|kokoş
|kirpik
|komili
|kiska
|kontes
|kitty
|konyes
|kivi
|kookie
|kiwi
|kopuk
|koç
|korsan
|koko
|kostok
|kola
|koşa
|koll
|kozalak
|koniver
|kozmo
|kont
|kozmonot
|kontes
|kozy
|kopuk
|köfte
|kōpük
|kömür
|korkusuz
|köpük
|korsan
|köri
|kozmos
|köşe
|köfte
|kraker
|kömür
|kraliçe
|köpük
|krej
|körbican
|krema
|kraker
|krep
|krakos
|kuki
|kral
|kum
|kreş
|kumpir
|kripton
|kumru
|kris
|kumsal
|kristal
|kumul
|kuki
|kunduz
|kukla
|kunis
|kumpir
|kupa
|kumsal
|kurabiye
|kuntiz
|kurin
|kurabiye
|kurt
|kurt
|kushina
|kuşi
|kutup
|kuşti
|kuymak
|kuymak
|kuyruk
|kuyu
|kuzu
|kuzey
|kuzucuk
|kuzu
|kuzum
|kuzucuk
|küba
|küçük
|küçük
|kül
|küçük aslan
|küllü
|küf
|kyleigh
|kül
|la bebe
|kül kedisi
|laky
|küllü
|laraine
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|kyrie
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|lazlo
|lady
|leblebi
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|layla
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|lord
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|louise
|lena
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|likör
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|lila
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|lilith
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|lilo
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|liloş
|mainchini
|lilu
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|lily
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|lima
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|limo
|marcel
|limon
|marco
|limon naz
|mario
|lina
|marko
|linda
|marlo
|lisa
|mars
|livy
|marsel
|liya
|marshmallow
|liz
|mart
|liza
|martin
|lizzie
|maru
|loco
|marul
|lodi
|marva
|lodos
|marvel
|lokum
|marwin
|lokumnaz
|marylu
|lola
|masa
|lola kim
|maske
|loli
|maskot
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|masum
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|lollypop
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|mazlum
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|lucy
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|lusy
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|lux
|meraklı
|luya
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|lülü
|merkür
|lüsi
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|merlot
|mabel
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|maça
|meru
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|manuş
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|milos
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|mindy
|mart
|minik
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|marul
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|mary
|minnak
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|morty
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|moylo
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|murroo
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|merry
|mustafa
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|mutlu
|mesi
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|messy
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|mestan
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|meşk
|müco
|meyve
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|mındık
|müdür bey
|mır mır
|müfit
|mırtık
|mühür
|mısra
|mülayim
|mıstık
|münir bey
|mışka
|münüş
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|mya
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|mylo
|mia
|nadia
|micha
|nane
|michelle
|nannuş
|micra
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|mihra
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|mika
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|mikrop
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|mine
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|minerva
|nomu
|mini
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|minibüs
|nora
|miniğim
|nova
|minik
|nox
|minik kız
|nu nu
|minik kuş
|nugget
|miniko
|nuri
|minion
|obama
|minis
|obi wan catnobi
|miniş
|obi-wan
|minişo
|obur
|minito
|odi
|minnak
|odin
|minnaz
|oğlum
|minni
|oğlus
|minnik
|oğlusu
|minniş
|oktay
|minnok
|okyanus
|minnoş
|olaf
|mino
|oliver
|minola
|olusu
|minoş
|oluş
|minör
|oralet
|mintaks
|orange
|minti
|orçun
|minyon
|oreo
|mira
|orman
|mireu
|oscar
|miri
|oscar odin
|mirmir
|oskar
|misa
|osman
|misafir
|oyuncu
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|ozan
|misi
|ozi
|misket
|ökkeş
|miskin
|öksüz
|miso
|öküz
|missi
|ömüş
|missvan
|pabicik
|missy
|pablo
|mistan
|pabuç
|misti
|paco
|mistik
|pafy
|mişa
|paklava
|mişi
|pala
|mişka
|pambık
|mişti
|pamko
|miti
|pamucuk
|miu
|pamuk
|miwka
|pan
|miya
|panço
|miyak
|panda
|miyaset
|panduf
|miyav
|panky
|miyo
|panter
|miyu
|panti
|mocha
|papi
|moda
|papy
|moe
|papyon
|mofy
|parantez
|moi
|pardeck
|mojo
|parker
|moka
|pars
|mokka
|partos
|moli
|pasa
|molly
|pasaklı
|momo
|pascal
|mona
|pasha
|mona lisa
|paskal
|monçik
|paspas
|moni
|pastel
|monika
|paşa
|moon
|paşam
|morfin
|paşoş
|morî
|patates
|mualla
|pate
|muazzez
|patır
|mucize
|pati
|muezza
|pati ayak
|muffin
|patik
|mumoş
|patiș
|mumu
|patiş
|munchy
|patrick
|mûnis
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|munya
|pattis
|mur
|patty
|mutlu
|paytak
|mübeccel
|peggy
|mücella
|pekmez
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|pelus
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|pepe
|müdüç
|pepper
|müezza
|pera
|müjgan
|percy
|mülayim
|pers
|mümü
|persie
|münü
|pertev
|münüş
|peru
|müsfette
|petir
|müstesna
|petra
|müzeyyen
|petrov
|myra
|peynir
|myrtle
|peyniriko
|naaru
|philipa
|nadia
|pıdık
|naga
|pırlanta
|nairobi
|pırtık
|nakla
|pısdak
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|pıstık
|nancy
|pıtır
|nane
|pıtış
|nani
|pier romeo
|naomi
|pierre
|nar
|pika
|narin
|pikaçu
|natali
|piklo
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|piko
|natasha
|pilav
|natsume
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|pingu
|naz kız
|pink
|nazar
|pipet
|nazife
|pirinç
|nazlı
|pisi
|nazlım
|pisican
|nazmiye
|pisik bey
|nebahat
|pispis
|nebty
|pistan
|necla
|pişo
|necmiye
|pişti
|nefes
|piti
|nefi
|pitir
|neko
|piyo
|neli
|pleasance
|neriman
|poe
|nermin
|pofi
|nes
|pofidik
|nescafe
|pofik
|nesrin
|pofuduk
|neşe
|poğça
|neşem
|poker
|neşet
|poko
|neva
|polat
|nez
|polo
|night
|poncik
|nikita
|ponç
|nil
|ponçik
|nimet
|poni
|nimy
|ponpon
|nina
|poochi
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|popi
|nino
|popik
|nira
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|porsuk
|nisan
|portakal
|nissim
|portakal
|nix
|porti
|nohut
|porto
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|nola
|pou
|nomnom
|poyraz
|nonik
|pörsi
|nora
|pöti
|norda
|precious
|norris
|prens
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|prens
|novus
|probis
|nugget
|puchy
|numi
|puding
|nuniş
|pudra
|nurten
|puff
|nutella
|puffy
|nünü
|pufi
|nünük
|pufy
|nyusha
|puka
|nyx
|puki
|obiş
|pulsar
|obur
|puma
|oddish
|pumpkin
|odetta
|pupi
|odie
|puppy
|oje
|pussy
|ojo
|putin
|okyanus
|püskül
|oli
|quaresma
|olivia
|radar
|oreo
|rafık
|orman
|ragnar
|osho
|rakı
|ossas
|ramiz
|oti
|ramo
|oya
|ramtha
|öksüz
|randi
|öpücük
|rapi
|öykü
|rasko
|özgür
|raskoln
|özgürkız
|recai
|pafsi
|reçel
|paki
|redkit
|pakize
|regan
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|regana
|pakoş
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|pale
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|palet
|rengar
|palmiye
|renk
|pamira
|reşat
|pamirsu
|reyis
|pampam
|rıfkı
|pampers
|rıza
|pamuk
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|rico
|pamuş
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|riko
|pancar
|ringo
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|roberta
|panpiş
|robin
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|robinson
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|rocky
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|rodos
|papyon
|roket
|parinaz
|rolex
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|pasa
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|pasaklı
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|ronald
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|patapat
|rosco
|patates
|rozy
|patema
|ruhi bey
|pateşu
|rüzgar
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|ryuk
|patibal
|sabri
|paticik
|sabun
|patik
|safari
|patili
|safir
|patinaz
|safran
|patisu
|sakal
|patiş
|sakar
|patoş
|sakız
|patpat
|sakin
|patrişya
|salça
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|salem
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|pekmez
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|pelinsu
|samim
|pelte
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|șanssız
|penty
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|sarı
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|percy
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|sarışın
|pestil
|sarlo
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|sarloo
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|petit
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|petra
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|petruşka
|sesam
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|peture
|settar
|peynir
|seyfo
|phoebe
|seyid
|pıncır
|seymistat
|pır pır
|sezai
|pırıl
|sezar
|pırpık
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|pırpır
|shaggy
|pırtı
|shakespeare
|pırtık
|shari
|pıspıs
|sharlock
|pıt
|sharyn
|pıtırcık
|sheridan
|pıtpıt
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|shiva
|pibadi
|sırrı
|picchu
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|silver
|pika
|silvester
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|simba
|piko
|simbat
|piksel
|simit
|piksy
|simith
|pink
|simon
|pinki
|simran
|pinky
|simsim
|pino
|sinbad
|pinpon
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|pipet
|sipsi
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|siri
|piraye
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|sis
|pirem
|siyah
|pirinç
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|pirnik
|skye
|pirt
|slyvester
|pisa
|smoke
|pisi
|smokin
|pisîk
|smoky
|pisika
|snejok
|pistan
|snow
|pisus
|socat
|pişmaniye
|somon
|pişo
|sonik
|pita
|sosis
|piti
|speedy
|pitibull
|squint
|pitpit
|stalin
|pitto
|star
|pixel
|stark
|pixie
|stitch
|pixiepiksi
|sufle
|pixy
|sugar
|piyu
|sunny
|pizza
|suphi
|pocik
|susam
|pofi
|sushi
|pofidik
|sutlac
|pofik
|sürmeli
|pofuduk
|sürpriz
|pofuruk
|süt
|poğaça
|süti
|polen
|sütlaç
|poli
|sütlü
|polyanna
|şaba
|ponch
|şaban
|poncik
|şakir
|ponçito
|şans
|poni
|şanslı
|ponpon
|şapşal
|pontik
|şapşik
|pontis
|şarap
|pontiş
|şarlo
|pony
|şaşkın
|pookie
|şebelek
|popcik
|şef
|popçik
|şeftali
|popi
|şehsuvar
|porsuk
|şehzade
|portakal
|şeker
|portek
|şeker prens
|porti
|şekspir
|poset
|şen şen
|postiş
|şerafettin
|poşet
|şerbet
|poti
|şero
|pört
|şevket
|prenses
|şevki
|psiko
|şımarık
|pucca
|şıpıdık
|puddy
|şiir
|pudi
|şimi
|puding
|şimşek
|pudra
|şinasi
|pudy
|şirin
|puf
|şişko
|puf puf
|şiyar
|pufi
|şorik
|pufidik
|şubat
|puki
|şurup
|pumpkin
|şüko
|pussy
|şükrü
|pusu
|tacey
|püskül
|taci
|püsük
|tahin
|qapish
|tahsin
|queen
|talis
|quinn
|tami
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|tarçın
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|tardis
|rahşan
|tatar
|raja
|tatlı
|rakı
|tatlım
|rakun
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|raşel
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|reçel
|teddy
|reiki
|tedi
|reina
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|renesmee
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|tekila
|reyna
|tekir
|riese
|tekto
|rika
|temmuz
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|teoman
|riri
|tepsi
|rita
|tera
|rix
|terra
|roj
|terrie
|roka
|tesla
|romi
|tetty
|rose
|texas
|roza
|thomas
|rozi
|thor
|ruby
|thorolf
|ruhsar
|tıkır
|rüya
|tırmık
|rüzgar
|tiger
|sabah
|tim
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|sacha
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|safinaz
|timuçin
|safir
|timy
|safire
|tinky
|safiş
|tiny
|safiye
|tipsiz
|sahlep
|tiramisu
|sahra
|titrek
|sakız
|toffee
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|tofi
|sakir
|tofu
|sakra
|tom
|salça
|tomas
|salem
|tombi
|salep
|tombik
|saman
|tombiş
|sandy
|tombul
|sannora
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|sansa
|tommiks
|șansli
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|saray
|tomris
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|tomruk
|sarışeker
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|sarışın
|tonti
|sariko
|tontiş
|sarman
|tonton
|sarya
|tony
|sasha
|topaç
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|topak
|saye
|topi
|sazi
|toprak
|scarlett
|tor
|scylla
|tora
|sedef
|tortiş
|seiko
|tosbik
|selena
|tosi
|selfi
|tosmuk
|sella
|tostos
|sembuse
|tosun
|sena
|tosun paşa
|senfoni
|totti
|sera
|törtıl
|serçe
|trex
|serena
|tuna
|seres
|turşu
|serra
|turta
|sevdiye
|turunç
|sevgi
|tuşi
|sevimli
|tütsü
|sezen
|tütün
|shara
|tüylü
|she-ra
|tüylüm
|sheba
|tüytüy
|sheela
|tyler
|shela
|ufaklık
|sherly
|uğur
|sherry
|uğurlu
|shila
|umut
|shiny
|unicorn
|shiva
|ursella
|sıdıka
|ursula
|sıla
|uysal
|șımarık
|uzay
|sırma
|üzüm
|sia
|val
|sila
|vanilya
|silver
|varus
|sim
|vaşak
|simit
|vega
|simsim
|vegas
|simya
|venüs
|sina
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|sincap
|victor
|sindirella
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|sipsi
|vişne
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|vito carlone
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|weasly
|siyahi
|wesley
|siyo
|whisky
|sky
|wilbur
|slutty
|willy
|smog
|winnie
|smokin
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|smoky
|wolverine
|snow
|wonka
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|yağmur
|sofi
|yakışıklı
|sofia
|yamaç
|sofie
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|sofiş
|yaman
|solis
|yamyam
|somon
|yaramaz
|sonya
|yastık
|sophia
|yaşar
|sophie
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|sosis
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|soya
|yicem
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|yummy
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|yumoş
|sun
|yumuk
|susam
|yumy
|suskun
|zagor
|suşi
|zahir
|suzi
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|sümbül
|zargana
|süreya
|zehİr
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|sürmeli
|zekeriya
|sürpriz
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|süslü
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|zubi
|şanslı
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|şantaf
|zühtü
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|şeker naz
|şekerim
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|şermin
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|tekil
|tekila
|tekir
|tekira
|tekircik
|teko
|temmuz
|terlik
|tesla
|thalia
|thetis
|tıfıl
|tık tık
|tıklış
|tılsım
|tınkırt mınkırt
|tıpır
|tıptırışık
|tırtır
|tia
|tiftik
|tiger
|tiger lily
|tigris
|tike
|tilki
|tina
|tini
|tinimini
|tinky
|tipsiz
|tira
|tirtix
|tisi
|tofi
|tofidik
|tofu
|tokyo
|tombi
|tombik
|tombiş
|tomris
|tomurcuk
|tontik
|tontiriş
|tontiş
|tonton
|topaç
|topak
|topaz
|topik
|tor tor
|tora
|tosbaa
|tosbik
|toshya
|tosi
|tospik
|tostos
|tosya
|totoro
|toz
|tozlu
|tripot
|tuana
|tubis
|tuli
|turşu
|turta
|turuncu
|turunç
|tussi
|tutku
|tuzluk
|tülay
|tüllü
|türkan
|tüycük
|tüylü
|tüysüz
|tweety
|tyga
|ufaklık
|uğurlu
|ummy
|ursula
|uyanık
|uykucu
|ülkü
|ünzile
|üzüm
|valeria
|vanilya
|vasfiye
|vazelin
|vega
|vegas
|veggy
|vektör
|venüs
|vera
|veronika
|victoria
|vik vik
|viki
|vildan
|virgo
|vision
|vişne
|vivi
|vivienne
|vodoo
|waffle
|walnut
|wasabi
|weasel
|whiskey
|wicca
|willy
|winglet
|winnie
|yağmur
|yakamoz
|yakamoz
|yami
|yampiri
|yanık
|yankı
|yaprak
|yaramaz
|yasemin
|yastık
|yaşam
|yavru
|yedi
|yelloz
|yeppi
|yeşil
|yeşillim
|yeti
|yetim
|yıldız
|yılışık
|yırtık
|yoğurt
|yonca
|yoshi
|yosun
|yudum
|yugi
|yui
|yuka
|yuki
|yula
|yumak
|yumi
|yummy
|yumoş
|yumpiş
|yumuk
|yumurcak
|yumuş
|yüzsüz
|zafife
|zaha
|zambak
|zarife
|zehra
|zeko
|zelina
|zeliş
|zencefil
|zerrin
|zeyna
|zeynep
|zeyno
|zeytin
|zeze
|zıpır
|zıpzıp
|zifir
|zilli
|zilloş
|zipzip
|ziva
|zoe
|zoi
|zozi
|zuzu
|zümrüt
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