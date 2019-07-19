HABER

Kedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan, dumandan etkilenip nabzı duran kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.

Kedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldü

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan, dumandan etkilenip nabzı duran kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.
İlçeye bağlı Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta önceki akşam, Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlarda endişe ve korkuya neden oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride mahsur kalan anne ve 3 yavru kedi hareketsiz halde çıkarıldı. Yavru kedilerin telef olduğu belirlendi. Nabzı durduğu belirlenen anne kedi ise itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürüldü. Su ile yıkanan kedi veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.
'KEDİNİN DURUMU İYİ'
Yangından kurtarılan kedinin tedavisi yapan Veteriner Hekim Ahmet Akdeniz, “Kedi, kliniğimize geldiğinde karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyordu. Hemen kritik bakımı ve serumlarla gerekli tedaviler yapıldı. Kedi yüzde 90 oranında kendine geldi, durumu iyi, kurtuldu. Tamamen iyileşmesi için ek tedavilerini devam ettiriyoruz. Çok güzel ve duygusal anlar yaşandı” diye konuştu.
‘BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ’
Kedinin duman noktasında kaldığı için oksijensiz kaldığını kaydeden Veteriner Ahmet Akdeniz, itfaiye erlerinin kediye suni teneffüs yaptığını söyleyerek, “Suni teneffüs, kedinin buraya kadar dayanabilmesini sağlamış. Kedinin bilinci buraya geldiğinde yerinde değildi. Saf oksijen vererek kediyi kendine getirdik. İtfaiye erinin yaptığı suni teneffüs, kediye hayatta kalması için zaman kazandırdı” dedi.

FOTOĞRAFLI

Kedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldüKedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldüKedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldüKedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldü

PARTNER Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık... Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık...
Acılı baba çocukları ile 10 gün önce görüşmüşAcılı baba çocukları ile 10 gün önce görüşmüş
AKUT’tan Fırtına Deresi’nde arama kurtarma eğitimiAKUT’tan Fırtına Deresi’nde arama kurtarma eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

Son dakika: Düzce'de kayıp 7 kişiden 1'ine ulaşıldı!

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

MSB'den Düzce açıklaması: 174 kişi kurtarıldı

MSB'den Düzce açıklaması! Kurtarıldılar

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

O terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.