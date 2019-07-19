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Kedi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan, dumandan etkilenip nabzı duran kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan, dumandan etkilenip nabzı duran kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.

İlçeye bağlı Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta önceki akşam, Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlarda endişe ve korkuya neden oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride mahsur kalan anne ve 3 yavru kedi hareketsiz halde çıkarıldı. Yavru kedilerin telef olduğu belirlendi. Nabzı durduğu belirlenen anne kedi ise itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürüldü. Su ile yıkanan kedi veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

'KEDİNİN DURUMU İYİ'

Yangından kurtarılan kedinin tedavisi yapan Veteriner Hekim Ahmet Akdeniz, “Kedi, kliniğimize geldiğinde karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyordu. Hemen kritik bakımı ve serumlarla gerekli tedaviler yapıldı. Kedi yüzde 90 oranında kendine geldi, durumu iyi, kurtuldu. Tamamen iyileşmesi için ek tedavilerini devam ettiriyoruz. Çok güzel ve duygusal anlar yaşandı” diye konuştu.

‘BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ’

Kedinin duman noktasında kaldığı için oksijensiz kaldığını kaydeden Veteriner Ahmet Akdeniz, itfaiye erlerinin kediye suni teneffüs yaptığını söyleyerek, “Suni teneffüs, kedinin buraya kadar dayanabilmesini sağlamış. Kedinin bilinci buraya geldiğinde yerinde değildi. Saf oksijen vererek kediyi kendine getirdik. İtfaiye erinin yaptığı suni teneffüs, kediye hayatta kalması için zaman kazandırdı” dedi.

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