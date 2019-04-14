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Kedi, korktuğu için çıktığı direkten 5 saat sonra indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kedi, korktuğu için çıktığı direkten 5 saat sonra indi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kedi, kendisini kovalayan başka bir kediden kaçarak çıktığı telefon direğinin tepesinde yaklaşık 5 saat bekledi.

Koç Mahallesi'nde telefon direğinin tepesinde bir kedi gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Uzun süre direğin tepesinde kalan kedi, bir süre burada uyudu.

Gece saatlerinde kedi direkten indiği sırada otlar arasında bekleyen bir başka kedinin onu kovaladığı görüldü.

Direğin tepesinde yaklaşık 5 saat bekleyen kedinin, kendisini kovalayan kediden korktuğu için direğe çıktığı anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafik kedi Sivas telefon direği

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