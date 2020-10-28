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  4. Kedi kurtarma operasyonu sonrası Roman havası eşliğinde dans ettiler

Kedi kurtarma operasyonu sonrası Roman havası eşliğinde dans ettiler

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışması sonrası bir itfaiye erinin Roman havası eşliğinde dans etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Yayla Mahallesi'nde apartman boşluğundan gelen sesten kedi yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yerini tespit edebilmek için yavru kedinin ses vermesi amacıyla itfaiye erleri cep telefonlarından kedi sesi içeren videolar açtılar. Apartmanın dış duvarında balyoz ve hilti yardımı ile delik açıldı.

Açılan alandan apartman boşluğuna itfaiye erleri sığmayınca bir çocuktan yardım istendi.

Çocuk, apartman boşluğuna girerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Adının "Ateş" olduğu öğrenilen yavru kedi, sahibine teslim edildi.

Kedinin sahibinin mutluluğunu gören bir itfaiye eri cep telefonundan çalınan Roman havasına Roman dansı figürleriyle eşlik etti.

(AA)

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