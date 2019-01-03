Kedi kurtarma seferberliği

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne girerek mahsur kalan yavru kedinin kurtarılması için mahalleli ve ekipler seferber oldu. Kurtarılan yavru kedi, barınağa teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak 89 numara önünde geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, park halindeki otomobilin ön kaputunun altından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anons ettikleri halde araç sahibine ulaşamadı. Ekipler bir süre sonra aracın yanından ayrıldı. Üzücü bir olay yaşanmaması için bir kişi, 'kaputun içinde kedi var' yazısı yazıp aracın camına yerleştirdi. Olaydan haberdar olan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, durumu Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'e iletti. Gökmen ve zabıta ekiplerinin çalışmasıyla araç sahibi İsmet Atak'a ulaşıldı. Komşu mahalle Urganlı'da oturan Atak'ın park sorunu nedeniyle aracını Cumhuriyet Mahallesi'ne park ettiği anlaşıldı. Atak'ın otomobilin yanına gelerek kaputu açmasıyla, zabıta ekipleri yavru kediyi kurtardı. Ancak ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez mahalledeki bir kamyonetin motor kısmına girdi. Araç sahibinin kısa sürede bulunmasıyla kaput açıldı, yavru kedi çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.

Mahalle sakini Sultan Kalay, kedinin nerdeyse 1 gün aracın içinde mahsur kaldığını belirterek, "Polis ve itfaiyeye haber vermiştik. Otomobil sahibi olmadığı için kaputu açamadılar. Gece sahibine ulaşılamamıştı. Biz de Kaymakam Bey'i aradık. Sağ olsunlar, duyarsız kalmayarak zabıta ekiplerine bildirmiş. Zabıta ekipleri otomobilin sahibine ulaşarak yavru kediyi kurtardı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

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