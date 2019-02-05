'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik'te yakalandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T.'nin İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Hüseyin T.'nin Pendik'te bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen Elbistan Polisi, Pendik Asayiş Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hüseyin T., saklandığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Hüseyin T., emniyetteki işlemlerinin ardından Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi
FOTOĞRAFLI
'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum