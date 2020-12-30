Kedi nezlesi nedir, Tedavisi nasıl olmalıdır?

Kedi nezlesinde durum insan nezlesine göre oldukça farklıdır. Kedi nezlesi, özellikle yavru kedileri yakaladığı zaman son derece ciddi bir hastalıktır ve ölümcül olma riski taşır. Bu hastalığın genellikle üşütme nedeni ile ortaya çıktığı düşünülür fakat gerçekte işler bu şekilde yürümez. Hastalığın asıl kaynağı virüslerdir, yavru ya da yetişkin kedileri etkileyebilir. Güçsüz, bağışıklık sistemi zayıf yavru kedilerin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Peki kedi nezlesi nedir? Kedi nezlesi insana bulaşır mı? Sorularının cevaplarını bu yazımızda sizler için derledik. Kedi Nezlesi Nedir? Bulaşıcı kedi nezlesi diğer adıyla Feline Viral Rhinotracheitis ya da kısaca FVR olarak bilinen, kedilerde görülen bir hastalıktır. Herpesviridae ailesinden feline herpesvirus 1, (kedil herpesvirus 1 ya da FHV-1) virüsünün sebep olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu çeşididir. Kedi gribi adı ile de bilinmektedir. Özellikle kedi bakımevi gibi fazla sayıda kedinin bir arada bulunduğu yerlerde, viral solunum hastalıkları görülmesi çok ciddi boyutlarda olabilir. Kedi nezlesi, kedilerde görülen bir solunum sistemi hastalığıdır. Bu hastalık, kedilerde görülen solunum sistemi hastalıklarının neredeyse yarısını oluşturur. Kedi nezlesi, dünya genelinde görülen bir hastalıktır. Çok bulaşıcı bir hastalıktır ve çok ağır durumlara yol açabilir. Yavru kedilerde hipotermi ve zatürre nedenleri ile ölümlere neden olabileceği bilinmektedir. Kedigiller ailesindeki tüm kedi türleri kedi nezlesini yaşayabilir.

Kedi Nezlesi Belirtileri Nelerdir Kedi nezlesi belirtileri insanlarda görülen nezle belirtileri ile çok benzerlik gösterir. Kedi nezlesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Burun akıntısı

Göz akıntısı

Depresyon

İştahsızlık

Hapşırma

Ağız içerisinde ve ağzın etrafında görülen yaralar

Hastalığın ilerleyen evrelerinde burun akıntısı koyu sarı renklidir. Bu koyu sarı renk iltihap belirtisidir. Bu evrelerde ayrıca gözlerde görülen akıntı da yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma sonucu kedinin gözleri kapanabilir. Daha da ilerlediğinde kornea ülseri gelişebilir.

Öksürmek de bir belirtidir. Öksürme nöbetleri görülebileceği gibi uyurken kesik kesik öksürme şeklinde de görülebilir.

Kedinin burnuna eliniz ile dokunduğunuzda kuru olması ateş belirtisidir. Yukarıda belirttiğimiz belirtilerden bir ya da birden fazla nedeni kedinizde görüyorsanız hiç zaman kaybetmeden veteriner hekime başvurmanız çok önemlidir. Kedi Nezlesi Nasıl Tedavi Edilir? Kedi nezlesi tedavisi için yaygın kullanılan bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Bazı vakalarda antibiyotik kullanımı fayda sağlar. İnsanların yakalandığı gribin benzeri olarak virüs hava yolları ve burnun hassas noktalarına hasar verir, bu hasar sonucu bakteriler o bölgelerde enfeksiyona sebep olabilir. Farklı komplikasyonlara yol açabilen bu durumlar gerçekleştiğinde antibiyotik kullanımı bu alanın tedavi edilmesinde oldukça fayda sağlar. Tıbbi olarak kedi gribinin bariz bir tedavisi olmamak ile beraber, kedi sahipleri evde kedilerine uyguladığı tedavi ve bakımlar ile onları iyileştirebilir. Gözlerde akıntı görüldüğü durumlarda ılık ve temiz bir havlu yardımı ile kedinize kompres yapmanız mükemmel bir tedavi yöntemi olur. Bunun haricinde veterineriniz temin etmeniz için bazı ilaçlar verecektir. Bu ilaçlar genellikle burun damlası ya da mamalara karıştırılabilen özel haplar olmaktadır. Bu ilaçlar sayesinde kedinizin iyileşme süreci hızlanır. Bazı durumlarda ağızda oluşan yaralar ya da tıkalı burunlar nedeniyle kedi mamasını yiyemez hale gelir. Aynı zamanda su içmek konusunda da sıkıntı yaşayarak kedi dehidrasyona uğrayabilir. Dehidrasyondan koruma amacı ile su takviyesi almanız gerekli bir durumdur. Ağızdaki bu yaralar ve burun tıkanıklığı sebebi ile kedi tat ve koku duyusu almayı geçici olarak kaybeder. Bu noktada yaş mamalar ve keskin kokuya sahip mamalar tercih etmeniz önerilir. Bu mamalar yerine kızarmış tavuk, sardalya ve ateş balığı ideal mama alternatifleri arasında yer alır.