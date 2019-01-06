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Kedi "Pamuk" okullu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda öğrencilerin okul bahçesinde bulup sahiplendiği, bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan "Pamuk" isimli kedi, derslere de girmeye başladı - Fen Bilgisi Öğretmeni Çiğdem Demir: "Çocuklar kediyi sahiplendi. Bizim hiçbir katkımız olmadı" - Öğrencilerden Bahar Engin: "Kitap okuduğumuzda adeta bizi dinliyor. Kendimizi onunla çok mutlu hissediyoruz"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir okulda eğitim gören öğrencilerin bahçede bularak "Pamuk" adını verdikleri kedi, ilgi odağı oldu.

Kirazlı Mahallesindeki Selim Eren İlkokulu/Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okulun bahçesinde gördükleri ve "Pamuk" adı verdikleri sokak kedisinin bakımını üstlenmek için Fen Bilgisi Öğretmeni Çiğdem Uğur Demir'den yardım istedi.

Okul yönetiminin de fikre olumlu yaklaşmasıyla ilk olarak belediye barınağındaki veterinere götürülen "Pamuk"a aşıları yaptırıldı.

Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan Pamuk, zamanla can dostlarıyla birlikte derslere de girmeye başladı.

Ders sırasında sıraların üzerine çıkan kimi zaman da bir köşede uyuklayan "Pamuk", teneffüslerde de öğrencilerle oyunlar oynamaya başladı.

AA muhabirine açıklama yapan öğretmen Demir, Pamuk'un artık okuldan biri olduğunu, öğrencilerin onu görmediği zaman hemen aramaya başladığını söyledi.

- "Patisiyle kapıyı çalıyor"

Kedinin tüm bakımıyla öğrencilerin ilgilendiğini aktaran Demir, "Çocuklar kediyi sahiplendi. Bizim hiçbir katkımız olmadı. Kediler özgür ruhlu canlılar olduğu için kendini nerede rahat hissederse orada oluyor. Muhtemelen çocukların yanında kendisini çok rahat hissediyor. Sıcak bir ortam, sevgi var, mama var. Sınıfın kapısı kapalı olduğunda patisiyle vuruyor, açtırıyor ve giriyor." dedi.

Derslerde güzel bir görüntünün oluştuğunu vurgulayan Demir, Pamuk sayesinde çocuklara hayvan sevgisi, merhamet duygusu ve sorumluluk bilinci kazandırma konusunda uygulamalı bir eğitim verebildiklerini aktardı.

- "O artık bizim kedimiz"

Okulun 5. öğrencilerinden Bahar Engin ise Pamuk'un çok tatlı bir kedi olduğunu belirterek, "Her gün bizimle derslerimize geliyor. Biz kitap okuduğumuzda adeta bizi dinliyor. Biz kendimizi onunla birlikte çok mutlu hissediyoruz. Herkes sokak hayvanlarını korumalı ve yanlarında tutmalı." diye konuştu.

7. sınıf öğrencilerinden Ahmet Onay da "Biz onu sokakta bulduk. Kapımıza kadar gelince beslemek istedik. Her gün ona bakıyoruz. Çok eğlenceli bir kedi. Hepimize çok ısındı. Bunu yapmaktan, bir kediye bir hayvana sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. O artık bizim kedimiz." ifadelerini kullandı.

- İzmir'deki "Tombi"yi hatırlattı

Öğrencilerin sahiplendiği Pamuk, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sınıfta beslenen Tombi isimli kediyi akıllara getirdi. Öğrencilerin okulda beslediği Tombi, bir velinin endişesi üzerine okuldan uzaklaştırılmış ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle Tombi yeniden "dostları"na kavuşmuştu.

Hikayesiyle yurt dışında da ilgi çeken "Tombi" ayrıca bir öğretmen tarafından hazırlanan çocuk kitabı serisinin de baş kahramanı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Okul öğrenci pamuk

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