'Kedi' tartışması ölümle sonuçlandı! 'Ölüyorum' diyen arkadaşına verdiği cevap şoke etti

Antalya Konyaaltında geçtiğimiz şubat ayında meydana olayda Erhan Yazıcı'nın kediye 'Gel, oğlum buraya' diye seslenmesini kendisine yönelik söylediğini zanneden Orhan Tayoğlu, 'Sen bana oğlum diyemezsin' diyerek karşılık verdi ve tartışma başladı. Olayın büyümesi üzerine Tayoğlu, Yazıcı'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Davayla ilgili görülen duruşmada tanık M.Y. "Olay esnasında Orhan'a 'Yapma' derken, Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanık Orhan'ın 'Tabi ki öleceksin' diye seslendiğini duydum" dedi.

Öldürülen Erhan Yazıcı

POMPALI TÜFEKLE YAZICI'YI ÖLDÜRDÜ

Olay, 7 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Kendi arkadaş grupları ile alkol alan Orhan Tayoğlu ile Erhan Yazıcı, bir süre sonra karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Diğer kişilerin araya girmesi ile tartışma son buldu. Taraflar ayrıldıktan yarım saat sonra Yazıcı, elinde bıçakla geri döndü. Erhan Yazıcı, kendini savunmak isteyen Tayoğlu'yu elinden bıçakladı. Otomobilindeki pompalı tüfeği alan Orhan Tayoğlu da Erhan Yazıcı'ya ateş edip vurdu. Hastaneye kaldırılan Erhan Yazıcı, 13 gün sonra 20 Şubat'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Orhan Tayoğlu ise ifadesinin ardından tutuklandı.

Katil zanlısı Orhan Tayoğlu

"SEN BANA OĞLUM DİYEMEZSİN"

Hazırlanan iddianamede; sanık Tayoğlu'nun yakınlarda gördüğü kediye, "Gel, oğlum buraya" diye seslendiği, Yazıcı'nın ise kendisine söylendiğini zannedip, "Sen bana oğlum diyemezsin" diyerek karşılık verdiği ve tartışma çıktığı belirtildi.

"TABİ Kİ ÖLECEKSİN"

'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Orhan Tayoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Erhan Yazıcı'nın ailesi hazır bulundu. Tanık M.Y. duruşmada ifade verdi. Orhan Tayoğlu'nun Erhan Yazıcı'ya 2 el ateş ettiğini belirten M.Y., "Olay esnasında Orhan'a 'Yapma' derken, Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanık Orhan'ın 'Tabi ki öleceksin' diye seslendiğini duydum" dedi.

Öldürülen Erhan Yazıcı'nın yakınlarının avukatı Fırat Kılıç, sanığın ve sanık tanıklarının ceza indiriminden yararlanmak için olayı her aşamada farklı anlattıklarını savunarak, "Bu anlatımları, kendi aralarında da çelişkilerle doludur. Ayrıca başka delillerle iddialarını ispatlayamamaktadırlar" diye konuştu.

Sanık Tayoğlu ise suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Orhan Tayoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

Kaynak: DHA

