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Kedi tırmığı hastalığına dikkat; Tırmalamadan değil pirelerden kaynaklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Başkanı Prof.Dr.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, evlerinde kedi besleyenleri tedirgin eden 'Kedi tırmığı' hastalığının pirelerden kaynaklandığını, sevimli dostların zamanında gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması halinde sorunun ortadan kalktığını söyledi.

Avcılar'dan Hadımköy'deki İÜC Yerleşkesi'ne taşınan Veteriner Fakültesi'nde görev yapan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, evde kedi ve köpeklerin beslenmesinde insan sağlığı açısından hiçbir sakınca olmadığını vurguladı. Prof.Dr. Ak, eve alınan kedi veya köpeğin öncelikle veteriner hekime götürülmesi, burada yapılacak öneri ve gösterilecek yol doğrultusunda onları beslemek gerektiğini vurguladı

"TIRMALANIRSANIZ SABUNLU SUYLA İYİCE YIKAYIN"

Seyyal Ak, "Veteriner hekim onlara gerekli aşıları, bakım ve tedaviyi yapacaktır. Aileleri tedirgin eden 'Kedi tırmığı' hastalığı kedilerin pirelerinden kaynaklanıyor. Eksiz bakımdan kaynaklı olarak hayvanda pire olmadığı zaman bu hastalık riski ortadan kalkıyor. Hayvan için gerekli tedavi ve aşı, bakım yapıldığı takdirde korkulacak hiç bir şey yok. Tırmıklama çok normal bir olaydır. Ama sokakta, bilmediğiniz bir hayvan tarafından tırmalanırsanız o zaman o bölgeyi sabunlu suyla iyice yıkayın. Dışarıda zaten başka hastalıklardan da korkmanız lazım. Bilmediğiniz tanımadığınız bir hayvan tarafından ısırılır, tırmıklanırsanız kedi tırmalama hastalığından değil, kuduzdan korkmanız lazım. Evde beslenen hayvanlarda korkulacak bir şey yok. Belediyeler dışarıdaki hayvanlar için birçok hastalık için aşılaması yapılıyor. Ama kedi tırmalama hastalığı pire ile mücadele edemeyecekleri için böyle bir olay söz konusudur. O zaman sabunlu suyla iyice yıkayacaksınız. Başka bir problem olursa da antibiyotik tedavisi başlayacak. Siz kendi çocuğunuzu nasıl belli aralıklarla doktora götürüyorsanız, bu canlıyı da belli aralıklarla doktoruna götürmek zorundasınız. O zaten sizin için gerekli korumayı yapacaktır. O korunduğu sürece siz de korunmuş olacaksınız. Düzenli olarak hekime gideceksiniz başka çaresi yok"

Aynı bölümdeki Doç. Dr. Belgi Diren Sığırcı, evde beslenen kedilerin pire tedavisi ve tırnak kesiminin düzenli yapılması halinde hiçbir sorun görülmeyeceğini söyledi. Doç.Dr. Sığırncı, tırmık veya ısırılma ardından bu bölgenin sabunlu suyla dezenfekte edilmesini önerirken, bağışıklık sistemi güçlü kişilerde çok ciddi sağlık sorunu görülmediğini ekledi.

KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI

Kedi tırmığı hastalığı insanlarda kedinin tırmaladığı yerde küçük bir deri lezyonu ile başlıyor. Bu, ülsere dönüşebiliyor. İlerleyen olgularda; tek taraflı boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde 'Lenfadenopati' olarak nitelendirilen oluşumlar görülebiliyor. Kedinin tırmalamasıyla görülen kedi tırmığı hastalığı'na yakalananların bir bölümünde görülen enfeksiyon belirtileri arasında; ateş, titreme, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı bulunuyor.

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