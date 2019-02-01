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Kedi tırmığı ’taksirle adam yaralamak’ suçu sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

Samsun’da bir esnaf, baktığı sokak kedisi iş yerinde bir kadını yüzünden tırmalayınca ’taksirle adam yaralamak’tan 2.5 ay hapis cezası aldı.Samsun’da 22 yıldır GSM sektörüyle uğraşan Ahmet Dilaver, kedilere düşkünlüğüyle biliniyor.

Samsun’da bir esnaf, baktığı sokak kedisi iş yerinde bir kadını yüzünden tırmalayınca ’taksirle adam yaralamak’tan 2.5 ay hapis cezası aldı.
Samsun’da 22 yıldır GSM sektörüyle uğraşan Ahmet Dilaver, kedilere düşkünlüğüyle biliniyor. Her sabah İlkadım ilçesi 56’lar mevkisinde bir köşe başında aldığı yiyecekleri kedilere yediren Dilaver’in kedi sevgisi başına dert oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Ahmet Dilaver’in eşinin üzerine olan GSM dükkanına 2 kadın müşteri geldi ve bir tablet yüzünden kadın müşteri ve Dilaver arasında tartışma çıktı. Bu sırada dükkanda olan kedilerden biri tartışma nedeniyle kadın müşterinin ayağına doğru gitti. Kadın müşteri ise iddiaya göre ayağına gelen kediye tekme attı ve havalanan kedi kadının yüzünü tırmıkladı. Bunun üzerine kadın müşteri Dilaver’e dava açtı. Mahkeme sonucunda Dilaver 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz sonucunda Bölge İstinat Mahkemesi Dilaver’in hapis cezasını para cezasına çevirdi.

“Kadın müşteri tableti gelmediği için aşırı derecede sinirliydi”
Yıllardan beri her sabah sokak kedilerini kendi elleriyle beslediğini ifade eden Dilaver, kedileri çok sevdiğini söyledi. 27 Ocak 2016 tarihinde GSM dükkanına 2 tane kadın müşteri geldiğini aktaran Dilaver, “Kadınlardan bir tanesi bize daha önce bir tablet teslim etmişti. Tablet garantili olduğu için İstanbul’a göndermiştik. Tablet 20 iş günün de gelmediği için kadına tüketici haklarına gitmesini orada hakkını aramasını söyledim. Kadın müşteri tableti gelmediği için aşırı derecede sinirliydi. Bizi seven kedilerden bir tanesi de iş yerindeydi. Kedi iş yerinde bağrışmayı görünce kadının ayağına doğru gelmeye başladı. Kadın da kediyi görünce aslan görmüş gibi bağırmaya başladı. Kadın müşteri kediye tekme attı. Daha sonra kedi havalanıp ona karşılık verdi ve yüzünü tırmaladı” dedi.

“İyi niyetim suistimal edildi”
Yaşanan olaydan sonra kadının hemen hastaneye gittiğini kaydeden Dilaver, “Hastaneye gittikten daha sonra kadın beni mahkemeye verdi. Mahkemeye gittim yaşanan olayı net bir şekilde anlattığım halde mahkeme beni suçlu buldu. 1. Asliye Mahkemesi bana 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bölge İstinat Mahkemesine müracaat ettim. Bölge İstinat 1. Ceza Üst Mahkeme bizi 28 Ocak’ta duruşmalı olarak duruşmaya çağırdı ve olayı tekrardan anlattığım halde beni maalesef suçlu buldu. Ama bu sefer hapis cezasını 3 bin lira para cezasına çevrildi. Ben ne iş yerinin sahibiyim ne de kadına karşı kediyi kışkırttım. Kediyi kışkırtan ve tekme atan kadın, cezayı yiyen ben. İyi niyetimizi suistimal ettiler. Kedilerin sahibi ben değilim. Sadece onlara yemek veriyorum. Suç bireysel olduğu halde, suçu işleyene ceza verilmesi gerekirken ‘taksirle adam yaralamaktan’ ben ceza almış oldum” diye konuştu.

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