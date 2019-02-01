Kedi tırmığı ’taksirle adam yaralamak’ suçu sayıldı

Samsun’da bir esnaf, baktığı sokak kedisi iş yerinde bir kadını yüzünden tırmalayınca ’taksirle adam yaralamak’tan 2.5 ay hapis cezası aldı.

Samsun’da 22 yıldır GSM sektörüyle uğraşan Ahmet Dilaver, kedilere düşkünlüğüyle biliniyor. Her sabah İlkadım ilçesi 56’lar mevkisinde bir köşe başında aldığı yiyecekleri kedilere yediren Dilaver’in kedi sevgisi başına dert oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Ahmet Dilaver’in eşinin üzerine olan GSM dükkanına 2 kadın müşteri geldi ve bir tablet yüzünden kadın müşteri ve Dilaver arasında tartışma çıktı. Bu sırada dükkanda olan kedilerden biri tartışma nedeniyle kadın müşterinin ayağına doğru gitti. Kadın müşteri ise iddiaya göre ayağına gelen kediye tekme attı ve havalanan kedi kadının yüzünü tırmıkladı. Bunun üzerine kadın müşteri Dilaver’e dava açtı. Mahkeme sonucunda Dilaver 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz sonucunda Bölge İstinat Mahkemesi Dilaver’in hapis cezasını para cezasına çevirdi.

“Kadın müşteri tableti gelmediği için aşırı derecede sinirliydi”

Yıllardan beri her sabah sokak kedilerini kendi elleriyle beslediğini ifade eden Dilaver, kedileri çok sevdiğini söyledi. 27 Ocak 2016 tarihinde GSM dükkanına 2 tane kadın müşteri geldiğini aktaran Dilaver, “Kadınlardan bir tanesi bize daha önce bir tablet teslim etmişti. Tablet garantili olduğu için İstanbul’a göndermiştik. Tablet 20 iş günün de gelmediği için kadına tüketici haklarına gitmesini orada hakkını aramasını söyledim. Kadın müşteri tableti gelmediği için aşırı derecede sinirliydi. Bizi seven kedilerden bir tanesi de iş yerindeydi. Kedi iş yerinde bağrışmayı görünce kadının ayağına doğru gelmeye başladı. Kadın da kediyi görünce aslan görmüş gibi bağırmaya başladı. Kadın müşteri kediye tekme attı. Daha sonra kedi havalanıp ona karşılık verdi ve yüzünü tırmaladı” dedi.