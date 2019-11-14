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Kedi vahşeti davasında karar kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana’nın cezası kesinleşti.

Beyoğlu’nda bir kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana’nın cezası kesinleşti. Görüldüğü yerde yakalanarak, cezaevine gönderilecek olan Canımana, 4 ay 1 gün hapis yatacak.
Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen Barış Canımana’nın (23) İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 24 Mayıs 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. ’Tomtom’ isimli kediyi kuyruğundan tutup yere vurarak öldüren Canımana, ‘Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık Canımana’nın eyleminden sonra adli kontrol hükümlerine uymaması ve eyleminden sonra pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında takdir indirimi uygulamamıştı.
Kararın belli olmasının ardından Canımana’nın itiraz süresinde karara itiraz etmemesi dolayısıyla 2 yıllık hapis cezası kesinleşti. Mahkeme, Canımana’nın hükmünün kesinleşmesinin ardından infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdı.
Görüldüğü yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek olan Canımana’nın 2 yıllık hapis cezasının infazı 1 yıl 4 ay 1 gün oldu. Canımana cezasının 4 ay 1 gününü cezaevinde geçirdikten sonra 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirecek.

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