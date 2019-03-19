Kedi ve köpek maması getirene portre çizim bedava

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Adnan Çobanoğlu (22), sokak hayvanları yararına portre resimlerini yaptığı kişilerden para yerine mama alıyor. Portresini çizdirmek isteyenler, önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra çizilen resimlerini alıyor. Çobanoğlu, şu ana kadar 50 kişiden çizim karşılığı yaklaşık bin kilo mama toplayarak dağıttığını söyledi.

Bursa'da yaşayan Adnan Çobanoğlu, lise eğitimi sırasında karakalem portre resim çizimlerinin iyi olduğunu fark etti. Liseden mezun olan Çobanoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başladı. Hayvanları çok seven ve sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen Çobanoğlu, öğrenci olduğu ve maadi durumu iyi olmadığı için bir farkındalık projesi oluşturdu. Genç ressam sosyal medya üzerinden verdiği ilan ile hayvanlara mama alana porte resim çizeceğini belirtti. Daha sonra çevresinde bulunan arkadaşları bu projeye destek verince Çobanoğlu, çizdiği resimleri para karşılığında değil mama karşılığında satmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından kendi portresini çizdirmek isteyenler önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra Çobanoğlu tarafından çizilen resimlerini alıyor. Çobanoğlu, evde biriktirdiği mamaları okul ve çizimlerden kalan zamanda sokağa çıkarak aç kalan hayvanlara dağıtıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç ressamın sosyal sorumluluk projesine destek olmak amacı ile kendisine 100 kilogram köpek maması vererek, resmini çizdirdi.