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Kedi ve köpek maması getirene portre çizim bedava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

BURSA'da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Adnan Çobanoğlu (22), sokak hayvanları yararına portre resimlerini yaptığı kişilerden para yerine mama alıyor. Portresini çizdirmek isteyenler, önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra çizilen resimlerini alıyor.  Çobanoğlu, şu ana kadar 50 kişiden çizim karşılığı yaklaşık bin kilo mama toplayarak dağıttığını söyledi.

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Adnan Çobanoğlu (22), sokak hayvanları yararına portre resimlerini yaptığı kişilerden para yerine mama alıyor. Portresini çizdirmek isteyenler, önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra çizilen resimlerini alıyor. Çobanoğlu, şu ana kadar 50 kişiden çizim karşılığı yaklaşık bin kilo mama toplayarak dağıttığını söyledi.

Bursa'da yaşayan Adnan Çobanoğlu, lise eğitimi sırasında karakalem portre resim çizimlerinin iyi olduğunu fark etti. Liseden mezun olan Çobanoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başladı. Hayvanları çok seven ve sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen Çobanoğlu, öğrenci olduğu ve maadi durumu iyi olmadığı için bir farkındalık projesi oluşturdu. Genç ressam sosyal medya üzerinden verdiği ilan ile hayvanlara mama alana porte resim çizeceğini belirtti. Daha sonra çevresinde bulunan arkadaşları bu projeye destek verince Çobanoğlu, çizdiği resimleri para karşılığında değil mama karşılığında satmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından kendi portresini çizdirmek isteyenler önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra Çobanoğlu tarafından çizilen resimlerini alıyor. Çobanoğlu, evde biriktirdiği mamaları okul ve çizimlerden kalan zamanda sokağa çıkarak aç kalan hayvanlara dağıtıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç ressamın sosyal sorumluluk projesine destek olmak amacı ile kendisine 100 kilogram köpek maması vererek, resmini çizdirdi.

'ŞİMDİYE KADAR 50 PORTRE ÇİZDİ, BİN KİLOGRAM MAMA DAĞITTI'

Aç kalan sokak hayvanlarını doyurmak istediğini ve bu yüzden para karşılığında değil de mama karşılığında resim çizdiğini belirten üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu, "Sokakta yalnız ve aç hayvanları gördüm, onlara mama almak ve karınlarını doyurmak istiyordum. Öğrenci olduğum için yapamıyordum, ekstra bir gelirim yoktu. Yakın çevremde portre karakalem çizimler yapıyordum. Bu çizimleri köpek maması karşılığında yapma kararı aldım. Aynı zamanda bu sayede sokaktaki yalnız dostlarımızı da mama ile doyurmuş oluyorum. Para karşılığında resim isteyen çok oluyordu ama bana mama karşılığında yapmak daha cazip geldi. Talep oranı şu anda gerçekten çok fazla elime bir sürü mama geliyor ben de aynı zamanda çizimleri yetiştirmeye çalışıyorum. Topladığım mamaları üniversitedeki arkadaşlarım ile birlikte sokak sokak dağıtıyoruz. Bu proje kapmasında şu ana kadar yaklaşık 50 kişinin çizimini yaptım, bin kilogram mama toplayıp dağıttık ve hala da dağıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ABLAYA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ PORTRE

Ablasına doğum günü hediyesi olarak Çobanoğlu'na portre çizdirdiğini belirten Muhammet Aydın, "Ablama doğum günü için internette hediye araştırması yaparken, sosyal medyada Adnan arkadaşımızın projesini gördüm. Hem projeye destek olmak hem de ablama hediye almak için köpek maması karşılığında ablamın portresini çizdirdim. Portre ile ablamı mutlu etmiş olurken sokakta bulunan hayvanlara da yardımcı oldum" dedi.

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