HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedi ve köpekler için yaz sıcaklarına karşı serinletici ürünler

Kedi ve köpekler için yaz sıcaklarına karşı serinletici ürünler

07.08.2024 17:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcakları hem bizler için hem de sevimli dostlarımız için zorlu geçiyor. Evcil hayvanlarımızın da serin kalması ve rahat etmesi en az bizim kadar önemli. Bu nedenle kedi ve köpeklerin sıcak havalarda bunalmış ve bitkin hissetmemesi için onları ferah tutacak ürünler tercih etmek büyük bir fark yaratabilir. Peki, onlar için yaz sıcaklarına karşı hangi ürünler en etkili? Gelin, evcil dostlarımızı serinletecek ve yazı keyifle geçirmelerini sağlayacak harika ürünlere birlikte göz atalım!

Isıyı vücuttan uzaklaştıran Serinletici yataklar ve minderler, patili arkadaşlarınızın yaz boyunca konforlu bir şekilde dinlenmelerini desteklerken soğuk tutan tasmalar ve şapkalar da yaz yürüyüşlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Hafif ve nefes alabilen kumaşlardan üretilen bu aksesuarlar, hem evcil hayvanlarınızın vücut ısısını dengeler hem de sıcak havalarda rahat ettirir. Sevimli dostlarımızın sıcaklamaması için gelin, içeriğimize birlikte göz atalım!

1. Dayanıklı tasarım: Curli Vest Air-Mesh XXS Turuncu Göğüs Tasması

2

Curli'nin Vest Harness Air Mesh köpek göğüs tasması, özellikle küçük ve orta boy köpekler için müthiş bir tercih. Ergonomik yapısı ve üstün konforu ile köpeğinizin eğlencesini düşünen tasmanın nefes alabilir air-mesh malzemesi, suya batırıldığında serinletici bir etki yaratır, bu da sıcak yaz günlerinde köpeğinizle yapacağınız maceralar için onu ideal kılar. Entegre köpek bulucu kimliği ve boyun bölgesindeki yansıtıcı şeritler sayesinde karanlıkta bile güvenle yürüyüş yapabileceğiniz tasma, esnek dikişler ve Velcro kapatması ile her seferinde mükemmel uyar ve köpeğinizin keyfi hiç bozulmaz.

Ürünü İncele

2. İster sıcak ister soğuk: Pawdaz Bordo 4 Mevsim Kedi/Köpek Minderi

3

Evcil hayvanınızın her mevsim rahat etmesine yardım eden Pawdaz’ın 40x60 cm boyutundaki serin matı, kedi ile küçük ve orta boy köpekler için uyumludur. Veteriner hekimler tarafından tasarlanan katmanları ve SerinJel'leri ile mat 5 saate kadar sıcak ya da soğuk tutma kapasitesine sahip. Yıkanabilir özellikteki bordo minderi, evde, seyahatte, piknikte veya plajda yanınıza alabilirsiniz. Kullanımı da çok kolay olan Pawdaz minderin SerinJel'lerini ısıtmak için mikrodalga veya kaynar su, soğutmak için ise dondurucu yeterli.

Ürünü İncele

3. Pikniklerin olmazsa olmazı haline gelecek: Pawise Medium Kedi Köpek Serinletici Mavi Mat

4

Katlanabilir yapısı ile yer kaplamayan ve taşınması kolay Pawise serinletici köpek minderi, özellikle büyük ırk köpekler için sıcak yaz aylarında vazgeçilmez. Elektrik veya su gerektirmeyen mat, köpeğinizin vücut ısısını dengede tutar ve ferah kalmasına destek olur. Toksik madde içermeyen ve güvenli malzemelerden üretilen mavi mat, iç ve dış mekanlarda, balkonda, köpek kulübelerinde, arabada ve kafeslerde kullanıma uygundur. Enerji sınıfı A olan ve 50x40 cm boyutundaki matın her iki yüzeyinin de kullanılabilmesi onu daha da pratik hale getirir.

Ürünü İncele

4. Evcil hayvanınızın bakımını kolaylaştıran: Busstier Otomatik Temizlenen Mavi Kedi Köpek Tarağı

5

Pek akla gelmeyen bir yöntem olsa da kedileri ve köpekleri serinletmek için taramak çok önemli. Dökülmüş ve karışmış tüylerin sıcaklığın hapsedilmesini önlemek için Busstier'in tüm tüy tipleri için iyi olan otomatik temizlenen mavi kedi köpek tarağı, evcil hayvanlarınızın tüylerini taramak ve toplamak için harika bir çözüm olacaktır. Tarağın tuşuna bastığınızda telli kısımların çıkar ve tüyleri tararken tüyler mekanizmanın içine geri girer ve böylelikle dökülen tüyler kolayca çöpe atılabilir. Kısa tüylü köpekler için masaj ve rahatlama yaratan tarak, düzenli kullanımda tüylerin parlaklığını artırır ve dökülen tüy miktarını da azaltır.

Ürünü İncele

5. Sağa ve sola dönebilen: Coverzone Uzaktan Kumandalı Taşınabilir Midi Klima

6

Coverzone’un uzaktan kumandalı taşınabilir midi kliması, ev ve ofis kullanımı için mükemmel bir seçim. Çift kafa tasarımıyla geniş ve eşit hava dağılımı yapan klimanın üç ayarlanabilir fan hızı ile ihtiyacınıza uygun hava akışını özelleştirebilirsiniz. 180 derece çalışma özelliği ile konforlu bir ortam sunan ürünün hafif ve kompakt tasarımı sayesinde taşıması da oldukça kolaydır. Kutu içeriğinde vantilatör, Type-C kablo ve kullanım kılavuzu bulunan klima, masa üstü kullanımı için idealdir ve gece lambası olarak da kullanılabilir.

Ürünü İncele

6. Patili dostlarınız artık yazın sorunsuz geçirecek: Jungo Pets Su Geçirmez Serinletici Etkili Small Yeşil Kedi ve Köpek Yatağı

7

Sevimli dostunuzun uyku kalitesini artırmak için tasarlanan Jungo Pets'in su geçirmez ve serinletici etkili yatağı, özellikle sıcak günlerde tüylü dostunuzun vücut ısısını düşürür ve ferahlamasına yardımcı olur. Nem, küf ve bakteri oluşumunu engelleyen su itici kumaşla üretilen yatak, dış mekan kullanımı için de uygun ve evcil hayvanınızın üzerinde rahatça hareket edebilmesini sağlar. En iyi ölçüyü bulmak için patili dostunuzu uyku pozisyonunda ölçüp en uzun boyuta 2 cm eklemeniz yeterli.

Ürünü İncele

7. Yumuşak dokulu ve cepli tasarım: Wonkey Küçük Irk Köpek ve Tüm Kediler İçin Banyo Kurulama ve Pati Silme Havlusu

8

Kedilerin vücudunun en sıcak bölgeleri karınları, patileri, çenenin altı kısmı ve kulakların dışı, bu nedenle her ne kadar ıslanmayı sevmeseler de sıcak havadan kötü etkilenmemeleri için hafif ıslattığınız bir havlu ile kedinizin başını ve bu bölgelerini silebilirsiniz. Wonkey'in küçük ırk köpekler ve tüm kediler için ürettiği banyo kurulama ve pati silme havlusu da patili dostlarınızın yaz aylarını sorunsuzca geçirmesi için harika bir tercih! %80 polyester ve %20 poliamid malzemeden üretilen 25x100 cm boyutundaki havlu, yumuşak ve dayanıklı yapısıyla evcil hayvanınıza konforlu bir serinleme deneyimi sunar. Çift cep tasarımı ile sorunsuz tutuş verir ve makinede yıkanabilir özelliği ile her zaman temiz kalır.

Ürünü İncele

8. Yaz aylarında soğuk kalmanın en keyifli yolu: V-Hanver Katlanabilir Kırmızı XL Evcil Hayvan Havuzu

9

Çok amaçlı kullanımı ile farklı şekillerde de değerlendirebileceğiniz V-Hanver Katlanabilir Kırmızı XL Evcil Hayvan Havuzun ekstra büyük boyutları, büyük köpeklerden yavru patili dostlarımıza kadar onu çok iyi bir seçenek yapar. 160 cm çap ve 30 cm derinlik ile dostlarınızın keyifli bir serinleme deneyimi yaşamasını destekleyen havuzun dayanıklı PVC malzemeden üretilen ve alt kısmında kaymayı önleyen kaplaması ise hem dayanıklılık hem de güvenlik sağlar. Katlanabilir tasarımı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayıp taşıyabileceğiniz havuzun entegre drenaj deliği ile havuzdaki suyu hızlıca boşaltabilir ve tazeleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Dışarı gezmelerinden vazgeçmeye son: Enjoying Ayarlanabilir Evcil Hayvan Şemsiyesi

10

Küçük köpeğiniz güneşli günlerde dışarı çıkmayı sevmiyorsa Enjoying Ayarlanabilir Evcil Hayvan Şemsiyesi tam size göre! Bu sevimli ve pratik şemsiye, güneşli, yağmur veya kar altında küçük dostlarınızı ferah ve kuru tutar. İlk başta köpeğiniz için biraz alışması zor olsa da kısa bir eğitimden sonra rahatlıkla kullanmaya başlayabileceği şemsiyenin geri çekilebilir gövdesi ve metal zincir tasması ile kullanımı da oldukça basit. Chihuahua, Poodle, Yorkie gibi küçük köpekler için ideal olan şemsiye ile artık güneşli ya da yağmurlu günlerde bile sevimli dostlarımızın yürüyüş keyfi sona ermeyecek!

Ürünü İncele

10. Patili dostunuzun yazın vazgeçilmez aksesuarı olacak: leconpet Ayarlanabilir Kulak Delikli Siyah Mesh Beyzbol Evcil Hayvan Şapkası

11

Evcil hayvanınızın yaz aylarında hem şirin görünmesini hem de güneşten korunmasını sağlayacak bir aksesuar arıyorsanız leconpet Ayarlanabilir Kulak Delikli Siyah Mesh Beyzbol Evcil Hayvan Şapkası tam da aradığınız ürün olabilir! Şapka, evcil hayvanınızın başını serin ve konforlu tutarken zararlı UV ışınlarından korur. Sağlam malzemeden üretilen şapka, birçok gezi ve macera için mükemmeldir. Esnek yapısı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen ve farklı kafa boyutlarına uyan şapkanın nefes alabilen yumuşak file kumaşı ise evcil hayvanınızın her zaman ferah kalmasına destek olur.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Evcil hayvanı olanların "Almakla ne iyi ettim!" dediği ürünler

Evcil hayvanı olanların "Almakla ne iyi ettim!" dediği ürünler

 Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

 Minik dostlarınızı sevindirin! İşte en iyi otomatik mama kapları

Minik dostlarınızı sevindirin! İşte en iyi otomatik mama kapları

 Minik dostunuzun seveceği oyuncaklar

Minik dostunuzun seveceği oyuncaklar

 Minik dostlarınızın üşümesini önleyecek evcil hayvan kıyafetleri

Minik dostlarınızın üşümesini önleyecek evcil hayvan kıyafetleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
kedi köpek klima şemsiye havuz yatak şapka havlu tarak tasma
İş birliği İçerikleri
Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Tümünü Gör
A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Tümünü Gör
Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Sosyal medyada viral oldu! İçecekleri tam 48 saat buz gibi tutuyor

Sosyal medyada viral oldu! İçecekleri tam 48 saat buz gibi tutuyor

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Taylor Swift konserini kana bulayacaklardı: Saldırı planları ortaya çıktı! Şüphelilerden biri Türk çıktı

Taylor Swift konserini kana bulayacaklardı: Saldırı planları ortaya çıktı! Şüphelilerden biri Türk çıktı

Markette indirim izdihamı! Akın ettiler... Tekmeli yumruklu kavga çıktı

Markette indirim izdihamı: Akın ettiler! Tekmeli yumruklu kavga çıktı

Eylem Tok için iade tarihi yaklaşırken Baba Cihantimur telaşlandı! Çirkin iddiayı kazazede gençler ifşa etti: "Ahlaksız bir teklif"

Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Sabah saatlerinde kahreden haber! Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Can kaybı sayısı artıyor, 11 ölü

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Uzaktan kumandalı aracıyla ceza yedi! Ankara'da herkesi şaşkına çeviren olay: "Böylesini ilk defa görüyorum"

Yer: Ankara! Uzaktan kumandalı aracıyla ceza yedi

Feci son! Hastaneden çıkıp karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi! Otomobilin çarpmasıyla vefat etti

Hastaneden çıkıp karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi! Otomobilin çarpmasıyla vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.