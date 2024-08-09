Kedi ve köpekler için yaz sıcaklarına karşı serinletici ürünler

Isıyı vücuttan uzaklaştıran Serinletici yataklar ve minderler, patili arkadaşlarınızın yaz boyunca konforlu bir şekilde dinlenmelerini desteklerken soğuk tutan tasmalar ve şapkalar da yaz yürüyüşlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Hafif ve nefes alabilen kumaşlardan üretilen bu aksesuarlar, hem evcil hayvanlarınızın vücut ısısını dengeler hem de sıcak havalarda rahat ettirir. Sevimli dostlarımızın sıcaklamaması için gelin, içeriğimize birlikte göz atalım!

1. Dayanıklı tasarım: Curli Vest Air-Mesh XXS Turuncu Göğüs Tasması

Curli'nin Vest Harness Air Mesh köpek göğüs tasması, özellikle küçük ve orta boy köpekler için müthiş bir tercih. Ergonomik yapısı ve üstün konforu ile köpeğinizin eğlencesini düşünen tasmanın nefes alabilir air-mesh malzemesi, suya batırıldığında serinletici bir etki yaratır, bu da sıcak yaz günlerinde köpeğinizle yapacağınız maceralar için onu ideal kılar. Entegre köpek bulucu kimliği ve boyun bölgesindeki yansıtıcı şeritler sayesinde karanlıkta bile güvenle yürüyüş yapabileceğiniz tasma, esnek dikişler ve Velcro kapatması ile her seferinde mükemmel uyar ve köpeğinizin keyfi hiç bozulmaz.

2. İster sıcak ister soğuk: Pawdaz Bordo 4 Mevsim Kedi/Köpek Minderi

Evcil hayvanınızın her mevsim rahat etmesine yardım eden Pawdaz’ın 40x60 cm boyutundaki serin matı, kedi ile küçük ve orta boy köpekler için uyumludur. Veteriner hekimler tarafından tasarlanan katmanları ve SerinJel'leri ile mat 5 saate kadar sıcak ya da soğuk tutma kapasitesine sahip. Yıkanabilir özellikteki bordo minderi, evde, seyahatte, piknikte veya plajda yanınıza alabilirsiniz. Kullanımı da çok kolay olan Pawdaz minderin SerinJel'lerini ısıtmak için mikrodalga veya kaynar su, soğutmak için ise dondurucu yeterli.

3. Pikniklerin olmazsa olmazı haline gelecek: Pawise Medium Kedi Köpek Serinletici Mavi Mat

Katlanabilir yapısı ile yer kaplamayan ve taşınması kolay Pawise serinletici köpek minderi, özellikle büyük ırk köpekler için sıcak yaz aylarında vazgeçilmez. Elektrik veya su gerektirmeyen mat, köpeğinizin vücut ısısını dengede tutar ve ferah kalmasına destek olur. Toksik madde içermeyen ve güvenli malzemelerden üretilen mavi mat, iç ve dış mekanlarda, balkonda, köpek kulübelerinde, arabada ve kafeslerde kullanıma uygundur. Enerji sınıfı A olan ve 50x40 cm boyutundaki matın her iki yüzeyinin de kullanılabilmesi onu daha da pratik hale getirir.

4. Evcil hayvanınızın bakımını kolaylaştıran: Busstier Otomatik Temizlenen Mavi Kedi Köpek Tarağı

Pek akla gelmeyen bir yöntem olsa da kedileri ve köpekleri serinletmek için taramak çok önemli. Dökülmüş ve karışmış tüylerin sıcaklığın hapsedilmesini önlemek için Busstier'in tüm tüy tipleri için iyi olan otomatik temizlenen mavi kedi köpek tarağı, evcil hayvanlarınızın tüylerini taramak ve toplamak için harika bir çözüm olacaktır. Tarağın tuşuna bastığınızda telli kısımların çıkar ve tüyleri tararken tüyler mekanizmanın içine geri girer ve böylelikle dökülen tüyler kolayca çöpe atılabilir. Kısa tüylü köpekler için masaj ve rahatlama yaratan tarak, düzenli kullanımda tüylerin parlaklığını artırır ve dökülen tüy miktarını da azaltır.

5. Sağa ve sola dönebilen: Coverzone Uzaktan Kumandalı Taşınabilir Midi Klima

Coverzone’un uzaktan kumandalı taşınabilir midi kliması, ev ve ofis kullanımı için mükemmel bir seçim. Çift kafa tasarımıyla geniş ve eşit hava dağılımı yapan klimanın üç ayarlanabilir fan hızı ile ihtiyacınıza uygun hava akışını özelleştirebilirsiniz. 180 derece çalışma özelliği ile konforlu bir ortam sunan ürünün hafif ve kompakt tasarımı sayesinde taşıması da oldukça kolaydır. Kutu içeriğinde vantilatör, Type-C kablo ve kullanım kılavuzu bulunan klima, masa üstü kullanımı için idealdir ve gece lambası olarak da kullanılabilir.

6. Patili dostlarınız artık yazın sorunsuz geçirecek: Jungo Pets Su Geçirmez Serinletici Etkili Small Yeşil Kedi ve Köpek Yatağı

Sevimli dostunuzun uyku kalitesini artırmak için tasarlanan Jungo Pets'in su geçirmez ve serinletici etkili yatağı, özellikle sıcak günlerde tüylü dostunuzun vücut ısısını düşürür ve ferahlamasına yardımcı olur. Nem, küf ve bakteri oluşumunu engelleyen su itici kumaşla üretilen yatak, dış mekan kullanımı için de uygun ve evcil hayvanınızın üzerinde rahatça hareket edebilmesini sağlar. En iyi ölçüyü bulmak için patili dostunuzu uyku pozisyonunda ölçüp en uzun boyuta 2 cm eklemeniz yeterli.

7. Yumuşak dokulu ve cepli tasarım: Wonkey Küçük Irk Köpek ve Tüm Kediler İçin Banyo Kurulama ve Pati Silme Havlusu

Kedilerin vücudunun en sıcak bölgeleri karınları, patileri, çenenin altı kısmı ve kulakların dışı, bu nedenle her ne kadar ıslanmayı sevmeseler de sıcak havadan kötü etkilenmemeleri için hafif ıslattığınız bir havlu ile kedinizin başını ve bu bölgelerini silebilirsiniz. Wonkey'in küçük ırk köpekler ve tüm kediler için ürettiği banyo kurulama ve pati silme havlusu da patili dostlarınızın yaz aylarını sorunsuzca geçirmesi için harika bir tercih! %80 polyester ve %20 poliamid malzemeden üretilen 25x100 cm boyutundaki havlu, yumuşak ve dayanıklı yapısıyla evcil hayvanınıza konforlu bir serinleme deneyimi sunar. Çift cep tasarımı ile sorunsuz tutuş verir ve makinede yıkanabilir özelliği ile her zaman temiz kalır.

8. Yaz aylarında soğuk kalmanın en keyifli yolu: V-Hanver Katlanabilir Kırmızı XL Evcil Hayvan Havuzu

Çok amaçlı kullanımı ile farklı şekillerde de değerlendirebileceğiniz V-Hanver Katlanabilir Kırmızı XL Evcil Hayvan Havuzun ekstra büyük boyutları, büyük köpeklerden yavru patili dostlarımıza kadar onu çok iyi bir seçenek yapar. 160 cm çap ve 30 cm derinlik ile dostlarınızın keyifli bir serinleme deneyimi yaşamasını destekleyen havuzun dayanıklı PVC malzemeden üretilen ve alt kısmında kaymayı önleyen kaplaması ise hem dayanıklılık hem de güvenlik sağlar. Katlanabilir tasarımı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayıp taşıyabileceğiniz havuzun entegre drenaj deliği ile havuzdaki suyu hızlıca boşaltabilir ve tazeleyebilirsiniz.

9. Dışarı gezmelerinden vazgeçmeye son: Enjoying Ayarlanabilir Evcil Hayvan Şemsiyesi

Küçük köpeğiniz güneşli günlerde dışarı çıkmayı sevmiyorsa Enjoying Ayarlanabilir Evcil Hayvan Şemsiyesi tam size göre! Bu sevimli ve pratik şemsiye, güneşli, yağmur veya kar altında küçük dostlarınızı ferah ve kuru tutar. İlk başta köpeğiniz için biraz alışması zor olsa da kısa bir eğitimden sonra rahatlıkla kullanmaya başlayabileceği şemsiyenin geri çekilebilir gövdesi ve metal zincir tasması ile kullanımı da oldukça basit. Chihuahua, Poodle, Yorkie gibi küçük köpekler için ideal olan şemsiye ile artık güneşli ya da yağmurlu günlerde bile sevimli dostlarımızın yürüyüş keyfi sona ermeyecek!

10. Patili dostunuzun yazın vazgeçilmez aksesuarı olacak: leconpet Ayarlanabilir Kulak Delikli Siyah Mesh Beyzbol Evcil Hayvan Şapkası

Evcil hayvanınızın yaz aylarında hem şirin görünmesini hem de güneşten korunmasını sağlayacak bir aksesuar arıyorsanız leconpet Ayarlanabilir Kulak Delikli Siyah Mesh Beyzbol Evcil Hayvan Şapkası tam da aradığınız ürün olabilir! Şapka, evcil hayvanınızın başını serin ve konforlu tutarken zararlı UV ışınlarından korur. Sağlam malzemeden üretilen şapka, birçok gezi ve macera için mükemmeldir. Esnek yapısı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen ve farklı kafa boyutlarına uyan şapkanın nefes alabilen yumuşak file kumaşı ise evcil hayvanınızın her zaman ferah kalmasına destek olur.

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